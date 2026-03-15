CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
Iran Israel War दरम्यान थायलँडमध्ये कर्मचारी हाफ-पँट आणि शर्ट घालून ऑफिसला का जात आहेत?

Iran Israel War : अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धादरम्यान, थायलँडमधील लोक त्यांच्या ऑफिसमध्ये हाफ पँट आणि शर्ट घालून जात आहेत. हजारो किलोमीटर अंतरावर सुरू असलेल्या युद्धाशी या ड्रेस कोडचा काय संबंध जे जाणून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. 

नेहा चौधरी | Updated: Mar 15, 2026, 07:21 PM IST
Thailand New Dress Code :  इस्रायल, अमेरिका आणि इराणमध्ये युद्ध दिवसेंदिवस वाढत चालं आहे. या युद्धाची झळ प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष जगातील इतर देशांनाही बसतेय. या संघर्षाचा परिणाम थायलँडमध्येही पाहिला मिळतोय. तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की, इथे एक अजब फर्मान काढण्यात आला आहे. थायलँड सरकारने कर्मचाऱ्यांना ऑफिसमध्ये शॉर्ट्स आणि टी-शर्ट घालून या असं म्हटलंय. तुम्हाला वाटत असेल थायलँड सरकारने असा निर्णय का घेतला आणि याचा संबंध इराण-इस्रायल युद्धाशी कसा. 

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, थायलँडमध्ये सरकारच्या एका निर्णयानंतर, ऑफिसमध्ये कर्मचारी शूजऐवजी सँडल तर सूट आणि टायऐवजी हाफ पँट - टी शर्ट घालून वावरताना दिसत आहेत. असं म्हणतात की, इराण - इस्त्रायल युद्धामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.  युद्धामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक ऊर्जा संकटाला तोंड देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलंय. मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या युद्धामुळे निर्माण झालेल्या वीज संकटाला तोंड देण्यासाठी हा अनोखा ड्रेस कोड लागू केलाय. आता या ड्रेस कोडची जगभरात चर्चा होतय. 

मध्य पूर्वेतील उष्णता थायलँडमध्ये पोहोचणार का?

मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या युद्धामुळे इंधन पुरवठा विस्कळीत झाला असून तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाच्या किमती वेगाने वाढ झाल्याचे पाहिला मिळत आहे. त्यामुळे भविष्यात जागतिक ऊर्जा संकट निर्माण होण्याची भीती तज्ज्ञ मंडळांनी व्यक्त केली आहे. एका अहवालांनुसार, थायलँड वीज निर्मितीसाठी नैसर्गिक वायू (एलएनजी) आणि कच्च्या तेलावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्याने सरकारने हा तोडगा काढला आहे. थायलँडमध्ये वीज टंचाई इतकी गंभीर झाल्याच आताच पाहिला मिळतंय त्यामुळे सरकारला वीज वाचवण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्या लागत आहेत. थायलँडमध्ये या युद्धामुले तीव्र उष्णता जाणवायला लागली आहे. त्यात ऑफिसमध्ये असलेले एसी हे सर्वाधिक वीज वापरतात. ही गोष्ट लक्षात घेत एसीची वापर कमीत कमी करण्यासाठी ऑफिस कर्मचाऱ्यांसाठी ड्रेस कोर्डचा फर्मान काढला आहे. 

 

या ड्रेस कोडने काय फायदा होणार?

एसीचा कमीत कमी वापर करायचा असेल अशा स्थिती ऑफिसमध्ये एसी सुरु नसेल तर सूट, कोट आणि टाय घालून वावरणे कठीण होईल. कर्मचाऱ्यांना भीषण उष्णतेचा सामना करावा लागेल. त्यामुळे यावर मार्ग काढण्यासाठी सरकारने या ड्रेस कोडचा उपाय शोधून काढला आहे. 

हा ड्रेस कोड शरीराला देईल थंडावा

कार्यालयांमध्ये तापमान 1 ते 2 अंशांनी वाढवल्याने लाखो युनिट वीज वाचविण्यात यश मिळेल, असं थायलँड सरकारला वाटत.  सरकारने एअर कंडिशनर बंद करण्याचे किंवा तापमान 26-27अंशांपर्यंत वाढवण्याचे आदेश सर्व ऑफिसला दिले आहे. अशा परिस्थितीत, हे खास "हाफ पँट आणि टी-शर्ट" कर्मचाऱ्यांसाठी खूप आरामदायक सिद्ध होतील. हलके आणि आरामदायी कपडे शरीर थंड ठेवण्यास आणि उष्णतेपासून संरक्षण करण्यास फायदेशीर मानले जात आहे. यामुळे कर्मचारी त्यांच्या दैनंदिन कामावर लक्ष देऊ शकतील. 

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

