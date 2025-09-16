भारतीय नवराच हवा...! न्यूयॉर्कच्या टाइम्स स्केअरजवळ परदेशी तरुणीचं कृत्य पाहून सगळेच झाले आश्चर्यचकित

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Times Square Viral Video: एका अमेरिकन महिलेने प्रेम शोधण्याचा एक अनोखा आणि वेगळा मार्ग निवडला आहे. व्हायरल झालेल्या एका इन्स्टाग्राम व्हिडिओ ती न्यू यॉर्क शहरातील प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वेअरमध्ये एक फलक हातात घेऊन उभी असल्याचे दिसून आले.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 16, 2025, 06:03 PM IST
Times Square Viral Video:आजच्या काळात लोक डेटिंग अॅप्स आणि सोशल मीडियावर या सारख्या माध्यमातून लोक जोडीदार शोधतात. तर तिथे एका अमेरिकेच्या एका महिलेने काही हटके पद्धतीने व वेगळ्या अंदाजात प्रेम शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरुणीचा हा व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल होत आहेत. इन्स्टाग्राम व्हिडिओत ती तरुणी न्यूयॉर्क सिटीच्या लोकप्रिय टाइम्स स्केअरवर एक प्लेकार्ड हातात घेऊन उभी आहे. ज्यावर लिहिलेले आहे की, भारतीय तरुणाच्या शोधात आहे. 

महिलेचा हा फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. लोकांनी हा व्हिडिओ पाहून आश्चर्य व्यक्त केले आहे. रस्त्यावरील अनेक लोक थांबून या तरुणीकडे पाहत होते. इतकंच नव्हे तर स्पायडरमॅनचा ड्रेस घातलेला एक तरुण मस्करीत हात उचांवतानाही दिसत आहे. काहीच तासांत हा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे तसंच, इंटरनेटवरही चर्चा सुरू झाली आहे. अखेर या महिलेला भारतीय तरुणाशीच का लग्न करायचे आहे?

ही महिला नेमकी कोण आहे हे मात्र समजू शकलेले नाहीये. मात्र तिच्या या फोटोमुळं इंटरनेटवर मोठ युद्ध छेडलं आहे. काही लोकांचं म्हणणं आहे की, भारतीय पुरुषांना कौटुंबिक, संस्कार व परंपरा जपणारे असतात असं मानलं जातं. तर काही लोकांनी मस्करीत म्हटलं आहे की, कदाचित त्याचं कारण बॉलीवूड, भारतीय पदार्थ किंवा मग क्रिकेटपटू असू शकतात. एका युजरने म्हटलं आहे की, या स्वप्नामागे शाहरुख खानच्या चित्रपटांचा हात आहे. तर, दुसऱ्याने मस्करीत म्हटलं आहे की, कदाचित भारतीय पुरुष चांगला चहा बनवतात व चांगले पतीदेखील असतात. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

या पोस्टवर अनेकांनी हजारो लोकांनी रिअॅक्शन दिली आहे. अनेक भारतीय पुरुषांनी कमेंटकरत मस्करी करत, स्वयंपाकाची आवड, नोकरी इतकंच नव्हे तर राशीभविष्यदेखील लिहलं आहे. तर काही लोकांनी सांस्कृतिक अंतर यावरही सवाल उपस्थित केले आहे. काहींनी म्हटलं आहे की, "आशा आहे की त्यांना बिग फॅट इंडियन वेडिंग आणि 200 चुलतभावांबद्दल माहिती असेल." आता प्रश्न असा आहे की, हा फक्त एक सामाजिक प्रयोग होता, मार्केटिंग स्टंट होता की प्रेम शोधण्याचा खरा प्रयत्न होता? हे मात्र समोर आलेले नाही. पण या महिलेने टाइम्स स्क्वेअरसारख्या जागतिक ठिकाणी उभे राहून जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

