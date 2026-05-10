/कंपाऊंडमध्येच जाळलं...; लादेनच्या खात्म्यानंतर CIA कमांडो घेऊन आले 13 विटा, 15 वर्षांनंतर फोटो समोर

World News : जगभरातील दहशतवादी संघटनांमधून अनेक कारवायांचा म्होरक्या असणाऱ्या ओसामा बिन लादेन याचा अमेरिकेनं काही वर्षांपूर्वी खात्मा केला. लादेनचा ठिकाणा शोधत अचूक लक्ष्यभेद केल्याची बातमी अमेरिकेनं जगाला दिली आणि तेव्हापासून ते अगदी आतासुद्धा लादेनचा खात्मा हा विषय सातत्यानं विविध कारणांनी चर्चेत येताना दिसला. त्यातच आता पुन्हा एकदा या चर्चांना नवं वळण मिळालं आहे. कारण ठरतंय ते म्हणजे CIA अर्थात अमेरिकेच्या देशांतर्गत गुप्तचर यंत्रणेनं केलेली एक सोशल मीडिया पोस्ट.
CIA नं काही दिवसांपूर्वीच X च्या माध्यमातून एक फोटो पोस्ट केला. प्रथमदर्शनी हा फोटो एका विटेचा असल्याचं लक्षात आलं. घराच्या बांधकामासाठी वापरात असणारी मातीची ही साधी विट. पण, मग थेट सीआयएनं का बरं हा फोटो पोस्ट केला असावा? यामागचं कारणही अतिशय खास आहे. CIA ला एबटाबाद कंपाऊंटवरून फॉरेन्सिक आर्टिफॅक्ट स्वरुपाच 13 विटा सापडल्या, ज्यावर A, M आणि S अशी अक्षरं उमटली होती. 2011 मध्ये एबटाबादच्या इमारतीवरील धाड सत्रानंतरच या विटा सापडल्या. या विटांचं कनेक्शन थेट अमेरिकेनं खात्मा केलेल्या ओसामा बिन लादेन या दहशतवाद्याशी जोडण्यात आलं.
CIA नं सांगितलेली माहिती नजर रोखणारी...
CIA च्या सांगण्यानुसार ही विट एबटाबादमधील त्या प्रचंड सुरक्षा असणाऱ्या ठिकाणची होती, जे अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणेच्या सर्वात महत्त्वाच्या कारवाईपैकी एक आहे. 'ऑपरेशन नेपच्यून स्पिअर'अंतर्गत टाकण्यात आलेल्या या धाडसत्रात जवळपास 10 वर्षांनंतर लादेनचा खात्मा करण्यात आला होता. सीआयएनं केलेल्या या पोस्टनं नेटकऱ्यांचं लगेचच लक्ष वेधलं. कारण फक्त ही विट नसून त्यामागची घटनासुद्धा होती.
सदर विटा बांधकामाच्या सामग्रीसंदर्भातील परीक्षणासाठी आणि त्या ठिकाणचा प्रारंभी अभ्यास करण्यासाठी जमा करण्यात आल्या होत्या. ज्यानंतर ही विट सीआयएच्या संग्रहालयात पोहोचली. राहिला मुद्दा अमेरिकेनं लादेनचा ठाव कसा घेतला, तर त्यामागच्या घडामोडीसुद्धा थरारक होत्या.
कसा सापडलेला लादेन?
CIA नं विटेचा फोटो शेअर करत एबटाबादची धाड नेमकी कशी टाकली होती, याबाबतची माहितीसुद्धा जारी केली. यंत्रणेच्या माहितीनुसार अॅनालिस्टनं पाकिस्तानच्या खैबर पख्तुन्वा प्रांतात इस्लामाबादपासून साधारण 35 मैल उत्तरेस एबटाबादमध्ये एक संशयास्पद बांधकाम आणि कंपाऊंड हेरलं. हे घर लगेचच अनेकांच्या नजरेत आलं, ज्याच्या कंपाऊंडच्या भिंवर तीक्ष्ण टोक असणाऱ्या तारा होत्या, भिंती असामान्य प्रमाणात उंच होत्या. सुरक्षिततेसाठी दोन प्रवेशद्वार आणि खिडक्यांवर धुसर काचा होत्या.
Artifact of the Week: Brick from Abbottabad Compound.— CIA (@CIA) May 5, 2026
जिथं हे घर होतं तिथं कोणतंही इंटनरनेट नव्हतं, टेलिफोन यंत्रणा काम करत नव्हती. कचरा बाहेर टाकण्याऐवजी आतच जाळून त्याची विल्हेवाट लावली जात होती. याच सर्व घडामोडींनी सीआयएचं लक्ष वेधलं. CIA च्या निरीक्षणकर्त्यांनी आणखी एक बाबसुद्धा हेरली. ती म्हणजे, या घराच्या नोंदणीकृत मालकांकडे घर सांभाळण्यासाठी, ते चालवण्यासाठी कोणचंही अधिकृत अर्थार्जनाचं माध्यम नव्हतं. एकंदरच अधिकाऱ्यांनी हा निष्कर्ष काढला की, हे कंपाऊंड आणि घर बहुधा लादेन आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना आसरा देत होतं. यानंतर 2011 मध्ये अमेरिकेच्या स्पेशल ऑपरेशन फोर्सच्या अतिशय लहान पथकानं गुप्त हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून एबटाबादमध्ये प्रवेश केला आणि या धडक कारवाईत लादेनचा खात्मा करण्यात आला.