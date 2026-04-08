इराणच्या सर्व नेत्यांना ठार करत असताना मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांच्यावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विश्वास का ठेवला? जागतिक स्तरावर मोठा राजकीय भूकंप येणार?

Mohammad Bagher Qalibaf : अमेरिका इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्ध 40 दिवसांसाठी थांबले आहे. खरे युद्ध अमेरिका आणि इराण यांच्यात आहे. अमेरिकेने इराणच्या अनेक बड्या नेत्यांचा खात्मा केला आहे. तर, इराणच्या अनेक नेत्यांना ठार करण्याचा अमेरिकेचा प्लान आहे. अशातच इराणचे मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांच्यावर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विश्वास ठेवला आहे. कोण आहेत मोहम्मद बागेर गालिबाफ जाणून घेऊया.
अमेरिका इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्ध तात्पुरते थांबवण्यात आले आहे. इराण आणि अमेरिके दोन आठवड्यांच्या शस्त्रसंधीवर सहमती दर्शवली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि पाकिस्तानी लष्करप्रमुख यांच्या आवाहनानंतर शस्त्रसंधीचा निर्णय घेण्यात आला.
युद्धविरामापूर्वी ट्रम्प यांनी इराण उद्धवस्त करण्याची धमकी दिली होती. ऐनवेळी झालेल्या चिनी हस्तक्षेपानंतर, इराण 10 अटींसह युद्धविरामास सहमत झाला. आता पुढील चर्चा पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद येथे होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेसोबतच्या कराराच्या वाटाघाटींमध्ये मोहम्मद बागेर गालिबाफ इराणचे प्रतिनिधित्व करतील. ट्रम्प यांनी मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांची निवड केली असल्याची माहिती समोर आली आहे.
मोहम्मद बागेर गालिबाफ हे इराणचे सभापती आहेत. मोहम्मद बागेर गालिबाफ हे लष्करी पार्श्वभूमी असलेले एक पुराणमतवादी इराणी राजकारणी आहेत. मे 2020 पासून इराणी संसदेचे सभापती आहेत. मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांचा जन्म 1961 मध्ये झाला. 1980 मध्ये ते इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) मध्ये सामील झाले. इराण-इराक युद्धादरम्यान ते या दलाच्या कमांडरांपैकी एक बनले.
मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांची कारकीर्द केवळ लष्करापुरती मर्यादित नाही. त्यांनी अनेक महत्त्वाची प्रशासकीय आणि राजकीय पदेही भूषवली. 1997 ते 2000 या काळात ते आयआरजीसीच्या एरोस्पेस विभागाचे प्रमुख होते. 2000 ते 2005 या काळात गालिबाफ यांनी इराणी पोलिसांचे प्रमुख म्हणून काम पाहिले. 2005 ते 2017 या काळात ते तेहरानचे महापौर होते. 2020 पासून ते संसदेचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत.
मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांनी चार वेळा इराणची अध्यक्षीय निवडणूक लढवली. पण त्यांना कधीच विजय मिळवता आला नाही. 2005 च्या निवडणुकीत ते चौथ्या, 2013 मध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर राहिले आणि 2017 च्या निवडणुकीपूर्वी त्यांनी आपली उमेदवारी मागे घेतली. 2024 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत गालिबाफ तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले. आपल्या प्रचार मोहिमेदरम्यान, त्यांनी स्वतःला एक आधुनिक आणि पुरोगामी नेता म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांची राजकीय कारकीर्द वादग्रस्त आहे. होल्डिंग्ज घोटाळा, लेटेगेट वाद (कुटुंबाचा आलिशान प्रवास घोटाळा) आणि 1999 च्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे चर्चेत राहिले आहेत.
अलीकडेच, इराणसोबत सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी एका वरिष्ठ इराणी अधिकाऱ्याशी चर्चा केल्याचा दावा केला होता. ट्रम्प यांनी या अधिकाऱ्याचे नाव घेतले नाही, परंतु आंतरराष्ट्रीय माध्यमांच्या वृत्तानुसार ही व्यक्ती मोहम्मद बागेर गालिबाफ असू शकते असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. अमेरिकी प्रशासन त्यांना इराणचे संभाव्य भावी नेते म्हणून पाहते.
अमेरिका इराणमध्ये अशा नेत्यांच्या शोधात आहे जे भविष्यात सत्ता हाती घेऊ शकतील, ज्यांना लष्करी आणि प्रशासकीय ज्ञान असेल. यासाठी गालिबाफ एक प्रमुख उमेदवार आहे. ट्रम्प यांनी एक निवेदन जारी केले आहे. "इराणमध्ये काही हुशार आणि खंबीर लोक आहेत. जर त्यांनी ठरवले, तर इराणमध्ये मोठे बदल घडू शकतात." यामुळेच ट्रम्प यांनी गालिबाफ यांच्यावर विश्वास ठेवला आहे.