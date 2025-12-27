रात्री फक्त 3.5 तास काम, तासाची कमाई 18,000 रुपये! UK मध्ये भारतीय तरुण असं करतो तरी काय?

Success Story Of Utkarsh Amitabh Earns Rs 18000 Per Hour : यूकेमध्ये राहणाऱ्या भारतीय वंशाचा उद्योजक उत्कर्ष अमिताभ याने आपल्या मेहनीच्या हुशारीच्या जोरावार सर्वांनाच अचंबित केले आहे. आजच्या डिजिटल युगात त्याने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) ची ताकद दाखवून दिली आहे. त्याच्या प्राथमिक जबाबदाऱ्या आणि नवजात बाळाची काळजी घेताना, उत्कर्षने एआय टूल्स वापरून एक अर्धवेळ मॉडेल विकसित केले आहे, ज्यामुळे त्याला प्रति तास 18,000 रुपये कमाई करतोय.
तो रात्री फक्त 3.5 तास काम करतो. काही महिन्यांतच तब्बल 2.69 कोटी रुपये कमावले आहेत. त्याने हे सिद्ध केले आहे की कौशल्य आणि तंत्रज्ञानाच्या योग्य संयोजनाने, अर्धवेळ काम देखील मोठ्या उत्पन्नाच्या स्रोतात रूपांतरित होऊ शकते. एआय नोकऱ्या हिरावून घेईल असा दावा करणाऱ्यांना तो योग्य उत्तर देत आहे. चला उत्कर्ष अमिताभचा यशाचा प्रवास पाहूया.
उत्कर्ष अमिताभ सध्या यूकेमध्ये राहतो. त्याने त्याच्या एआय कौशल्याच्या मदतीने कमाईचे नवे विक्रम प्रस्थापित केले आहेत. तो प्रति तास अंदाजे 200 डॉलर अंदाजे 18,000 कमावतो. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, एवढी मोठी रक्कम कमविण्यासाठी तो दिवसरात्र काम करत नाही. तथापि, तो एआय टूल्सवर दररोज रात्री फक्त 3.5 तास खर्च करतो. जानेवारी 2025 मध्ये हा प्रवास सुरू झाल्यापासून, त्याने तब्बल 2.96 कोटी रुपये कमावले आहेत. यामध्ये प्रोजेक्ट बोनसचा समावेश नाही.
उत्कर्षने मायक्रो 1 नावाच्या डेटा-लेबलिंग स्टार्टअपने संपर्क साधला आणि त्याला कमाईचा नवा मार्ग सापडला. त्यावेळी, तो आधीच अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडत होता. तो एक लेखक, विद्यापीठ व्याख्याता आणि जागतिक मार्गदर्शन प्लॅटफॉर्म नेटवर्क कॅपिटलचा संस्थापक आणि सीईओ आहे. तो ऑक्सफर्डच्या सईद बिझनेस स्कूलमध्ये पीएचडी देखील करत आहे. तो अलीकडेच वडील झाला. त्याच्या व्यस्त वेळापत्रकात असूनही, त्याच्या "बौद्धिक उत्सुकतेमुळे" तो ही आव्हानात्मक भूमिका स्वीकारण्यास प्रवृत्त झाला.
34 वर्षीय उत्कर्ष अमिताभची पार्श्वभूमी त्याच्या यशात एक महत्त्वाचा घटक आहे. त्याने मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आणि नैतिक तत्वज्ञानात पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे. यापूर्वी, त्याने मायक्रोसॉफ्टमध्ये सहा वर्षांहून अधिक काळ काम केले होते, जिथे त्याने क्लाउड कॉम्प्युटिंग आणि एआय भागीदारीवर काम केले होते. व्यवसाय धोरण, आर्थिक मॉडेलिंग आणि तंत्रज्ञानाची त्याची सखोल समज या नवीन भूमिकेला ओझे बनवण्याऐवजी एक नैसर्गिक विस्तार बनवते.
उत्कर्षची कमाई आश्चर्यकारक असली तरी, तो कबूल करतो की पैसा कधीच त्याची प्राथमिक प्रेरणा नव्हती. तो असा विश्वास करतो की एआय, लोकांना बदलण्याऐवजी, त्यांना स्वतःला अपग्रेड करण्यास आणि नवीन परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास सक्षम करते. तो म्हणतो की जर सुज्ञपणे वापरला गेला तर कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाजाचे नुकसान करण्यापेक्षा जास्त चांगले करू शकते. त्याची कहाणी आजच्या तरुणांसाठी प्रेरणा आहे, जी कौशल्य-आधारित अर्धवेळ काम आर्थिक स्वातंत्र्य कसे मिळवून देऊ शकते हे दाखवते.