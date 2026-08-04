/भारतापासून 13 तासांवर असलेल्या जगप्रसिद्ध देशाचे नाव बदलले; नवं नाव आणि नाव बदलण्याचे कारण जाणून चकित व्हाल

Republic of Naoero : प्रशांत महासागरातील जगातील तिसऱ्या सर्वात लहान देशाने आपल्या देशाचे नाव बदलण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. नौरो असे या देशाचे नाव आहे. आता हा देश अधिकृतपणे 'नौरोआ प्रजासत्ताक' (Republic of Naoero) म्हणून ओळखला जाणार आहे. संयुक्त संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) देखील आपल्या नोंदींमध्ये या नवीन नावाची अंमलबजावणी केली आहे. हा जगातील तिसऱ्या क्रमाकांचा सर्वात लहान देश आहे. हा देश हवाईमार्गे भारतापासून फक्त 13 तासांवर आहे.
या देशाची लोकसंख्या फक्त 12,000 इतकी आहे. देशाच्या स्थानिक भाषेतील नावाचे स्पेलिंग आणि उच्चार लक्षात घेऊन हा बदल करण्यात आला असल्याचे या देशाच्या राष्ट्रपतींनी सांगितले. देशाचा आंतरराष्ट्रीय कोड NRU वरून NRO असा बदलणार आहे. रहिवाशांना आता 'नौरुआन' ऐवजी 'देई-नाओएरो' म्हटले जाणार आहे. या निर्णयामुळे दक्षिण पॅसिफिकमधील या दुर्गम द्वीप राष्ट्राला त्याचे पारंपरिक नाव परत मिळाले आहे. त्याचे स्थानिक नाव परदेशी लोकांना उच्चारण्यास अवघड होते. हे नाव पसंतीने नव्हे, तर सोयीसाठी निवडले गेले होते. 2022 मध्ये तुर्कस्ताननंतर, नौरू हा एकविसाव्या शतकात नाव बदलणारा आठवा देश आहे.
नौरू हा तुवालू आणि व्हॅटिकन सिटीनंतर लोकसंख्येनुसार जगातील तिसरा सर्वात लहान देश आहे. या देशाची लोकसंख्या फक्त 12 हजार इतकी आहे. हा देश म्हणजे लहानसे बेट आहे. प्रथम जर्मनीने यावर कब्जा केला. यानंतर ऑस्ट्रेलियाने याचा कारभार सांभाळला. 1968 मध्ये हा भूभाग एक स्वतंत्र प्रजासत्ताक बनला. 1970 च्या दशकात या बेटावर फॉस्फेटचा प्रचंड साठा सापडला आणि जगभारत हा देश फॉस्फेटचा मोठा निर्यातदार बनला.