/Explained : भूकंप का होतात आणि मोठ्या भूकंपात टेक्टॉनिक प्लेट्स आणि फॉल्ट लाईन्सची काय भूमिका असते? जाणून घ्या

मुंबई : व्हेनेझुएलामध्ये नुकत्याच झालेल्या भूकंपामुळे जगभरातील नागरिकांमध्ये घबराट पसरली आहे. शास्त्रज्ञांनी विश्लेषण केले आहे की, ही नैसर्गिक आपत्ती केवळ पृष्ठभागावरील बदलांमुळे नाही, तर शतकानुशतके पृथ्वीच्या खोलवर साठलेल्या प्रचंड ऊर्जेमुळे घडली आहे. या धक्कादायक घटनेने पृथ्वीच्या खोलवर घडणाऱ्या 'इलास्टिक रिबाउंड थिअरी'ची (स्थितीस्थापक पुनरुत्थान सिद्धांताची) पुन्हा एकदा आठवण करून दिली आहे.
जेव्हा खडकांवर अत्यधिक ताण येतो आणि तो ताण मर्यादेपलीकडे जातो, तेव्हा ते अचानक फुटतात आणि मागे सरकतात. या प्रक्रियेत निर्माण होणाऱ्या प्रचंड लाटांमुळे पृथ्वी कंप पावते. यालाच आपण भूकंप म्हणतो.
पृथ्वीचे अनेक आवरणं आहेत. त्यात सर्वात वरचा भाग शिलावरण आहे, जो पृथ्वीचा सर्वात बाहेरील थर आहे, तो अंदाजे १५ ते २० मोठ्या आणि कठीण टेकटॉनिक्स प्लेट्समध्ये विभागलेला आहे. पृथ्वीच्या खोल गर्भात तीव्र लाव्हा रसाच्या प्रवाहामुळे हे पट्टे दरवर्षी काही सेंटीमीटरच्या गतीने सरकतात.
व्हेनेझुएलाचा प्रदेश कॅरिबियन प्लेट आणि दक्षिण अमेरिकन प्लेटच्या संगमावर वसलेला आहे. जसजसे ते सरकतात, तसतसे त्यांच्या विलग होणाऱ्या कडा एकमेकांना चिकटतात. घर्षणामुळे कडा जखडल्या असल्या तरी, प्लेटचा उर्वरित भाग सरकत राहतो. यामुळे खडक स्प्रिंगप्रमाणे वाकतात आणि त्यांच्यामध्ये प्रचंड यांत्रिक ऊर्जा साठवली जाते.
पृथ्वीच्या कवचातील भेग किंवा कमकुवत भाग, जिथे खडकांचे मोठे तुकडे एकमेकांवरून सरकतात, त्याला विभंग रेषा ( फॉल्ट लाईन्स) म्हणतात. व्हेनेझुएलामध्ये मोठ्या फॉल्ट लाईन्स आहेत. जेव्हा भूस्तरांमधील घर्षणाचा ताण फॉल्ट लाईन्सच्या प्रतिकारापेक्षा जास्त होतो, तेव्हा खडक अचानक घसरतात. पृथ्वीच्या खोलवर जिथे ही भेग किंवा तडा सुरू होतो, त्या बिंदूला उद्गम केंद्र (हायपोसेंटर) म्हणतात. त्याच्या थेट पृष्ठभागावरील भागाला भूकंपाचा मध्यबिंदू (एपिसेंटर) म्हणतात. त्यामुळे आता व्हेनेझुएलामध्येही तीच प्रक्रिया घडली आहे.
अभिसारी सीमा (Convergent boundary): या अशा जागा आहेत जिथे प्लेट्स एकमेकांवर आदळतात. एक प्लेट्स दुसऱ्या प्लेट्सच्या खाली सरकतो जगातील ८०% सर्वात शक्तिशाली 'मेगाथ्रस्ट' भूकंप येथेच होतात.
रूपांतरित सीमा (Transform Boundaries): जिथे टेक्टोनिक्स प्लेट्स एकमेकांना समांतर आणि विरुद्ध दिशांनी धडकतात (जसे की कॅलिफोर्नियामधील सॅन अँड्रियास फॉल्ट). व्हेनेझुएलामधील काही प्रमुख फॉल्ट प्रणालींमध्येही असेच वैशिष्ट्य आढळते, जिथे त्या अनेक दशके दाब धरून ठेवतात आणि नंतर अचानक उद्रेक करतात.
अपसारी सीमा (divergent boundary): येथे प्लेट्स एकमेकांपासून दूर सरकतात. यामुळे पृथ्वीला तडे जातात आणि मॅग्मा (लाव्हा रस) बाहेर येतो. येथे कमी तीव्रतेचे भूकंप होतात.
भूगर्भशास्त्रज्ञांच्या मते, व्हेनेझुएलामधील भूकंप ही केवळ एक नैसर्गिक आपत्ती नाही, तर पृथ्वीच्या सतत कार्यरत असलेल्या अंतर्गत शक्तींचा तो एक जिवंत पुरावा आहे.
भूकंप म्हणजे पृथ्वीच्या सर्वात बाहेरील थरांमधील अचानक हालचालींमुळे होणारे पृष्ठभागाचे तीव्र कंपन.
पृथ्वीचे घन बाह्य कवच, ज्याला शिलावरण (लिथोस्फिअर) म्हणतात, हा एकसंध तुकडा नसून तो टेक्टॉनिक प्लेट्स म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अनेक मोठ्या, कठीण थरांमध्ये विभागलेला आहे. या प्लेट्स मोठ्या कोड्याच्या तुकड्यांप्रमाणे एकमेकांमध्ये बसतात आणि सतत मंद गतीने फिरत असतात—एकमेकांवरून सरकतात, घसरतात आणि एकमेकांवर आदळतात.
या प्लेट्स सरकत असताना, त्यांच्या खडबडीत आणि टोकदार कडा घर्षणामुळे अनेकदा एकमेकांना चिकटतात. जोपर्यंत या कडा चिकटलेल्या राहतात, तोपर्यंत प्लेट्सचा उर्वरित भाग सरकत राहतो, ज्यामुळे दाब आणि "स्थितीस्थापक ताण" (इलास्टिक स्ट्रेन) ऊर्जेचा प्रचंड साठा निर्माण होतो. पृथ्वीच्या कवचातील ज्या भेगांमध्ये खडकांचे हे तुकडे घसरतात, त्यांना भ्रंश (फॉल्ट्स) किंवा भ्रंश रेषा (फॉल्ट लाईन्स) म्हणतात.
जेव्हा सरकणाऱ्या प्लेट्सची शक्ती अखेरीस कडांना एकत्र धरून ठेवणाऱ्या घर्षणावर मात करते, तेव्हा मोठ्या भूकंपीय घटना घडतात. प्लेट्स भ्रंश रेषेवर अचानक घसरतात किंवा "मोकळ्या" होतात, ज्यामुळे सर्व साठलेली ऊर्जा एकाच वेळी मुक्त होते. ही ऊर्जा भूकंपाच्या लाटांच्या रूपात सर्व दिशांना पसरते, ज्या पृथ्वीतून प्रवास करताना तिला हादरवतात.