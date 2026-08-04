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भारतापासून 13 तासांवर असलेल्या जगप्रसिद्ध देशाचे नाव बदलले; नवं नाव आणि नाव बदलण्याचे कारण जाणून चकित व्हाल

भारतापासून 13 तासांवर असलेल्या जगप्रसिद्ध देशाने आपले नाव बदलले आहे. हा देश जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात लहान देश आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 04, 2026, 11:29 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:29 PM IST
भारतापासून 13 तासांवर असलेल्या जगप्रसिद्ध देशाचे नाव बदलले; नवं नाव आणि नाव बदलण्याचे कारण जाणून चकित व्हाल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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