Marathi News
पुण्यातून गोव्याला जाऊन एका तासात रिटर्न याल; 896 KM प्रतितास इतका महाप्रचंड स्पीड, जगातील सर्वात सुपरफास्ट ट्रेनने सर्व रेकॉर्ड मोडले

जगातील सर्वात वेगवान ट्रेन, CR450 ची चाचणी घेऊन चीनने पुन्हा एकदा हाय-स्पीड रेल तंत्रज्ञानात एक नवीन विक्रम प्रस्थापित केला आहे. चाचणी दरम्यान, ट्रेनने ताशी 896 किलोमीटरचा वेग गाठला.  600000 KM ची ट्रायल रन झाली. विजेपेक्षाही वेगवान असलेल्या जगातील सर्वात सुपरफास्ट ट्रेनने सर्व रेकॉर्ड मोडले आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 26, 2025, 02:19 PM IST
World Fastest Train CR450: चीनने पुन्हा एकदा हाय-स्पीड रेल्वे तंत्रज्ञानातील आपली ताकद सिद्ध केली आहे. चीनने जगातील सर्वात वेगवान ट्रेन, CR450 ची यशस्वी चाचणी केली आहे. या हायस्पीडने ट्रेनने चाचणी दरम्यान 896 किलोमीटरचा महाप्रचंड वेग गाठून सर्व जागतिक विक्रम मोडले आहेत. पूर्वी, जपानची L0 मालिका मॅग्लेव्ह ट्रेन 603 किमी/ताशी वेगाने धावणारी जगातील सर्वात वेगवान ट्रेन मानली जात होती, परंतु आता चीनच्या नवीन कामगिरीने ती खूप मागे पडली आहे आणि चीनने अल्ट्रा हाय-स्पीड रेल्वे प्रवासाच्या शर्यतीत मोठी आघाडी घेतली आहे.

चीनची CR450 ही हायस्पीड ट्रेन शांघाय आणि चेंगडू या  दोन प्रमुख शहरांना  जोडणाऱ्या हाय-स्पीड रेल मार्गावर धावणार आहे. सध्या चाचण्या सुरू आहेत.  किमान 600,000 किलोमीटर यशस्वीरित्या धावल्यानंतरच व्यावसायिक ऑपरेशनसाठी मान्यता दिली जाईल. चीनच्या राज्य माध्यम CGTN नुसार, ट्रेनवरील सर्व अभियांत्रिकी आणि सुरक्षा तपासणी अंतिम टप्प्यात आहेत.

CR450 ची रचना व्यावसायिकदृष्ट्या 400 किमी/ताशी वेगाने चालण्यासाठी केली आहे, जी सध्याच्या CR400 "फक्सिंग" गाड्यांपेक्षा पूर्ण 50 किमी/ताशी जास्त आहे. CR450 चे सर्वात लक्षणीय वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा जलद प्रवेग. सध्याच्या फक्सिंग EMU गाड्यांना आवश्यक असलेल्या 6 मिनिटे आणि 20 सेकंदांच्या तुलनेत ही ट्रेन फक्त 4 मिनिटे आणि 40 सेकंदात 350 किमी/ताशी वेगाने पोहोचू शकते. याचा अर्थ नवीन ट्रेन 100 सेकंद वेगवान आहे. या ट्रेनचा पहिला असता  पुण्यातून गोव्याला जाऊन एका तासात रिटर्न येवू शकतो. 

या ट्रेनच्या डिझाइनमध्ये वायुगतिकीकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. या ट्रेनच्या पुढच्या भागाचा आकार बाजाच्या चोची आणि बाणासारखा आहे. ती विकसित होण्यासाठी पाच वर्षे लागली. इतर हाय-स्पीड ट्रेनच्या तुलनेत CR450 चा एअर ड्रॅग 22% ने कमी करण्यात आला आहे. त्याची छप्पर 20 सेंटीमीटरने कमी करण्यात आली आहे आणि तिची बॉडी लांब आणि बारीक आहे. ती वजनानेही हलकी आहे. या वैशिष्ट्यांमुळे ट्रेन केवळ वेगवान होत नाही तर वीज वापर देखील कमी होतो.

FAQ

1 चीनच्या CR450 ट्रेनने कोणता विक्रम केला आहे?
चीनने CR450 हाय-स्पीड ट्रेनची यशस्वी चाचणी केली असून, चाचणी दरम्यान तिने ८९६ किलोमीटर प्रति तास वेग गाठून जगातील सर्व जागतिक विक्रम मोडले आहेत. यामुळे चीनने अल्ट्रा हाय-स्पीड रेल्वे तंत्रज्ञानात मोठी आघाडी घेतली आहे.

2 पूर्वी जगातील सर्वात वेगवान ट्रेन कोणती मानली जात होती?
 पूर्वी जपानची L0 मालिका मॅग्लेव्ह ट्रेन ६०३ किमी/ताशी वेगाने धावणारी जगातील सर्वात वेगवान ट्रेन मानली जात होती. मात्र, CR450 च्या नवीन कामगिरीने ती खूप मागे पडली आहे

3 CR450 ट्रेन कोणत्या मार्गावर धावणार आहे?
 CR450 ही हाय-स्पीड ट्रेन शांघाय आणि चेंगडू या दोन प्रमुख शहरांना जोडणाऱ्या हाय-स्पीड रेल मार्गावर धावणार आहे. सध्या या ट्रेनच्या चाचण्या सुरू आहेत.

