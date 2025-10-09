English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
2026 मध्ये 'हा' राजकीय नेता जगातील सर्वात पावरफुल नेता होणार? बाबा वेंगांची भविष्यवाणी, भाकित केलेल्या नेत्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल

2026 मध्ये कोणता नेता जगातील सर्वात पावरफुल नेता असे याबाबत बाबा वेंगा याने भविष्यवाणी केली आहे. जाणून घेऊया जगावर राज्य करणाऱ्या या नेत्याचे नाव काय आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Oct 9, 2025, 09:30 PM IST
Baba Vanga 2026 Predictions: 2025 वर्ष संपण्यासाठी 2 महिने राहिले आहेत. 2025 मध्ये अनेक महाभयानक आणि विनाशकारी घटना घडल्या. अशातच आता 2026 मध्ये काय घडले याची धास्ती सर्वांना लागली आहे. अशातच आता प्रसिद्ध भविष्यवेत्या बाबा वेंगाची भविष्यवाणी चर्चेत आली आहे.  2026 साठी बाबा वेंगाने वर्वलेल्या भविष्यवाण्या पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. नैसर्गिक आपत्तींसह चर्चेत आली आहे ती राजकीय नेत्याबाबात केलेली भविष्यवाणी 2026 मध्ये कोणता नेता जगातील सर्वात पावरफुल नेता असले याचे भाकित बाबा वेंगाने केले आहे. 

2026 वर्ष मानवी संस्कृतीसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकते, जेव्हा युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि अलौकिक प्राणी सर्वकाही बदलून टाकतील. पण हे फक्त मिथक आहेत की इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार आहे?  हे येणारा काळच ठरवले.  बाबा वेंगाच्या भविष्यवाण्यांनुसार 2026 मध्ये, जगाला एका भू-राजकीय आणि नैसर्गिक संकटाचा सामना करावा लागू शकतो जो संपूर्ण संस्कृतीला हादरवून टाकेल.  पूर्वेकडून युद्ध सुरू होईल आणि हळूहळू पश्चिमेकडे पसरेल. अनेक तज्ञ या दाव्याला तिसरे महायुद्ध म्हणत आहेत.

मानव एआयसमोर झुकतील का?

बाबा वेंगाच्या भविष्यवाणीनुसार 2026 पर्यंत एआय इतके शक्तिशाली होईल की ते मानवी जीवनाविषयीच्या निर्णयांवर वर्चस्व गाजवेल. हा तो काळ असेल जेव्हा एआय मानवी नोकऱ्या आणि प्रशासनावर थेट परिणाम करण्यास सुरुवात करेल, ज्यामुळे यंत्रशाहीच्या युगाची सुरुवात होईल. भूकंप, ज्वालामुखीचा उद्रेक आणि हवामानातील भयानक बदल अनेक युरोपीय माध्यमांच्या दाव्यानुसार बाबा वेंगाने 2026 मध्ये मोठ्या प्रमाणात भूकंप, ज्वालामुखीचा उद्रेक आणि हवामान बदल यासारख्या भयानक नैसर्गिक आपत्तींचा इशारा दिला आहे.  ज्यामुळे पृथ्वीच्या भूपृष्ठाच्या सुमारे 7 ते 8 टक्के भाग प्रभावित होऊ शकतो.  बाबा वेंगा यांने 2026 सालासाठी आणखी एक रहस्यमयी भविष्यवाणी केली आहे. मानवी संस्कृतीचा परग्रही जीवनाशी म्हणजेच एलियनशी पहिला संपर्क येईल. नोव्हेंबर 2026 मध्ये एक मोठे अंतराळयान पृथ्वीच्या वातावरणात प्रवेश करू शकते. याचा अर्थ आपण एकटे नाही आहोत हे सत्य जगासमोर येऊ शकते.

पुतिन जगातील सर्वात मोठे नेते बनतील!

बाबा वेंगा याची सर्वात मोठी भविष्यवाणी म्हणजे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे जगातील सर्वातील पावरफुल नेता बनतील. रशियाला येणाऱ्या युगाचे प्रमुख केंद्र म्हणून वर्णन केले, जिथे जागतिक शक्ती संतुलन निश्चित केले जाईल. पुतीन हे सगळ्या जगाचे सम्राट होतील अशी बाबा वेंगाची भविष्यवाणी आहे. 

