/जगप्रसिद्ध TV स्टार सारा खलिफासह 12 जणांना फाशीची शिक्षा; निकाल ऐकल्यानंतर ती न्यायालयात रडली

सारा खलिफा : इजिप्तची राजधानी कैरोमधून एक खळबळजनक प्रकरण समोर आले आहे. या प्रकरणामुळे टीव्ही उद्योगापासून गुन्हेगारी जगतापर्यंत सर्वांमध्ये खळबळ उडाली आहे. एका मोठ्या अमली पदार्थ उत्पादन आणि तस्करी प्रकरणात इजिप्तच्या एका न्यायालयाने लोकप्रिय दूरचित्रवाणी निवेदिका सारा खलिफासह 12 जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.
इजिप्तच्या सरकारी वृत्तसंस्था 'अल अहरम'ने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. अमली पदार्थांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये सारा खलिफासह 12 जणांना दोषी ठरवले. इजिप्तच्या एका न्यायालयाने सारा खलिफासह 12 जणांना फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. 39 वर्षीय खलिफा तिच्या 'मिशन इम्पॉसिबल' या कार्यक्रमासाठी प्रसिद्ध होती, जो सुरक्षा आणि गुन्हेगारीवर केंद्रित होता.
कैरो फौजदारी न्यायालयाने आरोपींना अमली पदार्थांच्या उत्पादनासाठी लागणारे साहित्य गोळा करून त्याची तस्करी करण्यासाठी गुन्हेगारी टोळी स्थापन केल्याबद्दल दोषी ठरवले आहे. 12 जणांना फाशीची शिक्षा सुनावण्याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने इतर नऊ जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. सात जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. या प्रकरणात एकूण 28 आरोपींवर आरोप ठेवण्यात आले होते. 750 किलोग्रॅमपेक्षा जास्त अमली पदार्थ जप्त केले आहेत. अधिकाऱ्यांनी आरोपींकडून शस्त्रे आणि दारुगोळा देखील जप्त केला.
न्यायालयाने इजिप्तच्या ग्रँड मुफ्तींकडून धार्मिक मत मागितल्यानंतर तो सार्वजनिक करण्यात आला. इजिप्तच्या कायद्यानुसार, मृत्युदंडाच्या प्रकरणांमध्ये ग्रँड मुफ्तींचे मत आवश्यक असते. तथापि, ते स्वीकारणे न्यायालयावर बंधनकारक नाही.
खलिफा एक व्यावसायिक महिला देखील होत्या. त्या एक कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक आणि एक इव्हेंट प्लॅनिंग कंपनी चालवत होत्या. सोशल मीडियावर त्या चांगल्याच अॅक्टीव्ह आहेत. इंस्टाग्रामवर त्यांचे 26 लाखांहून अधिक फॉलोअर्स होते. खलिफाने हे आरोप नाकारले असून आपण निर्दोष असल्याचा दावा केला आहे. खलिफाने तपास अधिकाऱ्यांना सांगितले की, त्यांनी आयुष्यात कधीही सिगारेट ओढली नाही.
सुनावणीदरम्यान खलिफा रडत होती. न्यायालयाकडे दयेची याचना करत होती. "साहेब, कृपया माझे ऐका. माझ्या आई-वडिलांनी मला चांगले वाढवले आहे. ते देवभक्त आहेत आणि मला अमली पदार्थांमधून कमावलेल्या पैशांची गरज नाही असं ती म्हणाल्याचे वृत्त इजिप्शियन माध्यमांनी दिले.