2027 मध्ये जगाचा अंत? रशियन मांजराच्या भविष्यवाणीने खळबळ; बाबा वेंगांनाही ठरवलं खोटं; पाहून वाटेल आश्चर्य!

Russian Cat Khariton Prediction: रशियातील एक नारंगी रंगाची मांजर ‘खारिटन’ सध्या जगभर चर्चेत आहे. तिच्या इन्स्टाग्राम खात्यावर (@hariton.cat) दहा लाखांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. तिचे मालक प्रश्न विचारतात आणि खारिटन बटण दाबून उत्तर देते. ही मांजर फक्त हुशार नाही तर भविष्यही पाहते, असे लोकं म्हणतायत. ती मालकाकडे एकटक बघते, विचार करते आणि नंतर योग्य बटण दाबते. ही अनोखी पद्धत पाहून लोक तिच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवतात. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
मालकाने खास चटईवर ‘हो’, ‘नाही’ आणि इतर भावना दाखवणारी बटणे ठेवली आहेत. खारिटन प्रश्न ऐकते, थोडा वेळ शांत राहते आणि मग बटण दाबते. काही वेळा ती ‘बोलते’सुद्धा असं वाटतं. ती मानवी भाषा समजते आणि आत्मविश्वासाने उत्तर देते, असा लोकांचादावा आहे. ही पद्धत सोपी वाटते पण तिच्या उत्तरांमुळे लाखो लोकांना आश्चर्य वाटतं.
2027 मध्ये कधीतरी जगाचा अंत होईल, असे म्हणत खारिटनने सर्वात मोठी भविष्यवाणी केली आहे. तिने हे उत्तर पूर्ण आत्मविश्वासाने दिले. ही बातमी सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आणि जगभर चर्चा सुरू झाली. लोक घाबरले आहेत, तर काहीजण मजा म्हणून शेअर करत आहेत. ही भविष्यवाणी सध्या सर्वात जास्त चर्चिली जात आहे.
12 एप्रिल 2026 रोजी बाबा वांगा यांनी ‘नरकाचे दरवाजे उघडतील’ अशी भविष्यवाणी केली होती. खारिटनने यावर दोनदा ‘नाही’ बटण दाबले. तिने स्पष्ट सांगितले की आज जग संपणार नाही. या उत्तरामुळे लोकांना दिलासा मिळाला आणि मांजरच्या विश्वासार्हतेवर अधिक चर्चा झाली.
खारिटनने काही आनंददायी बातम्या सांगितल्या आहेत. तिने म्हटले की टाइप-1 मधुमेहाचा पूर्ण इलाज लवकरच मिळेल. वृद्धत्व थांबवण्याची पद्धत वैज्ञानिक लवकर शोधतील. तसेच पुढच्या काही वर्षांत मोठी महामारी येणार नाही. या उत्तरांमुळे वैद्यकीय क्षेत्रात आशा निर्माण झाली आहे आणि फॉलोअर्सने आनंद साजरा केला.
डेली स्टारसारख्या माध्यमांनी ही बातमी प्रसिद्ध केल्यावर खारिटन जगभर प्रसिद्ध झाली. लोक तिच्या व्हिडिओ पाहतात, शेअर करतात आणि आपल्या प्रश्नांची उत्तरं मागतात. काहीजण तिला ‘भविष्यवाणी करणारी मांजर’ म्हणतात. सोशल मीडियावर तिच्या फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. मात्र काही लोक याला फक्त मनोरंजन म्हणून बघतात.
खारिटनची भविष्यवाणी मनोरंजक आहे, पण ती वैज्ञानिक पुरावा नाही. मांजर हुशार असली तरी भविष्य सांगणे हे अद्याप अंधश्रद्धा आणि मनोरंजनाच्या सीमेतच राहते. अशा व्हायरल बातम्या पाहताना आपण तथ्य तपासावे, घाबरू नये आणि आशावादी राहावे. जग कसे चालते हे विज्ञान आणि मानवी प्रयत्नांवर अवलंबून आहे.सोशल मीडियावर येणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी विचार करणे गरजेचे आहे, हे यातून शिकण्यासारखे आहे.