/13 नोव्हेंबर 2026 रोजी खरंच जगाचा अंत होणार?, 66 वर्षांपूर्वी वैज्ञानिकांचा इशारा, तुमच्याकडे आहेत फक्त 6 महिने...

Heinz von Foerster Doomsday Prediction 2026 : सोशल मीडियावर एक धक्कादायक भविष्यवाणी व्हायरल होते आहे. ही भविष्यवाणी बाबा वेंगा यांची नसून 1960 मध्ये शास्त्रज्ञ हाइन्झ फॉन फोस्टर यांनी एक भाकीत केलं. ज्यात त्यांनी इशार दिला की, 13 नोव्हेंबर 2026 रोजी जगाचा अंत होणार आहे.
Heinz von Foerster Doomsday Prediction 2026 : सध्या जगातील देशांवर अनेक संकट कोसळलं आहे. अमेरिका आणि इराण युद्धामुळे जगावर इंधन संकट घोंघावत आहेत. अनेक देशांवर स्मार्ट लॉकडाऊन करण्याची वेळ आली आहे. अनेक देशांची आर्थिक स्थिती घडली आहे. तर महागाईमुळे सर्वसामान्य लोक हैराण झाले आहेत. अशातच सोशल मीडियावर शास्त्रज्ञ हाइन्झ फॉन फोस्टर यांनी 1960 मध्ये भयानक भविष्यवाणी केली होती. त्यांनी असं भाकीत केलं की, 13 नोव्हेंबर 2026 रोजी जगाचा अंत होणार आहे. त्यांनी 66 वर्षांपूर्वी केला दावा आज सोशल मीडियावर सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे.
ऑस्ट्रियन-अमेरिकन भौतिकशास्त्रज्ञ हाइन्झ फॉन फोस्टर यांनी 1960 मध्ये एक असा सिद्धांत जगासमोर मांडला. त्यांनी जगाला सांगितलं की, मानवी लोकसंख्या दराने वाढत राहिली तर पृथ्वीवरील परिस्थिती इतकी गंभीर होईल की लोक अन्न नसल्यामुळे नाहीतर गर्दीमुळे मरतील. त्यांनी या दाव्यासोबत जगाच्या अंत होण्याची तारीखही सांगितली आहे. धक्कादायक आणि भीतीदायक म्हणजे या तारखेनुसार लोकांकडे शेवटचे फक्त सहा महिने जगण्यासाठी राहिले आहे. योगायोगाने म्हणजे त्यांनी सांगितलेल्या तारखेनुसार 13 नोव्हेंबर 2026 ला शुक्रवार आहे. पाश्चात्य देशांमध्ये ‘Friday the 13th’ ही अशुभ मामली जाते.
हाइन्झ फॉन फोस्टर यांनी 66 वर्षांपूर्वी मांडलेल्या अहवालात असा दावा केला आहे की, आपलं भावी पिढीतील लोक उपासमारीने नाही, तर लोकसंख्येच्या गर्दीने जीव जाणार आहे. ते म्हणाले की, अणुयुद्ध किंवा इतर कोणत्यातरी महाभयंकर आपत्तीने मानवजातीला नष्ट नाही होणार तर अनियंत्रित लोकसंख्या वाढीमुळे मानवाचा विनाश करणार आहे.