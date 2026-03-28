निसर्गाचा चमत्कार! पहिल्यांदाच जगाने पाहिला स्पर्म व्हेलचा जन्म, दुसऱ्या देवमाशांनी 'डिलिव्हरी'साठी केली मदत, वैज्ञानिकही हैराण

Viral Video of Wild Sperm Whale Birth: जेव्हा कधी एखाद्या महिलेची प्रसूती होणार असते तेव्हा संपूर्ण कुटुंब तिला मानसिक पाठिंबा देण्यासाठी रुग्णालयात हजर असतं. डॉक्टरांच्या सहाय्याने ही प्रसूती होते. काही ठिकाणी जेव्हा डॉक्टर नसता तेव्हा 'सुईण' बाळंतपणाची जबाबदारी घेतात. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का, समुद्रातील धोकादायक आणि महाकाय मासे त्यांच्या पिल्लांना कशाप्रकारे जन्म देतात? किंवा एकमेकांना डिलिव्हरीसाठी मदत करत असतील का? मात्र असाच एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर 'प्रोजेक्ट सीईटीआई' (Project CETI) च्या वैज्ञानिकांकडून शेअर करण्यात आला आहे. हा व्हिडीओ तुफान व्हायरल झाला आहे.
हा व्हिडीओ व्हायरल होण्याचं कारण म्हणजे, यामध्ये एक स्पर्म व्हेल समुद्रात बाळाला जन्म देताना दिसत आहे. सर्वात आश्चर्यकारक म्हणजे, जेव्हा स्पर्म व्हेल बाळाला जन्म देताना वेदनेत होती तेव्हा तिच्या मैत्रिणी आणि कुटुंबातील इतर मादी व्हेल्स तिच्या मदतीला धावल्या होत्या. निसर्गाचा हा चमत्कार पाहिल्यानंतर वैज्ञानिकही हैराण झाले आहेत.
ही ऐतिहासिक घटना कॅरिबियन बेटांमधील 'डॉमिनिका'च्या (Dominica) नजीक दिसली आहे येथे संशोधकांची एक टीम 11 व्हेल्सवर नजर ठेवून होती. याच दरम्यान, त्यांनी 'राउंडर' (Rounder) नावाच्या 19 वर्षीय मादी व्हेलला तिच्या दुसऱ्या पिल्लाला जन्म देण्याची तयारी करताना पाहिले.
द गार्डियन (The Guardian) च्या एका अहवालानुसार, शास्त्रज्ञांनी हे संपूर्ण दृश्य ड्रोन आणि पाण्याखालील कॅमेऱ्यांच्या साहाय्याने रेकॉर्ड केलं. जवळपास पाच तास, शास्त्रज्ञांनी आपल्या बोटीवरून हा अद्भुत नजारा कैद केला. सागरी जीवशास्त्राच्या इतिहासातील अत्यंत दुर्मिळ घटनांपैकी एक म्हणून या घटनेची नोंद केली जाते. आजवर ओळख पटवण्यात आलेल्या 93 सागरी प्रजातींपैकी, केवळ नऊ प्रजातींनाच खुल्या समुद्रात पिल्लांना जन्म देताना प्रत्यक्ष पाहिले गेले आहे.
Rare footage of a sperm whale giving birth has offered scientists a window into the behavior of these large, elusive mammals.
व्हेल पिल्लांना जन्म देत असताना, इतर मादी व्हेल्सही तिच्या मदतीला धावल्या होत्या ज्यांचा थेट कुटुंबीय म्हणून काही संबंध नव्हता. New Scientist शी बोलताना, संशोधक शेन गेरो यांनी स्पष्ट केलं की, माणसांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही सजीवामध्ये अशा प्रकारे प्रसूतीसाठी सहाय्यता केली जात असल्याचं पहिल्यांदाच दिसलं आहे
या व्हिडिओमध्ये हे स्पष्टपणे दिसून येते की, जेव्हा 'राउंडर'ला प्रसूतीवेदना होत होत्या तेव्हा इतर मादी व्हेल्स तिच्या खाली, पाठीच्या आधारे पोहत होत्या आणि तिला मदत करण्याचा प्रयत्न करत होत्या. यामध्ये पिल्लाच्या आजीपासून मादी व्हेल्स यांचा समावेश होता. यावरुन व्हेल्स किती भावूक व सुसंघटित असतो हे सिद्ध असतो.
प्रसूतीची प्रक्रिया जवळपास 34 मिनिटं सुरु होती. व्हिडीओत आधी पिल्लाची शेपटी आणि नंतर तो बाहेर येताना दिसत आहे. ज्या क्षणी छोट्या पिल्लाचा जन्म झाला, त्या क्षणी संपूर्ण कळप त्याच्या रक्षणासाठी पुढे सरसावला होता.
Scientific Reports मध्ये प्रकाशित झालेल्या माहितीनुसार, सर्व व्हेल्स त्या नवजात पिल्लाला वेढा घातला. यानंतरत्याला हळुवारपणे वर-खाली ढकलले. ते त्याला स्पर्श करत होते आणि त्याला पोहण्याचे कौशल्य शिकवत होते. स्पर्म व्हेलमध्ये, पिल्लं ही संपूर्ण कळपाच्या आकर्षणाचे केंद्रबिंदू असतात. अनेकदा, जेव्हा एखादी मादी शिकारीसाठी खोल पाण्यात झेप घेते, तेव्हा कळपातील इतर देवमासे त्या बाळाची काळजी घेतात.