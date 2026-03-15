Iran Israel War दरम्यान थायलँडमध्ये कर्मचारी हाफ-पँट आणि शर्ट घालून ऑफिसला का जात आहेत?

Thailand New Dress Code : इस्रायल, अमेरिका आणि इराणमध्ये युद्ध दिवसेंदिवस वाढत चालं आहे. या युद्धाची झळ प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष जगातील इतर देशांनाही बसतेय. या संघर्षाचा परिणाम थायलँडमध्येही पाहिला मिळतोय. तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की, इथे एक अजब फर्मान काढण्यात आला आहे. थायलँड सरकारने कर्मचाऱ्यांना ऑफिसमध्ये शॉर्ट्स आणि टी-शर्ट घालून या असं म्हटलंय. तुम्हाला वाटत असेल थायलँड सरकारने असा निर्णय का घेतला आणि याचा संबंध इराण-इस्रायल युद्धाशी कसा.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, थायलँडमध्ये सरकारच्या एका निर्णयानंतर, ऑफिसमध्ये कर्मचारी शूजऐवजी सँडल तर सूट आणि टायऐवजी हाफ पँट - टी शर्ट घालून वावरताना दिसत आहेत. असं म्हणतात की, इराण - इस्त्रायल युद्धामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. युद्धामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक ऊर्जा संकटाला तोंड देण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलंय. मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या युद्धामुळे निर्माण झालेल्या वीज संकटाला तोंड देण्यासाठी हा अनोखा ड्रेस कोड लागू केलाय. आता या ड्रेस कोडची जगभरात चर्चा होतय.
मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या युद्धामुळे इंधन पुरवठा विस्कळीत झाला असून तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाच्या किमती वेगाने वाढ झाल्याचे पाहिला मिळत आहे. त्यामुळे भविष्यात जागतिक ऊर्जा संकट निर्माण होण्याची भीती तज्ज्ञ मंडळांनी व्यक्त केली आहे. एका अहवालांनुसार, थायलँड वीज निर्मितीसाठी नैसर्गिक वायू (एलएनजी) आणि कच्च्या तेलावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्याने सरकारने हा तोडगा काढला आहे. थायलँडमध्ये वीज टंचाई इतकी गंभीर झाल्याच आताच पाहिला मिळतंय त्यामुळे सरकारला वीज वाचवण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्या लागत आहेत. थायलँडमध्ये या युद्धामुले तीव्र उष्णता जाणवायला लागली आहे. त्यात ऑफिसमध्ये असलेले एसी हे सर्वाधिक वीज वापरतात. ही गोष्ट लक्षात घेत एसीची वापर कमीत कमी करण्यासाठी ऑफिस कर्मचाऱ्यांसाठी ड्रेस कोर्डचा फर्मान काढला आहे.
एसीचा कमीत कमी वापर करायचा असेल अशा स्थिती ऑफिसमध्ये एसी सुरु नसेल तर सूट, कोट आणि टाय घालून वावरणे कठीण होईल. कर्मचाऱ्यांना भीषण उष्णतेचा सामना करावा लागेल. त्यामुळे यावर मार्ग काढण्यासाठी सरकारने या ड्रेस कोडचा उपाय शोधून काढला आहे.
कार्यालयांमध्ये तापमान 1 ते 2 अंशांनी वाढवल्याने लाखो युनिट वीज वाचविण्यात यश मिळेल, असं थायलँड सरकारला वाटत. सरकारने एअर कंडिशनर बंद करण्याचे किंवा तापमान 26-27अंशांपर्यंत वाढवण्याचे आदेश सर्व ऑफिसला दिले आहे. अशा परिस्थितीत, हे खास "हाफ पँट आणि टी-शर्ट" कर्मचाऱ्यांसाठी खूप आरामदायक सिद्ध होतील. हलके आणि आरामदायी कपडे शरीर थंड ठेवण्यास आणि उष्णतेपासून संरक्षण करण्यास फायदेशीर मानले जात आहे. यामुळे कर्मचारी त्यांच्या दैनंदिन कामावर लक्ष देऊ शकतील.