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जगप्रसिद्ध TV स्टार सारा खलिफासह 12 जणांना फाशीची शिक्षा; निकाल ऐकल्यानंतर ती न्यायालयात रडली

जगप्रसिद्ध TV स्टार सारा खलिफासह 12 जणांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.  निकाल ऐकल्यानंतर सारा खलिफा न्यायालयात रडली. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 06, 2026, 11:58 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 11:58 PM IST
जगप्रसिद्ध TV स्टार सारा खलिफासह 12 जणांना फाशीची शिक्षा; निकाल ऐकल्यानंतर ती न्यायालयात रडली

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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