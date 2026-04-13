English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
2027 मध्ये जगाचा अंत? रशियन मांजराच्या भविष्यवाणीने खळबळ; बाबा वेंगांनाही ठरवलं खोटं; पाहून वाटेल आश्चर्य!

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 13, 2026, 09:58 PM IST
मांजराची भविष्यवाणी

Russian Cat Khariton Prediction: रशियातील एक नारंगी रंगाची मांजर ‘खारिटन’ सध्या जगभर चर्चेत आहे. तिच्या इन्स्टाग्राम खात्यावर (@hariton.cat) दहा लाखांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. तिचे मालक प्रश्न विचारतात आणि खारिटन बटण दाबून उत्तर देते. ही मांजर फक्त हुशार नाही तर भविष्यही पाहते, असे लोकं म्हणतायत. ती मालकाकडे एकटक बघते, विचार करते आणि नंतर योग्य बटण दाबते. ही अनोखी पद्धत पाहून लोक तिच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवतात. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

भविष्य कसे सांगते खारिटन?

मालकाने खास चटईवर ‘हो’, ‘नाही’ आणि इतर भावना दाखवणारी बटणे ठेवली आहेत. खारिटन प्रश्न ऐकते, थोडा वेळ शांत राहते आणि मग बटण दाबते. काही वेळा ती ‘बोलते’सुद्धा असं वाटतं. ती मानवी भाषा समजते आणि आत्मविश्वासाने उत्तर देते, असा लोकांचादावा आहे. ही पद्धत सोपी वाटते पण तिच्या उत्तरांमुळे लाखो लोकांना आश्चर्य वाटतं.

2027 मध्ये जग संपेल? 

2027 मध्ये कधीतरी जगाचा अंत होईल, असे म्हणत खारिटनने सर्वात मोठी भविष्यवाणी केली आहे. तिने हे उत्तर पूर्ण आत्मविश्वासाने दिले. ही बातमी सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आणि जगभर चर्चा सुरू झाली. लोक घाबरले आहेत, तर काहीजण मजा म्हणून शेअर करत आहेत. ही भविष्यवाणी सध्या सर्वात जास्त चर्चिली जात आहे.

बाबा वांगाला ठरवलं खोटं

12 एप्रिल 2026 रोजी बाबा वांगा यांनी ‘नरकाचे दरवाजे उघडतील’ अशी भविष्यवाणी केली होती. खारिटनने यावर दोनदा ‘नाही’ बटण दाबले. तिने स्पष्ट सांगितले की आज जग संपणार नाही. या उत्तरामुळे लोकांना दिलासा मिळाला आणि मांजरच्या विश्वासार्हतेवर अधिक चर्चा झाली.

वैद्यकीय चमत्कार येणार

खारिटनने काही आनंददायी बातम्या सांगितल्या आहेत. तिने म्हटले की टाइप-1 मधुमेहाचा पूर्ण इलाज लवकरच मिळेल. वृद्धत्व थांबवण्याची पद्धत वैज्ञानिक लवकर शोधतील. तसेच पुढच्या काही वर्षांत मोठी महामारी येणार नाही. या उत्तरांमुळे वैद्यकीय क्षेत्रात आशा निर्माण झाली आहे आणि फॉलोअर्सने आनंद साजरा केला.

का होतेय व्हायरल?

डेली स्टारसारख्या माध्यमांनी ही बातमी प्रसिद्ध केल्यावर खारिटन जगभर प्रसिद्ध झाली. लोक तिच्या व्हिडिओ पाहतात, शेअर करतात आणि आपल्या प्रश्नांची उत्तरं मागतात. काहीजण तिला ‘भविष्यवाणी करणारी मांजर’ म्हणतात. सोशल मीडियावर तिच्या फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. मात्र काही लोक याला फक्त मनोरंजन म्हणून बघतात.

या प्रकरणातून काय शिकायचे? 

खारिटनची भविष्यवाणी मनोरंजक आहे, पण ती वैज्ञानिक पुरावा नाही. मांजर हुशार असली तरी भविष्य सांगणे हे अद्याप अंधश्रद्धा आणि मनोरंजनाच्या सीमेतच राहते. अशा व्हायरल बातम्या पाहताना आपण तथ्य तपासावे, घाबरू नये आणि आशावादी राहावे. जग कसे चालते हे विज्ञान आणि मानवी प्रयत्नांवर अवलंबून आहे.सोशल मीडियावर येणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी विचार करणे गरजेचे आहे, हे यातून शिकण्यासारखे आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Khariton viral predictionspredicting cat Russia social media2027 world end prediction catanimal intelligence communication buttons

