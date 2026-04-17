UFO आणि अणुशास्त्रज्ञ रहस्यमयरीत्या का होत आहेत गायब? गेल्या 3 वर्षांमध्ये 10 शास्त्रज्ञ...; अहवालानुसार शास्त्रज्ञांनी फोन, पाकीट आणि चाव्या सोडून...

जेफरी एपस्टीन फाइल त्यानंतर इराणसोबतच युद्ध यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरिका चर्चेत आहे. आता अजून एका अहवालामुळे एक विचित्र आणि भीतीदायक प्रकरण जगासमोर आलंय. या अहवालानुसार गेल्या काही महिन्यांपासून, UFO आणि अणुऊर्जा यांसारख्या संवेदनशील विषयांवर काम करणाऱ्या 10 शास्त्रज्ञांच्या मृत्यूच्या किंवा बेपत्ता होण्याच्या घटना समोर आल्या आहेत.
आता, या प्रकरणावर पहिल्यांदाच व्हाईट हाऊसने प्रतिक्रिया दिल्यामुळे हे प्रकरण जगासमोर आलं आहे. बुधवारी एका पत्रकार परिषद या धक्कादायक घटनाबद्दल प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट प्रश्न विचारल्यानंतर जगाचा भुवया उंचावल्यात. पीटर डूसी यांनी असा प्रश्न उपस्थितीत केला की, अत्यंत गुप्त प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञांच्या रहस्यमय मृत्यू आणि बेपत्ता मागील कारण काय आहे. त्यावर लेविट म्हटलं की, "मी अहवाल पाहिला असून मी अद्याप संबंधित यंत्रणांशी बोलले नाही. मी निश्चितपणे त्यांच्याशी बोलेन. त्यानंतर तुम्हाला उत्तर देईल. पण जर हे खरे असेल, तर निश्चितच या सरकारला आणि प्रशासनाला चौकशी करावी लागणार हे नक्की आहे.
अहवालानुसार या घटना प्रामुख्याने लॉस अॅलामॉस नॅशनल लॅबोरेटरी, नासाची जेट प्रोपल्शन लॅबोरेटरी (JPL) आणि एमआयटी प्लाझ्मा सायन्स अँड फ्युजन सेंटरशी जोडल्या गेल्या आहेत. या ठिकाणी आण्विक शस्त्र विकास, प्रगत प्रणोदन प्रणाली आणि पुढच्या पिढीतील ऊर्जा तंत्रज्ञानावर काम करण्यात येत आहे.
अहवालात असं नमूद करण्यात आलं की, बेपत्ता झालेल्या अनेक शास्त्रज्ञांनी फोन, पाकीट आणि चाव्या यांसारख्या अत्यावश्यक वस्तू मागे सोडून पायीच आपली घरे सोडली आहेत. एवंढ नाही तर काही प्रकरणांमध्ये, शास्त्रज्ञांचा अचानक किंवा हिंसकपणे मृत्यू झाल्याची घटनेचीही नोंद या अहवालात आहे. एफबीआयचे माजी अधिकारी आणि तज्ज्ञांचा असा दावा आहे की, गोपनीय माहिती उपलब्ध असलेल्या या शास्त्रज्ञांना हेरगिरी, लक्ष्यित अपहरण किंवा इतर धोका असून याकडे दुर्लक्ष करु नका.
अहवालानुसार बेपत्ता शास्त्रज्ञांच्या यादीत स्टीव्हन गार्सिया यांचं नाव पहिले आहे. स्टीव्हन गार्सिया हे अल्बुकर्की येथील कॅन्सस सिटी नॅशनल सिक्युरिटी कॅम्पसमध्ये काम करत होते. या ठिकाणी ते एक सरकारी कंत्राटदार होते. अहवालानुसार 28 ऑगस्ट 2025 ला अचानक बेपत्ता झाले होते. तर या अहवालात दुसरं नाव आहे, नासाच्या जेट प्रोपल्शन लॅबोरेटरी (JPL) येथील शास्त्रज्ञ फ्रँक माईवाल्ड यांचं. त्यांच्याबद्दल धक्कादायक म्हणजे यांचा रहस्यमय मृत्यू झाला. धक्कादायक म्हणजे त्यांच्या मृत्यूचे कारण सार्वजनिकरित्या जाहीर केलं गेलं नाही. त्यानंतर पुढं नाव आहे लॉस अॅलामॉस नॅशनल लॅबोरेटरीचे कर्मचारी अँथनी चावेझ, जे अतिशय गूढरित्या बेपत्ता झाले आहेत. ज्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
धक्कादायक म्हणजे या वर्षाच्या सुरुवातीलाच या यादीत अजून एक नाव जोडल्या गेले. 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी अल्बुकर्कमधून निवृत्त हवाई दल मेजर जनरल विल्यम नील मॅकॅसलँड हे बेपत्ता झाले आहे. विल्यम नील मॅकॅसलँड हे प्रगत एरोस्पेस संशोधनाचे केंद्र असलेल्या राईट-पॅटरसन हवाई तळावर कार्यरत होते.
अमेरिकेविरुद्ध एखादा मोठा कट रचला जात आहे का?, असा प्रश्न उपस्थितीत करण्यात येत आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्रमुख शास्त्रज्ञांचे गायब होणे हे एखाद्या गंभीर बाब असून हे सर्वात धोकादायक घटनेचे संकेत आहे का? इराणसोबत युद्ध सुरु असताना अशाप्रकारे अमेरिकेचे शास्त्रज्ञ गायब होणे ही धक्कादायक घटना आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या घटनेमुळे मोठा संकटाची ही चाहुल असल्याचे बोलं जातंय. सध्या, अमेरिकेतील या 'मास्टरमाइंड' शास्त्रज्ञांना काय झाले असेल यावर संपूर्ण जगात चर्चा होतेय. त्यासोबत या प्रकरणामुळे जगात एक वेगळंच टेन्शन निर्माण झालंय.