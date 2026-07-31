प्रेयसीचे पीरियड्सचे रक्त -80°C फ्रीझरमध्ये जपून ठेवतो 'हा' अब्जाधीश! कारण ऐकून बसेल धक्का

दीर्घायुष्य मिळवण्यासाठी वेगवेगळे प्रयोग करणारे अमेरिकन उद्योजक ब्रायन जॉन्सन पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. यावेळी त्यांनी केलेल्या एका खुलाशामुळे सोशल मीडियावर आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यांनी सांगितले की, आपल्या प्रेयसीच्या मासिक पाळीदरम्यानचे रक्त ते -80 अंश सेल्सिअस तापमानाच्या फ्रीझरमध्ये साठवून ठेवतात. मात्र, यामागे वैयक्तिक नव्हे तर संशोधनाचा उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
ब्रायन जॉन्सन यांनी 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करत ही माहिती दिली. त्यांनी लिहिले की, त्यांच्या प्रेयसी केट टोलो यांच्या मासिक पाळीदरम्यान गोळा केलेले सुमारे 10 मिलिलिटर रक्त त्यांच्या प्रयोगशाळेतील -80°C फ्रीझरमध्ये सुरक्षित ठेवले आहे. केट टोलो या ऑस्ट्रेलियन-बोस्नियन बायोहॅकर असून, आरोग्य आणि दीर्घायुष्याशी संबंधित संशोधनात त्याही सक्रिय आहेत.
ब्रायन जॉन्सन यांच्या मते, मासिक पाळीदरम्यानचे रक्त हे केवळ रक्त नसून त्यामध्ये गर्भाशयाशी संबंधित पेशी, रोगप्रतिकारक प्रणालीतील पेशी आणि इतर जैविक घटक असतात. त्यामुळे पारंपरिक रक्त तपासणीत न मिळणारी काही महत्त्वाची माहिती या नमुन्यांच्या अभ्यासातून मिळू शकते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अशा नमुन्यांद्वारे गर्भाशयातील पेशींचे आरोग्य, स्टेम सेल्स, रोगप्रतिकारक पेशी तसेच मायक्रोप्लास्टिक, PFAS आणि हार्मोन्सवर परिणाम करणाऱ्या काही रसायनांची उपस्थिती तपासता येऊ शकते.
त्यांनी असा दावाही केला की, मासिक पाळीदरम्यानचे रक्त वैद्यकीय संशोधनासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते, मात्र त्याचा पुरेशा प्रमाणात वापर केला जात नाही.
ब्रायन जॉन्सन हे अमेरिकेतील प्रसिद्ध टेक उद्योजक आहेत. त्यांनी ऑनलाइन पेमेंट कंपनी ब्रेंट्री ची स्थापना केली होती. 2013 मध्ये पेपैल (PayPal) ने ही कंपनी सुमारे 800 दशलक्ष डॉलर्सना विकत घेतली होती. गेल्या काही वर्षांपासून ते ब्लु प्रिंट या प्रकल्पाच्या माध्यमातून वृद्धत्वाची गती कमी करण्यासाठी विविध प्रयोग करत आहेत. यासाठी ते दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात खर्च करतात. कठोर दिनचर्या, वनस्पती-आधारित आहार, नियमित व्यायाम, पुरेशी झोप आणि वारंवार वैद्यकीय तपासण्या यांचा त्यांच्या जीवनशैलीत समावेश आहे.
काही दिवसांपूर्वी ब्रायन जॉन्सन यांनी स्वतःला ऑटोइम्यून गॅस्ट्रायटिस हा आजार झाल्याची माहिती सार्वजनिक केली होती. त्यानंतर आता प्रेयसीच्या पीरियड्सच्या रक्ताविषयी केलेल्या खुलाशामुळे ते पुन्हा चर्चेचा विषय ठरले आहेत.
Kate’s period blood is in my -80 °C freezer.— Bryan Johnson (@bryan_johnson) July 31, 2026
Around 10 mL. pic.twitter.com/OdLxO9qyJu
तज्ज्ञांच्या मते, मासिक पाळीदरम्यानच्या रक्तावर संशोधनाची काही क्षेत्रे विकसित होत असली तरी अशा नमुन्यांचा वैद्यकीय उपयोग हा अजूनही संशोधनाच्या टप्प्यात आहे. त्यामुळे या संदर्भातील दाव्यांकडे वैज्ञानिक पुराव्यांच्या आधारेच पाहणे आवश्यक आहे.