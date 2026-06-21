योग दिन 21 जूनलाच का साजरा होतो? जाणून घ्या 'या' तारखेचे रहस्य अन् वैज्ञानिक आणि आध्यात्मिक कारणे

Why is yoga day celebrated on 21 June 2026: आज जगभरात 21 जून रोजी भारताने सुरु केलेला योग दिन साजरा केला जात आहे. दरवर्षी 21 जून रोजी जगभरात आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा होतो कारण हा दिवस फार महत्त्वाचा आहे. योगाच्या प्रसारासाठी आणि त्याच्या आरोग्यदायी फायद्यांविषयी जनजागृती करण्यासाठी हा दिवस महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र, योग दिनासाठी नेमकी 21 जून हीच तारीख का निवडण्यात आली, यामागे वैज्ञानिक, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक अशा अनेक कारणांचा संगम आहे.
21 जून हा उत्तर गोलार्धातील ‘ग्रीष्म संक्रांती’चा दिवस असतो. या दिवशी पृथ्वीचा अक्ष सूर्याच्या दिशेने सर्वाधिक झुकलेला असल्याने दिवसाचा कालावधी वर्षातील इतर कोणत्याही दिवसापेक्षा जास्त असतो. त्यामुळे हा दिवस प्रकाश, ऊर्जा, जागरूकता आणि नवचैतन्याचे प्रतीक मानला जातो. जगातील अनेक संस्कृतींमध्ये ग्रीष्म संक्रांतीला विशेष महत्त्व आहे. निसर्गातील हा बदल नव्या सुरुवातीचे आणि सकारात्मक ऊर्जेचे प्रतीक मानला जातो. योगाचे तत्त्वज्ञानही शरीर, मन आणि निसर्ग यांच्यातील समतोलावर आधारित असल्याने 21 जून हा दिवस योग दिनासाठी अत्यंत समर्पक मानला गेला.
सप्टेंबर 2014 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत भारताने आंतरराष्ट्रीय योग दिन साजरा करण्याचा प्रस्ताव मांडला. या उपक्रमाला जगभरातून मोठा पाठिंबा मिळाला आणि तब्बल 177 देशांनी या प्रस्तावाचे समर्थन केले. त्यानंतर डिसेंबर 2014 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी 21 जून हा दिवस आंतरराष्ट्रीय योग दिन म्हणून अधिकृतपणे घोषित केला. 2015 पासून हा दिवस जगभर साजरा केला जात असून आज तो आरोग्य आणि कल्याणाचा जागतिक उत्सव बनला आहे.
भारतीय योगपरंपरेनुसार 21 जून हा दिवस ‘दक्षिणायन’ सुरू होण्याचा संकेत मानला जातो. या काळात सूर्य दक्षिणेकडे प्रवास सुरू करतो, अशी पारंपरिक धारणा आहे. योगशास्त्रातील मान्यतेनुसार, भगवान शिव यांनी याच दिवशी आपल्या शिष्यांना योगविद्येचे शिक्षण देण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळे त्यांना ‘आदियोगी’ आणि ‘आदिगुरू’ म्हणून ओळखले जाते. प्राचीन कथांनुसार, सात साधकांनी दीर्घकाळ कठोर साधना केल्यानंतर शिवांनी त्यांना योगाचे ज्ञान दिले आणि योगपरंपरेची औपचारिक सुरुवात झाली. यामुळे 21 जून या दिवसाला केवळ वैज्ञानिकच नव्हे तर आध्यात्मिक महत्त्वही प्राप्त झाले आहे.
2015 मध्ये पहिल्यांदा योग दिन साजरा झाल्यानंतर त्याची लोकप्रियता सातत्याने वाढत आहे. आज जगातील अनेक देशांमध्ये लाखो लोक सामूहिक योग सत्रे, कार्यशाळा आणि आरोग्यविषयक कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होतात. योग दिन हा केवळ भारतीय परंपरेचा गौरव करणारा दिवस नाही, तर शांतता, आरोग्य, संतुलन आणि जागतिक ऐक्याचा संदेश देणारा उपक्रम बनला आहे.
21 जून हा वर्षातील सर्वात मोठा दिवस असल्याने तो ऊर्जा, प्रकाश आणि संतुलनाचे प्रतीक मानला जातो. योग परंपरेतही या दिवसाला विशेष स्थान आहे. वैज्ञानिक, सांस्कृतिक आणि आध्यात्मिक अशा तिन्ही स्तरांवर महत्त्व असलेल्या या दिवसाची निवड योग दिनासाठी करण्यात आली आहे. मानव आणि निसर्ग यांच्यातील सुसंवाद, निरोगी जीवनशैली आणि मानसिक स्वास्थ्य यांचा संदेश जगभर पोहोचवण्यासाठी २१ जून हा दिवस आज योगाच्या जागतिक उत्सवाचे प्रतीक बनला आहे.