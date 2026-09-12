/Explained: अमेरिकेत भारतीयांविरोधात संताप का वाढतोय? H-1B व्हिसापासून ‘मिस्टर सिंह’ पोस्टरपर्यंत नेमकं काय सुरू आहे?

अमेरिकेत भारतीय आणि भारतीय वंशाच्या नागरिकांबाबत सुरू असलेल्या चर्चेला गेल्या काही दिवसांत वेग आला आहे. H-1B व्हिसाच्या नियमांमध्ये प्रस्तावित बदल, भारतीय कंपन्यांवर कारवाईची मागणी आणि ‘मिस्टर सिंह’ नावाचा वादग्रस्त सरकारी पोस्टर या घटनांमुळे भारत-अमेरिका संबंधांच्या संदर्भातही चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, या सर्व घटनांना सरसकट ‘अमेरिकेत भारतीयांविरोधात द्वेष’ असे म्हणण्यापेक्षा त्यामागील स्थलांतर धोरण, रोजगार, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि राजकीय वातावरण समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ होमलॅण्ड सिक्युरीटी (DHS) ने बेकायदेशीर किंवा परवान्याशिवाय व्यावसायिक वाहन चालविणाऱ्यांविरोधात केलेल्या मोहिमेत AI-निर्मित ‘Mr Singh’ पोस्टर वापरले. यात दाढी असलेल्या दक्षिण आशियाई व्यक्तीचे चित्र दाखवून, अमेरिकेच्या रस्त्यांवरून निघून जाण्याचा इशारा देण्यात आला होता. या पोस्टरवर भारतीय-अमेरिकन आणि शीख संघटनांनी तीव्र आक्षेप घेतला. टीकाकारांच्या मते, एखाद्या विशिष्ट समुदायाचे आडनाव वापरून संपूर्ण समूहाला लक्ष्य केल्याचा संदेश जात होता. मोठ्या विरोधानंतर डीएचएसने हे पोस्टर सोशल मीडियावरून हटवले.
अमेरिकेतील H-1B व्हिसा कार्यक्रम उच्च-कौशल्य असलेल्या परदेशी कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत काम करण्याची संधी देतो. तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारतीय व्यावसायिकांचा मोठा सहभाग असल्यामुळे H-1B संदर्भातील कोणताही मोठा बदल भारतासाठी महत्त्वाचा ठरतो. सध्या ट्रम्प प्रशासनाने नोकरी गमावल्यानंतर मिळणारी 60 दिवसांची ग्रेस पीरियडची सुविधा संपवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. सध्या लागू असलेल्या व्यवस्थेनुसार नोकरी गेल्यानंतर पात्र H-1B कर्मचाऱ्यांना नवीन नियोक्ता किंवा स्पॉन्सर शोधण्यासाठी 60 दिवस मिळतात.
प्रस्तावित बदल लागू झाल्यास H-1B कर्मचाऱ्याची नोकरी संपल्यानंतर अमेरिकेत राहून नवीन नोकरी शोधण्याची सध्याची 60 दिवसांची संधी संपुष्टात येऊ शकते. त्यामुळे अचानक नोकरी गेल्यास नवीन नोकरी, व्हिसा स्पॉन्सर, कुटुंबाचे स्थलांतर, घर आणि मुलांचे शिक्षण यासारख्या बाबी हाताळण्यासाठी फारच कमी वेळ उपलब्ध राहू शकतो. DHS च्या मते, या बदलामुळे काही कंपन्यांना अडचणी येतील; मात्र रिक्त पदे अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध होण्याची शक्यता प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
H-1B वादासोबत काही भारतीय कंपन्यांवरही अमेरिकेत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. तीन अमेरिकी खासदारांनी तीन भारतीय कंपन्यांवर निर्बंध घालण्याची मागणी केली आहे. या कंपन्यांचा कथित सायबर हेरगिरीशी संबंध असल्याचा आरोप पत्रात करण्यात आला आहे. त्याआधी अमेरिकेने चार भारतीय कंपन्यांवर इराणशी संबंधित व्यवहारांच्या आरोपांवरून निर्बंध घातले होते. मात्र, आरोप, निर्बंध आणि न्यायालयीन किंवा अधिकृतरीत्या सिद्ध झालेले गुन्हे या वेगवेगळ्या बाबी आहेत; त्यामुळे प्रत्येक प्रकरणाकडे स्वतंत्रपणे पाहणे आवश्यक आहे.
अमेरिकेत H-1B आणि स्थलांतरावरून सुरू असलेली चर्चा केवळ भारतीयांविरोधातील भावनेपुरती मर्यादित नाही. रोजगाराच्या संधी, परदेशी कुशल कामगारांची गरज, वेतन, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि स्थानिक लोकसंख्येतील बदल हे सर्व मुद्दे त्यामागे आहेत. उदाहरणार्थ, 2026 मध्ये टेक्सासमधील फ्रिस्को येथे H-1B आणि भारतीय लोकसंख्येच्या वाढीवरून तीव्र वाद झाला; मात्र स्थानिक प्रशासनाने H-1B व्यवस्था ही फेडरल सरकारच्या अखत्यारीतील बाब असल्याचे स्पष्ट केले. त्याचवेळी भारतीय-अमेरिकन नागरिकांनी गैरप्रकारांची चौकशी करण्यास विरोध नसल्याचे, मात्र संपूर्ण समुदायाला दोष देणे चुकीचे असल्याचे मत व्यक्त केले.
अमेरिकेतील सध्याच्या घटनांकडे केवळ ‘भारतीयांविरोधातील द्वेष’ म्हणून पाहणे अपुरे ठरेल. एकीकडे ट्रम्प प्रशासन स्थलांतर आणि परदेशी कामगारांबाबत अधिक कठोर धोरण राबवत आहे, तर दुसरीकडे काही राजकीय आणि सामाजिक गट या धोरणांना भारतीयांच्या वाढत्या उपस्थितीशी जोडत आहेत. त्यामुळे H-1B व्हिसा, भारतीय IT व्यावसायिक आणि अमेरिकेतील भारतीय समुदाय हे पुन्हा एकदा राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.महत्त्वाची बाब म्हणजे 60 दिवसांचा H-1B ग्रेस पीरियड रद्द करण्याचा बदल अद्याप प्रस्तावाच्या टप्प्यात आहे. त्यामुळे तो तातडीने लागू झाला आहे, असे समजणे चुकीचे ठरेल. प्रस्तावावर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय स्पष्ट होईल. अमेरिकेतील H-1B वादाचा भारतीयांवर परिणाम मोठा होण्याचे कारण म्हणजे या कार्यक्रमात भारतीय व्यावसायिकांचा मोठा सहभाग. त्यामुळे व्हिसा नियम कडक झाले किंवा अमेरिकेतील स्थलांतर धोरण बदलले की त्याची चर्चा भारतातही मोठ्या प्रमाणावर होते. मात्र, धोरणात्मक निर्णय आणि एखाद्या समुदायाविरोधातील वांशिक द्वेष यांची सरमिसळ न करता दोन्ही गोष्टी स्वतंत्रपणे समजून घेणे गरजेचे आहे.