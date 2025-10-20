पतीसमोरच 7 जणांकडून गँगरेप, अन्... पुढे जे घडलं ते धक्कादायक

Motorcycle Travel Story: स्पॅनिश ट्रॅवल इंफ्लुएंसर फर्नांडा (२८) आणि तिचे पती व्हिसेंट (६३) मोटारसायकलवरून जगभर प्रवास करत होते. भारत ते नेपाळ प्रवास करताना त्यांनी दुमका येथे रात्रीसाठी तंबू उभारला. पण त्या रात्री सात पुरूषांच्या टोळीने त्यांच्यावर हल्ला केला. डेली स्टारमधील वृत्तानुसार, हल्लेखोरांनी प्रथम व्हिसेंटच्या चेहऱ्यावर हेल्मेट आणि दगडाने वार केले आणि नंतर दोन तास फर्नांडावर आलटून पालटून बलात्कार केला.
मूळ अहवालात सात हल्लेखोरांचा उल्लेख होता, परंतु आतापर्यंत फक्त तीन जणांना न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. पोलिस तपास सुरू आहे. व्हिसेंटने इंस्टाग्रामवर त्याची दुर्दशा शेअर करत म्हटले आहे की, "त्यांनी आम्हाला धमकावले, माझा गळा कापण्याचा प्रयत्न केला आणि सात पुरुषांनी फर्नांडावर बलात्कार केला."
हल्ल्यानंतर, फर्नांडा एका टीव्ही मुलाखतीत म्हणाली, "त्यांनी माझ्यावर एक एक करून बलात्कार केला, तर काही लोक बाहेर पहारा देत होते. ते सुमारे दोन तास चालले." असे असूनही, तिने हार मानण्यास नकार दिला. जखम झालेल्या चेहऱ्याने तिने जाहीर केले की जीवन ही एक देणगी आहे. आम्ही जिवंत आहोत आणि आम्ही हार मानणार नाही. जर आपण थांबलो तर वाईटाचा विजय होईल आणि आपण ते कधीही होऊ देणार नाही."
आश्चर्य म्हणजे, या भयानक अनुभवानंतरही फर्नांडा आणि व्हिसेंट यांनी भारताचे कौतुक केले. व्हिसेंट म्हणाले, "लोक जे विचार करतात ते भारताचे नाही. प्रत्येक देशाप्रमाणेच येथेही चांगले आणि वाईट दोन्ही लोक आहेत. ही फक्त एक घटना होती; "या घटनेनंतर, जेव्हा दोघांनी इंस्टाग्रामवर त्यांची कहाणी शेअर केली, तेव्हा जगभरातील लोकांनी पाठिंबा दर्शविला. अनेक युझर्सने लिहिले की फर्नांडाचे धाडस इतरांसाठी प्रेरणादायी आहे. पोलिसांनीही या प्रकरणात तातडीने कारवाई केली आणि आरोपींना समाजविरोधी घटक म्हणून वर्णन केले.
भीषण हल्ल्यानंतरही, फर्नांडा आणि व्हिसेंट यांनी त्यांचा मोटारसायकल दौरा थांबवला नाही. भारतानंतर, ते श्रीलंका, मोरोक्को, कोलंबिया आणि तालिबान-नियंत्रित अफगाणिस्तानमध्येही पोहोचले. आता, ते कधीकधी एकटे प्रवास करतात, परंतु अनेक व्हिडिओंमध्ये देखील एकत्र दिसतात. ते स्पष्ट सांगतात की, "जीवन कठीण आहे, पण थांबू नका."