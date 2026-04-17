UFO आणि अणुशास्त्रज्ञ रहस्यमयरीत्या का होत आहेत गायब? गेल्या 3 वर्षांमध्ये 10 शास्त्रज्ञ...; अहवालानुसार शास्त्रज्ञांनी फोन, पाकीट आणि चाव्या सोडून...

अमेरिकेत 10 शास्त्रज्ञांच्या रहस्यमयरीत्या मृत्यूच्या किंवा बेपत्ता होण्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. त्यामुळे अमेरिका पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. अहवालानुसार, बेपत्ता झालेल्या अनेक शास्त्रज्ञांनी फोन, पाकीट आणि चाव्या यांसारख्या अत्यावश्यक वस्तू मागे सोडून पायीच आपली घरे सोडल्याची माहिती समोर आली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 17, 2026, 11:29 AM IST
जेफरी एपस्टीन फाइल त्यानंतर इराणसोबतच युद्ध यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिका चर्चेत आहे. आता अजून एका अहवालामुळे एक विचित्र आणि भीतीदायक प्रकरण जगासमोर आलंय. या अहवालानुसार गेल्या काही महिन्यांपासून, UFO आणि अणुऊर्जा यांसारख्या संवेदनशील विषयांवर काम करणाऱ्या 10 शास्त्रज्ञांच्या मृत्यूच्या किंवा बेपत्ता होण्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.

आता, या प्रकरणावर पहिल्यांदाच व्हाईट हाऊसने प्रतिक्रिया दिल्यामुळे हे प्रकरण जगासमोर आलं आहे. बुधवारी एका पत्रकार परिषद या धक्कादायक घटनाबद्दल प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट प्रश्न विचारल्यानंतर जगाचा भुवया उंचावल्यात. पीटर डूसी यांनी असा प्रश्न उपस्थितीत केला की, अत्यंत गुप्त प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञांच्या रहस्यमय मृत्यू आणि बेपत्ता मागील कारण काय आहे. त्यावर लेविट म्हटलं की, "मी अहवाल पाहिला असून मी अद्याप संबंधित यंत्रणांशी बोलले नाही. मी निश्चितपणे त्यांच्याशी बोलेन. त्यानंतर तुम्हाला उत्तर देईल. पण जर हे खरे असेल, तर निश्चितच या सरकारला आणि प्रशासनाला चौकशी करावी लागणार हे नक्की आहे. 

अहवालानुसार या घटना प्रामुख्याने लॉस अॅलामॉस नॅशनल लॅबोरेटरी, नासाची जेट प्रोपल्शन लॅबोरेटरी (JPL) आणि एमआयटी प्लाझ्मा सायन्स अँड फ्युजन सेंटरशी जोडल्या गेल्या आहेत. या ठिकाणी आण्विक शस्त्र विकास, प्रगत प्रणोदन प्रणाली आणि पुढच्या पिढीतील ऊर्जा तंत्रज्ञानावर काम करण्यात येत आहे. 

 

अहवालात असं नमूद करण्यात आलं की, बेपत्ता झालेल्या अनेक शास्त्रज्ञांनी फोन, पाकीट आणि चाव्या यांसारख्या अत्यावश्यक वस्तू मागे सोडून पायीच आपली घरे सोडली आहेत. एवंढ नाही तर काही प्रकरणांमध्ये, शास्त्रज्ञांचा अचानक किंवा हिंसकपणे मृत्यू झाल्याची घटनेचीही नोंद या अहवालात आहे. एफबीआयचे माजी अधिकारी आणि तज्ज्ञांचा असा दावा आहे की, गोपनीय माहिती उपलब्ध असलेल्या या शास्त्रज्ञांना हेरगिरी, लक्ष्यित अपहरण किंवा इतर धोका असून याकडे दुर्लक्ष करु नका.

हा शास्त्रज्ञ अचानक गायब झाला!

अहवालानुसार बेपत्ता शास्त्रज्ञांच्या यादीत स्टीव्हन गार्सिया यांचं नाव पहिले आहे. स्टीव्हन गार्सिया हे अल्बुकर्की येथील कॅन्सस सिटी नॅशनल सिक्युरिटी कॅम्पसमध्ये काम करत होते.  या ठिकाणी ते एक सरकारी कंत्राटदार होते. अहवालानुसार 28 ऑगस्ट 2025 ला अचानक बेपत्ता झाले होते. तर या अहवालात दुसरं नाव आहे, नासाच्या जेट प्रोपल्शन लॅबोरेटरी (JPL) येथील शास्त्रज्ञ फ्रँक माईवाल्ड यांचं. त्यांच्याबद्दल धक्कादायक म्हणजे यांचा रहस्यमय मृत्यू झाला. धक्कादायक म्हणजे त्यांच्या मृत्यूचे कारण सार्वजनिकरित्या जाहीर केलं गेलं नाही. त्यानंतर पुढं नाव आहे लॉस अॅलामॉस नॅशनल लॅबोरेटरीचे कर्मचारी अँथनी चावेझ, जे अतिशय गूढरित्या बेपत्ता झाले आहेत. ज्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.

धक्कादायक म्हणजे या वर्षाच्या सुरुवातीलाच या यादीत अजून एक नाव जोडल्या गेले. 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी अल्बुकर्कमधून निवृत्त हवाई दल मेजर जनरल विल्यम नील मॅकॅसलँड हे बेपत्ता झाले आहे.  विल्यम नील मॅकॅसलँड हे प्रगत एरोस्पेस संशोधनाचे केंद्र असलेल्या राईट-पॅटरसन हवाई तळावर कार्यरत होते. 

अमेरिकेविरुद्ध एखादा मोठा कट रचला जात आहे का?, असा प्रश्न उपस्थितीत करण्यात येत आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रमुख शास्त्रज्ञांचे गायब होणे हे एखाद्या गंभीर बाब असून हे सर्वात धोकादायक घटनेचे संकेत आहे का? इराणसोबत युद्ध सुरु असताना अशाप्रकारे अमेरिकेचे शास्त्रज्ञ गायब होणे ही धक्कादायक घटना आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या घटनेमुळे मोठा संकटाची ही चाहुल असल्याचे बोलं जातंय.  सध्या, अमेरिकेतील या 'मास्टरमाइंड' शास्त्रज्ञांना काय झाले असेल यावर संपूर्ण जगात चर्चा होतेय. त्यासोबत या प्रकरणामुळे जगात एक वेगळंच टेन्शन निर्माण झालंय. 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

