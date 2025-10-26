पुण्यातून गोव्याला जाऊन एका तासात रिटर्न याल; 896 KM प्रतितास इतका महाप्रचंड स्पीड, जगातील सर्वात सुपरफास्ट ट्रेनने सर्व रेकॉर्ड मोडले

World Fastest Train CR450: चीनने पुन्हा एकदा हाय-स्पीड रेल्वे तंत्रज्ञानातील आपली ताकद सिद्ध केली आहे. चीनने जगातील सर्वात वेगवान ट्रेन, CR450 ची यशस्वी चाचणी केली आहे. या हायस्पीडने ट्रेनने चाचणी दरम्यान 896 किलोमीटरचा महाप्रचंड वेग गाठून सर्व जागतिक विक्रम मोडले आहेत. पूर्वी, जपानची L0 मालिका मॅग्लेव्ह ट्रेन 603 किमी/ताशी वेगाने धावणारी जगातील सर्वात वेगवान ट्रेन मानली जात होती, परंतु आता चीनच्या नवीन कामगिरीने ती खूप मागे पडली आहे आणि चीनने अल्ट्रा हाय-स्पीड रेल्वे प्रवासाच्या शर्यतीत मोठी आघाडी घेतली आहे.
चीनची CR450 ही हायस्पीड ट्रेन शांघाय आणि चेंगडू या दोन प्रमुख शहरांना जोडणाऱ्या हाय-स्पीड रेल मार्गावर धावणार आहे. सध्या चाचण्या सुरू आहेत. किमान 600,000 किलोमीटर यशस्वीरित्या धावल्यानंतरच व्यावसायिक ऑपरेशनसाठी मान्यता दिली जाईल. चीनच्या राज्य माध्यम CGTN नुसार, ट्रेनवरील सर्व अभियांत्रिकी आणि सुरक्षा तपासणी अंतिम टप्प्यात आहेत.
CR450 ची रचना व्यावसायिकदृष्ट्या 400 किमी/ताशी वेगाने चालण्यासाठी केली आहे, जी सध्याच्या CR400 "फक्सिंग" गाड्यांपेक्षा पूर्ण 50 किमी/ताशी जास्त आहे. CR450 चे सर्वात लक्षणीय वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा जलद प्रवेग. सध्याच्या फक्सिंग EMU गाड्यांना आवश्यक असलेल्या 6 मिनिटे आणि 20 सेकंदांच्या तुलनेत ही ट्रेन फक्त 4 मिनिटे आणि 40 सेकंदात 350 किमी/ताशी वेगाने पोहोचू शकते. याचा अर्थ नवीन ट्रेन 100 सेकंद वेगवान आहे. या ट्रेनचा पहिला असता पुण्यातून गोव्याला जाऊन एका तासात रिटर्न येवू शकतो.
या ट्रेनच्या डिझाइनमध्ये वायुगतिकीकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. या ट्रेनच्या पुढच्या भागाचा आकार बाजाच्या चोची आणि बाणासारखा आहे. ती विकसित होण्यासाठी पाच वर्षे लागली. इतर हाय-स्पीड ट्रेनच्या तुलनेत CR450 चा एअर ड्रॅग 22% ने कमी करण्यात आला आहे. त्याची छप्पर 20 सेंटीमीटरने कमी करण्यात आली आहे आणि तिची बॉडी लांब आणि बारीक आहे. ती वजनानेही हलकी आहे. या वैशिष्ट्यांमुळे ट्रेन केवळ वेगवान होत नाही तर वीज वापर देखील कमी होतो.
