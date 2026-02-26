English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • पाळीव कुत्र्याच्या चाटण्याने भीषण संसर्ग; सहा वेळा हृदयविकाराचे झटके, 24 तासांच्या आत गमावले हात-पाय

Pet Dog Lick Turns Deadly : एका महिलेला तिच्या पाळीव कुत्र्याने चाटल्यानंतर धोकादायक संसर्ग झाला. ती कोमात गेली आणि 24 तासांच्या आत तिचे हात आणि पाय कापावे लागले. नेमकं काय प्रकरण आहे जाणून घेऊयात...     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 26, 2026, 08:36 AM IST
Photo Credit: Social Media

Woman loses both hands, legs, suffers multiple heart attacks in less than 24 hours: युनायटेड किंगडममध्ये घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेत, 25 वर्षीय मंजीत संघा यांना त्यांच्या पाळीव कुत्र्याच्या चाटण्यामुळे झालेल्या संसर्गाने सेप्सिस झाला आणि अखेरीस दोन्ही हात व दोन्ही पाय गमवावे लागले. तब्बल ३२ आठवडे रुग्णालयात उपचार घेतल्यानंतर त्या घरी परतल्या. जुलै 2025 मध्ये एका दिवशी कामावरून परतल्यानंतर त्यांना अस्वस्थ वाटू लागले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी त्या बेशुद्ध अवस्थेत सापडल्या. त्यांच्या हात-पाय बर्फासारखे थंड झाले होते, ओठ जांभळे पडले होते आणि त्यांना श्वास घेण्यास त्रास होत होता. त्यांच्या पती कमलजीत संघा यांनी सांगितले की, “२४ तासांत इतकं सगळं कसं बदलू शकतं, हे समजत नव्हतं. शनिवारी ती कुत्र्यासोबत खेळत होती, रविवारी कामावर गेली आणि सोमवारी रात्री ती कोमात होती.”

त्यांना तातडीने वूल्व्हरहॅम्प्टन येथील न्यू क्रॉस हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. प्रकृती झपाट्याने खालावत गेल्याने अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू झाले. संसर्ग संपूर्ण शरीरात पसरल्याने डॉक्टरांना दोन्ही पाय गुडघ्याखाली आणि दोन्ही हात कापण्याचा कठोर निर्णय घ्यावा लागला. उपचारादरम्यान त्यांना सहा वेळा हृदयविकाराचे झटके आले. याशिवाय त्यांची प्लीहा (spleen) देखील काढावी लागली.

साधी वाटणारी गोष्टही जीवावर बेतू शकते

पाळीव प्राण्यांवर आपुलकी असणे स्वाभाविक आहे. पण कधी कधी अगदी साधी वाटणारी गोष्टही जीवावर बेतू शकते. मंजीत संघा नावाच्या महिलेबाबत अशीच धक्कादायक घटना घडली. आपल्या पाळीव कुत्र्यासोबत खेळताना त्यांच्या हाताला किरकोळ खरचटले. त्यांनी त्याकडे विशेष लक्ष दिले नाही. मात्र त्या जखमेवर त्याच्या पेट कुत्र्याने चाटले आणि त्यानंतर परिस्थिती वेगाने बिघडत गेली. काही तासांतच त्यांची तब्येत ढासळू लागली. संसर्ग इतका झपाट्याने पसरला की तिला ‘सेप्टिक शॉक’ आला. या गंभीर अवस्थेमुळे त्यांच्या शरीरातील महत्त्वाचे अवयव निकामी होऊ लागले. त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्या कोमात गेल्या. 

संसर्ग नेमका कसा झाला?

कुत्र्यांच्या लाळेत कॅप्नोसाइटोफागा (Capnocytophaga) नावाचे जीवाणू आढळतात. हे जीवाणू कुत्र्यांसाठी सामान्य असले तरी मानवी रक्तप्रवाहात गेल्यास ते अतिशय धोकादायक संसर्ग निर्माण करू शकतात. विशेषतः जर त्वचेवर जखम, खरचटणे किंवा कट असेल, तर त्या मार्गाने जंतू थेट शरीरात प्रवेश करू शकतात. मंजीत यांच्या बाबतीतही असेच झाले. सुरुवातीला किरकोळ वाटलेली जखम काही तासांत गंभीर ठरली. संसर्ग वाढत जाऊन रक्तामध्ये पसरला आणि शरीरातील ऊती (tissues) नष्ट होऊ लागल्या. परिस्थिती इतकी बिकट झाली की अंग वाचवणे शक्यच राहिले नाही.

‘सेप्टिक शॉक’ म्हणजे काय?

सेप्टिक शॉक ही संसर्गाची अत्यंत गंभीर अवस्था असते. यात—

  • रक्तदाब धोकादायक पातळीवर खाली येतो
  • अवयवांना पुरेसा रक्तपुरवठा होत नाही
  • हृदय, मूत्रपिंड, फुफ्फुसे यांचे कार्य बिघडते
  • रुग्ण कोमात जाऊ शकतो
  • वेळीच उपचार न मिळाल्यास जीवाला धोका निर्माण होतो.

पाळीव कुत्रा चाटणे सुरक्षित आहे का?

अनेकांना वाटते की कुत्र्याचे चाटणे  हे फार नॉर्मल असते. पण तज्ज्ञांच्या मते, जर त्वचेवर जखम असेल तर धोका वाढतो. त्यामुळे खालील गोष्टींची काळजी घ्यावी—

  • जखम झाल्यास ती त्वरित साबण आणि स्वच्छ पाण्याने धुवा
  • जखम उघडी ठेवू नका; योग्य प्रकारे बांधून ठेवा
  • पाळीव प्राण्याला जखमेवर चाटू देऊ नका
  • प्राण्यांना स्पर्श केल्यानंतर हात स्वच्छ धुवा
  • ताप, सूज, लालसरपणा किंवा अशक्तपणा जाणवल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

ही घटना पाळीव प्राण्यांपासून दूर राहण्याचा सल्ला देत नाही, पण स्वच्छता आणि सतर्कता किती महत्त्वाची आहे हे अधोरेखित करते. प्रेमासोबत काळजीही तितकीच गरजेची आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

