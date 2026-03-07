जगातील सर्वात मोठी सोन्याची बाजारपेठ असलेल्या दुबईत सोनं अचानक स्वस्त का झाले? थेट भारताशी संबध?

Dubai Gold Market : जगातील सर्वात मोठी सोन्याची बाजारपेठ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दुबईत मोठी घडामोड घडली आहे. इराण आणि इस्रायलमधील युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचे भाव गगनाला भिडले असताना, दुबईतील व्यापाऱ्यांनी सोन्यावर मोठ्या प्रमाणात सवलती देण्यास सुरुवात केली आहे. ही परिस्थिती विचित्र वाटू शकते, कारण युद्धकाळात सोन्याचे भाव सहसा वाढतात. तथापि, दुबईच्या बाबतीत, यामागील कारण लॉजिस्टिक्स आणि पुरवठा साखळीतील बिघाड आहे. दुबईमध्ये सोनं अचानक स्वस्त का होत आहे? याचा भारताशी काय संबंध आहे ते समजून घेऊया.
मध्य पूर्वेतील वाढत्या लष्करी तणावामुळे इराण तसेच आसपासची हवाई वाहतूक बंद झाली आहे. हवाई क्षेत्र धोकादायक घोषित करण्यात आले आहे. सोने सामान्यतः प्रवासी विमानांद्वारे एका देशातून दुसऱ्या देशात नेले जाते. उड्डाणे रद्द केल्याने किंवा त्यांचे मार्ग बदलल्याने सोन्याचा पुरवठा पूर्णपणे विस्कळीत झाला आहे. दुबईतील व्यापाऱ्यांकडे सोन्याचे साठे आहेत, परंतु ते ते प्रमुख व्यापारी केंद्रांमध्ये जसे की लंडन किंवा न्यू यॉर्क मध्ये घेवून जाणे शक्य होत नाही. सोने साठवण्याचा आणि विमा उतरवण्याचा खर्च वाढत असताना, व्यापाऱ्यांना ते टिकवून ठेवण्याऐवजी प्रति औंस 30 डॉलर पर्यंत सवलतीने विकावे लागत आहे. त्यांना अनिश्चित काळासाठी मोठी किंमत देण्याऐवजी कमी किमतीत सोने काढून टाकायचे आहे.
सोन्याची सुरक्षित वाहतूक करणे हे नेहमीच एक मोठे आव्हान राहिले आहे. युद्धामुळे शिपिंग आणि विमा खर्चात 60 ते 70 टक्के वाढ झाली आहे. काही व्यापाऱ्यांनी ओमान किंवा सौदी अरेबियामार्गे जमिनीवरून सोने पाठवण्याचा विचार केला असला तरी, सीमा ओलांडण्यात येणारे धोके आणि सुरक्षा चिंता यामुळे कंपन्या चिंतेत आहेत. जलद वितरणाची कोणतीही हमी नसल्यामुळे, अनेक खरेदीदारांनी त्यांचे नवीन ऑर्डर रद्दही केले आहेत.
भारत हा जगातील सर्वात मोठा सोन्याचा खरेदीदार आहे. भारतातील सोन्याच्या पुरवठ्याचा एक महत्त्वाचा भाग दुबईतून येतो. या संकटाचा भारतावर दोन प्रकारे परिणाम होत आहे. ऑगमोंट एंटरप्रायझेस आणि एमएमटीसी-पीएएमपी सारख्या प्रमुख व्यापाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की अनेक शिपमेंट्सच्या अडथळ्यामुळे भारतात भौतिक सोन्याची अल्पकालीन उपलब्धता कमी झाली आहे. भारतातील सर्वात मोठी रिफायनरी मध्य पूर्वेतून त्याच्या कच्च्या सोन्याच्या (डोर) अंदाजे 10 टक्के सोने मिळवते, जे सध्या थांबवण्यात आले आहे. भारतात सध्या कोणतीही भीतीची परिस्थिती नाही, ही चांगली गोष्ट आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जानेवारीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आयात झाल्यामुळे भारतीय व्यापाऱ्यांकडे पुरेसा साठा आहे. लग्नाच्या मुख्य हंगामाला अजून काही वेळ बाकी असल्याने, अल्पकालीन मागणी कमी आहे आणि ते जुन्या साठ्यावर अवलंबून आहेत.
बाजारातील तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की जर काही आठवड्यात युद्ध शांत झाले तर परिस्थिती सामान्य होईल. तथापि, जर तणाव महिने टिकला तर भारतीय बाजारात सोन्याची तीव्र टंचाई निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे देशांतर्गत किमतींमध्ये मोठी वाढ होऊ शकते. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पॉट गोल्ड प्रति औंस 5000 डॉलरच्या आसपास व्यवहार करत आहे. डॉलरची ताकद आणि युद्धाभोवतीची अनिश्चितता यामुळे गुंतवणूकदार गोंधळलेले आहेत.