एक 'मरणारा' समुद्र... काही वर्षांमध्ये होणार नामशेष; कुठे उद्भवलीये ही भीषण परिस्थिती?

World News : जागतिक तापमानवाढ अर्थात 'ग्लोबल वॉर्मिंग'मुळं मोठाले हिमखंड वितळून त्यामुळं जगभरातील सागरी पाणी पातळीत प्रचंड वेगानं वाढ होत आहे. प्रत्यक्षात ही परिस्थिती असली तरीही याच विश्वात, या पृथ्वीवर वर एक असाही समुद्र आहे ज्याची वाटचाल मात्र उलट दिशेनं सुरू असून हा समुद्र आता शेवटच्या घटका मोजत असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
साधारण साडेपाच कोटी वर्षांपासून या पृथ्वीर अस्तित्वं असणाऱ्या या समुद्राच्या उत्पत्तीनंतरच्या काशळात फक्त दोन महाद्वीपांचच अस्तित्वं होतं. यामधील एक म्हणजे गोंडवाना आणि दुसरा म्हणजे लॉरेशिया. या दोन्हा महाद्वीपांमध्ये एस समुद्र अस्तित्वात असून, त्याचं नाव होतं टेथिस सागर. आजच्या घडीला या महाकाय, विस्तीर्ण समुद्राचा एकच भाग अस्तित्वात असून, तोसुद्धा नामशेष होण्याच्या मार्गावर असल्याची चिंताजनक माहिती अभ्यासकांनी दिली आहे.
या समुद्राच्या भूतकाळात डोकावून पाहिलं असताना साधारण 2 कोटी वर्षे मागे जावं लागतं. टेथिस महासागर हा एक असा समुद्र होता जो जगाला दोन भागांमध्ये विभागत होता. या समुद्राचा एक मोठा भाग नामशेष झाल्यानंतर त्याच्या परिणामस्वरुप तीन मत्त्वाच्या गोष्टींचा उदय झाला. त्यातील एक म्हणजे हिमालय पर्वतरांह, दुसरी आल्प्स पर्वतरांग आणि तिसरी गोष्ट कॅस्पियन समुद्राची. इथं नमूद दोन्ही पर्वतरांगा टेथिस महासागराचं मूळ स्थान लुप्त झाल्यानं त्याचा तळ नैसर्गिकरित्या उचलला गेल्यानं तयार झाल्या आहेत.
कॅस्पियन समुद्राकडे टेथिस सागराचं सध्याचं रुप म्हणून पाहिलं जात असलं तरीही या समुद्राच्याच अस्तित्वासंदर्भात चिंता व्यक्त केली जात आहे. हा समुद्र आशिया आणि युरोपातील 5 देशांमध्ये स्थित असून, यात कझाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इराण, अझरबैय़झान आणि रशिया या देशांचा समावेश आहे. मात्र सध्या याच समुद्राच्या पाणीपातळीत मोठ्या प्रमाणात घट होत असून, 15 ते 20 सेमी पाणी दर वर्षी घटत असल्याचं आकडेवारी सांगते.
कॅस्पियन समुद्राला खाऱ्या पाण्याचं तळंही म्हणतात ज्याच्या चारही बाजुंनी जमिनीचा वेढा आहे. दरम्यान शास्त्रज्ञांच्या निरीक्षणानुसार 100 वर्षांमध्ये समुद्राची खोली 9 मीटरनं कमी झाली असून, 2100 पर्यंत या पाणीपातळीत 9 ते 18 मीटरची घट नाकारता येत नाही. कॅस्पियन समुद्राच्या या स्थितीला अनुसरून अझरबैझानसारख्या देशांकडून सातत्यानं काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या समुद्राची पाणी पातळी घटल्यास मध्यपूर्व आणि रशियन बेटांवर याचा काय पपरिणाम होणार, या प्रश्नाचं उत्तर शोणधण्याचा प्रयत्न केला असता या समुद्राला लागून असणाऱ्या देशांव्यतिरिक्त इतपही देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर या संकटाचा परिणाम होणार असल्याचा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. ज्यामुळं या संकटाला शास्त्रज्ञ 'इको एनवायरमेंटल डिझास्टर' असंही नाव देत आहेत.
टेथिस सागर म्हणजे काय आणि त्याचं महत्त्व काय आहे?
टेथिस सागर हा सुमारे साडेपाच कोटी वर्षांपूर्वी अस्तित्वात असलेला एक प्राचीन महासागर होता, जो लॉरेशिया (उत्तरेकडील महाखंड) आणि गोंडवाना (दक्षिणेकडील महाखंड) यांना वेगळं करत होता.
कॅस्पियन समुद्र आणि टेथिस सागर यांचा काय संबंध?
कॅस्पियन समुद्र हा टेथिस सागराचा अवशेष मानला जातो. टेथिस सागर सुमारे 2 कोटी वर्षांपूर्वी लुप्त होताना त्याच्या खोऱ्यातून हिमालय आणि आल्प्स पर्वतरांगांसह कॅस्पियन समुद्राची निर्मिती झाली. कॅस्पियन समुद्र हा टेथिसच्या मूळ स्थानाचा एकमेव उरलेला भाग आहे.
कॅस्पियन समुद्राच्या संकटाची तुलना अरल सागराशी का केली जाते?
अरल सागर, जो कॅस्पियन समुद्राच्या उत्तरेला आहे, 1960 च्या दशकापासून मानवी हस्तक्षेपामुळे (अमू दरिया आणि सिर दरिया नद्यांचं पाणी शेतीसाठी वळवण्यात आलं) जवळजवळ वाळवंटात बदलला आहे.