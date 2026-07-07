/जगातली सर्वात महागडी चॉकलेट्स कोणती? एकामध्ये तर वापरतात सोनं... जे खाताही येतंय

मुंबई : जगभरात 7 जुलै रोजी World Chocolate Day साजरा केला जात आहे. युरोपात 1550 च्या सुमारास चॉकलेटचा जन्म झाला, जेव्हा अमेरिकेतून इथं पहिल्यांदाच ककाओ/ कोको फळ आणण्यात आलं होतं. हा दिवस चॉकलेटचा तिथपासून सुरू झालेला प्रवास कशा पद्धतीनं एका मोठ्या अर्थव्यवस्थेत रुपांतरित झाला, यावर लक्ष केंद्रीत करतो. तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल, पण जगाच्या पाठीवर चॉकलेटचे एकाहून अधिक प्रकार आणि तितक्याच वेगवेगळ्या चवीसुद्धा आहेत. त्यातही जगातील सर्वात महागडी चॉकलेट कोणती, माहितीयेत?
हे मूळचं न्यूयॉर्कमधील चॉकलेट असून, जगातील सर्वात महागड्या गोडाच्या पदार्थांपैकी एक. असं म्हणतात की अतिशय दुर्मिळ कोको फळं, दूध आणि आईसक्रीमच्या मदतीनं फ्रोजन हॉटे चॉकलेट तयार होतं. ज्यावर खाण्यायोग्य 24 कॅरट सोनंसुद्धा वापरलं जातं. अतिशय महागड्या सामग्रीच्या वापरामुळं आणि तितक्याच मौल्यवान पात्रात ते सर्व्ह केलं जात असल्यानं हे जगातील सर्वात महागडं चॉकलेट आहे.
अमेरिकेतील Knipschildt Chocolatier यांच्याकडून ला मॅडेलिन उ ट्रफल हे चॉकलेट तयार केलं जातं. ज्यामध्ये Valrhona डार्क चॉकलेटचा वापर केला जातो. हेव्ही क्रीम, साखर, व्हॅनिला आणि दुर्मिळ French Perigord truffles च्या वापरातून हे चॉकलेट हातानं बनवले जातात. इथं कुठंही यंत्रांचा वापर होत नाही. तितक्याच आलिशान बॉक्समध्ये हे चॉकलेट बांधले जातात. या चॉकलेटची इतकी किंमत असण्यामागचं कारण म्हणजे त्यामध्ये वापरले जाणारे ट्रफल.
इक्वेडोअरमध्ये तयार होणारं हे चॉकलेट Nacional cacao beans पासून तयार केलं जातं. ही जगातील एक अतिशय जुनी ककाओची प्रजाती आहे. असं म्हणतात की या चॉकलेटचा प्रत्येक बार हा लाकडाच्या बॅरेलमध्ये एखाद्या वाईनप्रमाणं ठेवला जातो. त्यामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ककाओमुळंच या चॉकलेटची किंमत इतकी जास्त आहे.
राजेशाही पाकशाळांमधील काही पाककृतींच्या मदतीनं Debauve & Gallais Le Livre हे फ्रेंच बनावटीचे चॉकलेट तयार केले जातात. ज्यामध्ये अतिशय उत्तम सामग्रीचा वापर केला जातो. एखाद्या कलाकृतीप्रमाणं हे चॉकलेट हाताळले जातात. त्यामध्ये वापरली जाणारी सामग्री आणि पॅकेजिंग तंत्रामुळं हे चॉकलेट अतिशय महाग असतात.
कस्टम मेड श्रेणीत येणारी ही चॉकलेट लक्झरी गिफ्ट म्हणून श्रीमंतांच्या पसंतीस उतरतात. या चॉकलेटलक स्वारोवस्कीचे चमकणारे खडेसुद्धा जडवलेले असतात. 2008 मध्ये Harrods नं हे चॉकलेटस लाँच केलं. या चॉकलेटच्या एका बॉक्समध्ये भारतातील सिल्क कापडात गुंडाळलेले hand-wrapped 49 चॉकलेट असतात. या पॅकेजिंगमध्ये सोनं आणि प्लॅटिनमचा वापर केला जातो.