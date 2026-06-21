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योग दिन 21 जूनलाच का साजरा होतो? जाणून घ्या 'या' तारखेचे रहस्य अन् वैज्ञानिक आणि आध्यात्मिक कारणे

International Yoga Day 2026: आज जगभरात योग्य दिन साजरा केला जात आहे. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की 21 जूनलाच योग दिन का साजरा केला जातो? चला यामागचा इतिहास आणि कारण जाणून घेऊयात.... 

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 21, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 12:48 PM IST
योग दिन 21 जूनलाच का साजरा होतो? जाणून घ्या 'या' तारखेचे रहस्य अन् वैज्ञानिक आणि आध्यात्मिक कारणे

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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