इस्त्रायल-इराण युद्धादरम्यान UAE ने अचानक 19 भारतीयांना का केली अटक?, नेमके आरोप काय पहा

Indians Arrested in UAE : इराण - इस्त्रालयमध्ये सुरु असलेल्या युद्धादरम्यान संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) सर्वात मोठी कारवाई केली आहे. UAE ची अधिकृत वृत्तसंस्था, WAM ने रविवारी एक पत्रक प्रसिद्ध केलं ज्यात सांगितलं की, त्यांनी 19 भारतीयांसह 35 जणांना अटक केली आहे. त्यात असंही नमूद केलं आहे की, आरोपीला जलद खटल्यासाठी न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांनी मध्य पूर्वमध्ये चालू संघर्षादरम्यान तणावाशी संबंधित बनावट फुटेज आणि कथा प्रसारित करणारे व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअऱ केले होते. ही कारावाई दोन भागांमध्ये करण्यात आली आहे.
ताज्या यादी जी समोर आली आहे, त्यानुसार विविध देशांतील 25 जणांना अटक करण्यात आली आहे. ज्यात 17 भारतीयांचादेखील समावेश आहे. दिलेल्या माहितीनुसार हा गट शनिवारी दोन भारतीयांचा समावेश असलेल्या 10 जणांपेक्षा वेगळा असून ज्यांच्या अटकेचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
