/खरंच 13 नोव्हेंबर 2026 रोजी जगाचा अंत होणार का? वैज्ञानिकांनी 66 वर्षांपूर्वी होता भयानक इशारा; आत्ता आशा घटना घडत आहेत की....

13 नोव्हेंबर 2026 रोजी जगाचा अंत होणार अशी भविष्यवाणी एक संशोधकाने केली होती. जाणून घेऊया ही भविष्यवाणी कुणी आणि कधी केली होती. हे भाकितामागचे खरं सत्य जाणून घेऊया.
Heinz von Foerster Doomsday Prediction 2026 : जगाचा विनाश होणार अशी भविष्यवाणी अनेक भविष्यवेते करतात. इतकचं नाही तर याचा तारखा देखील जाहीर करतात. अशा अनेक तारखा येऊन गेल्या अनेक भविष्यवाण्या फोल ठरल्या आहेत. आता 13 नोव्हेंबर 2026 रोजी जगाचा अंत होणार अशा प्रकारचे वृत्त चर्चेत आले आहे. ही भविष्यवाणी कोणी भविष्यवेत्याने नाही तर एका वैज्ञानिकाने केली आहे. या वैज्ञानिकाने 66 वर्षांपूर्वी जगाच्या अंताचा भयानक इशारा दिला होता. यामगची सत्यता जाणून घेऊया.
1960 मध्ये, एका शास्त्रज्ञाने जगाच्या अंताबाबत धक्कादायक भविष्यवाणी केली होती. 13 नोव्हेंबर 2026 रोजी पृथ्वीवरुन मानवी संस्कृतीचा अंत होऊ शकतो. ही कोणतीही धार्मिक किंवा अंधश्रद्धेवर आधारित भविष्यवाणी नव्हती. वैज्ञानिकांनी गणित आणि विज्ञान याचा आधार घेत जगाच्या विनाशाची भविष्यवाणी केली होती. अमेरिकन भौतिकशास्त्रज्ञ हाइन्झ फॉन फोर्स्टर यांनी आपल्या टीमसोबत एक संशोधन केले होते. याबाबतचा अहवाल 'साइंस जर्नल' या नियतकालिकात प्रकाशित करण्यात आला होता.
हाइन्झ फॉन फोर्स्टर यांनी जगाच्या लोकसंख्या वाढीची गणना केली. त्यांच्या लक्षात आले की मानवी लोकसंख्या चिंताजनक दराने वाढत आहे. त्यांनी एक गणितीय सूत्र विकसित केले आणि असा अंदाज वर्तवला की, जर लोकसंख्या याच दराने वाढत राहिली, तर 13 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत ती अशा पातळीवर पोहोचेल. यामुळे पृथ्वीला भार सांभाळणे शक्य होणार नाही.
हाइन्झ फॉन फोर्स्टर यांनी इशारा दिला की एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येमुळे अन्न, पाणी, जागा आणि संसाधनांची कमतरता निर्माण होईल. यामुळे भयंकर युद्धे, दुष्काळ, रोगराई आणि पर्यावरणाचा विनाश होऊ शकतो. हा एक प्रकारचा प्रलय असल्याचे हाइन्झ फॉन फोर्स्टर यांनी म्हटले आहे.
वॉन फोस्टर यांनी असा युक्तिवाद केला की लोकसंख्या वाढ विनाशकारी दराने वाढत होती. पूर्वी ती हळूहळू वाढत होती, परंतु 20 व्या शतकात, औषध, आरोग्यसेवा आणि अन्न उत्पादनाच्या सुधारित उपलब्धतेमुळे लोकसंख्या झपाट्याने वाढली. त्यांनी असा हिशोब मांडला की जर हा दर असाच चालू राहिला, तर एके दिवशी पृथ्वीची धारण क्षमता संपून जाईल.
पृथ्वीवर शक्यतेपेक्षा जास्त लोकसंख्या वाढेल. याचा परिणाम संसाधनांची कमतरता आणि व्यापक विनाशात होईल. विशेष म्हणजे वैज्ञानिकाने जगाच्या अंताची तारीख जाहीर केली आहे. शुक्रवार 13 नोव्हेंबर 2026 रोजी जगाचा विनाश होऊ शकतो. बरेच लोक ही तारीख अशुभ मानतात. तथापि, त्या शास्त्रज्ञाने ही तारीख अंधश्रद्धेवर नव्हे, तर गणिताच्या आधारावर निश्चित केली आहे.
13 नोव्हेंबर 2026 हा दिवस अवघ्या काही महिन्यांवर आला आहे. जगाची लोकसंख्या आधीच 8 अब्ज ओलांडली आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, वॉन फोर्स्टर यांनी सांगितलेली अचूक तारीख कदाचित चुकीची असू शकते, पण त्यांचा इशारा आजही महत्त्वाचा आहे. आज आपण हवामान बदल, जागतिक तापमानवाढ , प्रदूषण, पाण्याची टंचाई आणि अन्नसुरक्षेच्या समस्यांना तोंड देत आहोत . अनेक देशांमध्ये दुष्काळ, पूर आणि उपासमार वाढत आहे. 66 वर्षांपूर्वी वॉन फोर्स्टर यांनी नेमका याच गोष्टीबद्दल इशारा दिला होता.
हाइन्झ फॉन फोर्स्टर यांनी जगाच्या विनाशाची तारीख जाहीर केली असली तरी अनेक संशोधकांनी हा दावा खोडून काढला आहे. 2026 मध्ये जगाचा अचानक अंत होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. मात्र, जगाच्या विनाशाचा धोका कायम आहे. येत्या काही वर्षांत मोठी संकटे येऊ शकतात. जर लोकसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण, शाश्वत विकास आणि संसाधनांचा योग्य वापर या बाबींकडे लक्ष दिले नाही, तर वॉन फोस्टर यांची काही भाकिते खरी ठरू शकतात. मोठ्या प्रमाणावर युद्धे, दुष्काळ किंवा नैसर्गिक आपत्ती येऊ शकतात.
फॉन फोर्स्टर यांच्या काळातही, काही जणांनी मोठ्या कुटुंबांवर कर लावणे, कुटुंब नियोजनाला प्रोत्साहन देणे आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी कठोर उपाययोजना करणे यांसारख्या कल्पना सुचवल्या होत्या. आजही याच कल्पनांवर चर्चा होत आहे. संयुक्त राष्ट्र आणि अनेक देश हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी, हरित ऊर्जा स्वीकारण्यासाठी आणि लोकसंख्येचे संतुलन साधण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
2026 साठी वॉन फोस्टर यांनी सांगितलेली भविष्यवाणी खरी ठरणार नसली तरी आत्मचिंतन करण्याची एक संधी आहे. जगाचा विनाश टाळण्यासाठी आत्तापासूनच हालचाली करणे गरजेचे आहे.