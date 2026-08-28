'तुमची मदत आम्हाला नको', नेपाळने का नाकारली भारताची मदत? 2015च्या घटनेतून घेतला निर्णय; नेमकं काय घडलेलं?

नेपाळमध्ये 26 ऑगस्टपासून निर्माण झालेल्या भीषण फ्लॅश फ्लडने मोठ्या प्रमाणावर हाहाकार माजवला आहे. रसुवा आणि नेपाळ-चीन सीमेवरील भागासह अनेक ठिकाणी पूर आणि भूस्खलनामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. शेकडो नागरिकांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण अद्याप बेपत्ता आहेत. या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटन, जपान, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका आणि बांगलादेशासह काही देशांनी शोध व बचाव पथके पाठवण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, नेपाळ सरकारने सध्या परदेशी बचाव पथकांची मदत स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या सुरक्षा यंत्रणा बचावकार्य हाताळण्यास सक्षम असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
भारताने नेपाळमधील पूरग्रस्त भागात राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल अर्थात NDRFचे प्रशिक्षित जवान पाठवण्याची तयारी दर्शवली होती. मोठ्या संख्येने भारतीय नागरिक संपर्काबाहेर असल्याने भारतासाठी ही मदत विशेष महत्त्वाची होती. मात्र, नेपाळने परदेशी शोध-बचाव पथकांना देशात काम करण्याची परवानगी न देण्याचा निर्णय घेतला. चीन आणि इतर देशांनीही अशाच स्वरूपाची मदत देऊ केली होती. नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सध्या देशातील सुरक्षा यंत्रणाच बचावकार्याचे नेतृत्व करत आहेत.
नेपाळचा निर्णय समजून घेताना एक महत्त्वाचा फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे. काठमांडूने परदेशी बचाव पथकांना प्रत्यक्ष घटनास्थळी काम करण्याची परवानगी नाकारली आहे; मात्र मानवीय मदत, औषधे, अन्न आणि आर्थिक सहाय्य स्वीकारण्यास पूर्ण नकार दिलेला नाही. भारताने यापूर्वीच मोठ्या प्रमाणात मदत सामग्री नेपाळला पाठवली आहे. अमेरिका, ब्रिटन आणि इतर संस्थांनीही आर्थिक किंवा मानवीय सहाय्याची तयारी दर्शवली आहे.
नेपाळच्या निर्णयामागे 2015च्या विनाशकारी भूकंपाचा अनुभव महत्त्वाचा असल्याचे वृत्त आहे. त्या वेळी जगभरातून मोठ्या संख्येने बचाव पथके, लष्करी विमाने आणि मदत संस्था नेपाळमध्ये दाखल झाल्या होत्या. मदतीमुळे मोठ्या प्रमाणावर बचावकार्याला हातभार लागला; मात्र अनेक परदेशी पथके आणि संस्थांचे समन्वय, हालचाली आणि व्यवस्थापन करताना प्रशासनावर मोठा ताण आला होता. त्यामुळे यावेळी अनेक स्वतंत्र परदेशी पथके एकाच वेळी कार्यरत राहण्यापेक्षा स्थानिक यंत्रणांच्या नेतृत्वाखाली एकसंध बचाव मोहीम राबवण्याला प्राधान्य देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
परदेशी बचाव पथकांना नकार देतानाच नेपाळने आंतरराष्ट्रीय मदतीसाठी केंद्रीकृत व्यवस्था तयार केली आहे. परदेशातून येणारे आर्थिक योगदान पंतप्रधानांच्या मदत निधीतून एकाच माध्यमातून स्वीकारण्याची भूमिका घेण्यात आली आहे. यामुळे वेगवेगळ्या देशांकडून किंवा संस्थांकडून येणाऱ्या मदतीचे वाटप एकाच यंत्रणेमार्फत करता येईल. आपत्कालीन मदतीनंतर पुनर्वसन आणि पुनर्बांधणीच्या टप्प्यातही आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहाय्य घेण्याची नेपाळची तयारी आहे.
पूरग्रस्त भागात अनेक विदेशी नागरिक बेपत्ता किंवा संपर्काबाहेर असल्याने नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम स्थापन केली आहे. या यंत्रणेचे काम परदेशी नागरिकांशी संबंधित माहिती गोळा करणे, तिची पडताळणी करणे, शोध-बचावाशी संबंधित समन्वय साधणे आणि संबंधित देशांच्या दूतावासांना माहिती देणे असे आहे. त्यामुळे परदेशी बचाव पथकांना प्रवेश नसला तरी विदेशी नागरिकांच्या प्रकरणांसाठी स्वतंत्र समन्वय व्यवस्था उभारण्यात आली आहे.
नेपाळने एनडीआरएफसारख्या परदेशी बचाव पथकांना परवानगी न दिली असली तरी भारताकडून मदत थांबलेली नाही. भारताने तंबू, ब्लँकेट, स्वच्छता साहित्य, सौर दिवे, औषधे आणि खाद्यपदार्थ यांसारखी आपत्कालीन मदत पाठवली आहे. पूरामुळे अनेक पूल आणि रस्ते बाधित झाल्याने भारताने बेली ब्रीज आणि प्रेफब्रीकेटेड ट्रस ब्रीज उपलब्ध करून देण्याची तयारीही दर्शवली आहे. भारताने 2015च्या भूकंपावेळीही ‘ऑपरेशन मैत्री’द्वारे नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मदत आणि बचावकार्य केले होते.
नेपाळच्या या निर्णयामुळे एकीकडे त्याच्या आपत्कालीन व्यवस्थापन क्षमतेवर विश्वास दाखवला जात असला, तरी दुसरीकडे शेकडो नागरिक आणि विदेशी पर्यटक बेपत्ता असताना अतिरिक्त प्रशिक्षित पथकांना नकार देणे योग्य आहे का, यावर चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, नेपाळ सरकारने आपली सुरक्षा यंत्रणा बचावकार्य करण्यास सक्षम असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सध्या नेपाळ लष्कर, पोलीस आणि स्थानिक यंत्रणांवरच शोध व बचावाची मुख्य जबाबदारी आहे. दरम्यान, भारतासह अनेक देशांकडून मिळणाऱ्या मानवीय मदतीचा वापर करून पूरग्रस्तांना तातडीचा दिलासा देणे आणि त्यानंतर पुनर्वसन करणे, हे नेपाळसमोरील पुढचे मोठे आव्हान ठरणार आहे.