/चीन वाढवतंय तिजोरीतील सोन्याचा साठा.... चिनी ड्रॅगनच्या सोनेरी जाळ्यात अडकणार ट्रम्प?

China Gold Reserve : इराण, अमेरिका आणि इस्राईल यांच्यात सुरु असलेल्या युद्धामुळे संपूर्ण जग सध्या संकटात अडकलं आहे. मागच्या शंभर दिवसात होर्मुज स्ट्रेटचा दरवाजा बंद करून इराणने वैश्विक अर्थव्यवस्थेचा चक्का जाम केला. तेल आणि गॅस संकटातने जगभरात अनेक देश चिंतते आहेत. खासकरून अशा देशांची समस्या वाढली आहे जे देश तेलासाठी पूर्णपणे इतर देशांवर अवलंबून आहेत. भारत आणि चीन हे देश या गटात येतात. युद्धामुळे तेलाची पुरवठा साखळी तुटली असून अनेक देश ऊर्जा संकटांचा सामना करत आहेत. मात्र चीन हा वेगळ्याच मार्गावर चालत असून चीन सध्या खूप मोठ्या प्रमाणात सोनं खरेदी करत आहे. बीजिंगने स्वतःचाच विक्रम मोडत 19 महिन्यांपासून सोन्याची खरेदी सुरू ठेवली आहे. मात्र जगावर तेल संकट असताना चीन सोन्यात इतका का रस दाखवतोय याविषयी जाणून घेउयात.
तेल संकट असतां चीन सोन्याच्या मागे लागलं असून चीनकडून लागोपाठ गोल्ड रिजर्व्ह वाढवण्याचा प्रयत्न करत होते. हा लागोपाठ 19 वा महिना आहे जेव्हा चायनाच्या सेंट्रल बँकेने सोनं खरेदी सुरु ठेवली आहे. पीपल्स बँक ऑफ चायनाने केवळ मे 2026 मध्येच आपल्या एकूण सुवर्ण साठ्यात 3,20,000 ट्रॉय औंस सोन्याची भर घातली. एप्रिलमधील 74.96 मिलियन औंसच्या तुलनेत चीनचा एकूण सोन्याचा साठा 74.96 मिलियन औंसवर पोहोचला आहे.
ब्लूमबर्गच्या एका रिपोर्टनुसार चीनचा एकूण गोल्ड रिजर्व्ह 340.75 अरब डॉलरपर्यंत सुद्धा पोहोचला आहे. वर्ष 2015 नंतर चीनने सोन्याची केलेली ही सर्वात मोठी खरेदी आहे. गेल्या 19 महिन्यांपासून चीन आपल्या मासिक सोन्याच्या खरेदीने जगाला आश्चर्यचकित करत आहे. तो आपला सोन्याचा साठा सातत्याने वाढवत आहे. या सोन्याच्या खरेदीची वेळ अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण सोन्याच्या किमतीवर आधीच दबाव आहे. जग तेलाच्या संकटाचा सामना करत असताना, चीनची ही सातत्यपूर्ण सोन्याची खरेदी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरते.
सोन्याबाबत चीन खास स्टेटर्जी बनवत असून चीन सोन्याचा वापर करून आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सोनं एक सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून ओळखला जातो. सोन्याचा साठा जमा करिन चीन जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आपली पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सोनं खरेदी त्याच्या दूरगामी रणनीतीचा भाग आहे. एवढंच नाही तर डॉलरवर अवलंबित्व कमी केल्याने परकीय चलन साठ्याचे योगदान वाढत आहे.
डॉलरनंतर सोनं ही सर्वात मोठी आंतरराष्ट्रीय रिजर्व्ह असेट आहे. सोन्याचा साठा वाढवल्याने डॉलरवरील त्याची निर्भरता कमी होऊ शकते. डॉलरवर असणारी अवलंबता कमी करून चीन त्याच्याशी जोडलेल्या जोखिमेपासून सुद्धा स्वतःला सुरक्षित ठेऊ शकेल. डॉलर कमजोर झाला तरी चीनच्या परकीय चलन साठ्यावर त्याचा जास्त परिणाम होणार नाही. आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर 2025 पर्यंत चीनच्या आंतरराष्ट्रीय साठ्यात सोन्याचा वाटा 7.6 टक्के होता आणि हा आकडा वेगाने वाढवण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चितता आणि अमेरिकेचे वाढते कर्ज पाहता, मध्यवर्ती बँका डॉलरपासून दूर जाण्याचा आणि त्यावरील आपले अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याच कारणामुळे चीन मोठ्या प्रमाणात सोनं खरेदी करत आहे.
आर्थिक अनिश्चिततेच्या वातावरणात, चीन डॉलरची जागा घेत राखीव मालमत्ता म्हणून सोन्याचा साठा करत आहे. या बदलामुळे डॉलरच्या जागतिक वर्चस्वाला आव्हान मिळेल. तज्ज्ञांच्या मते, सोन्याच्या बदलत्या धोरणामुळे येत्या काळात डॉलरच्या वर्चस्वाला धक्का बसू शकतो. चीन सोने खरेदी करण्यासाठी डॉलर बॉण्ड्सचा वापर करत आहे. चीनच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेला मोठा धक्का बसू शकतो.