/जगातील 5 व्या क्रमाकांच्या सर्वात मोठ्या IT कंपनीत खळबळ! एका झटक्यात 5,500 लोकांची नोकरी जाणार?

Microsoft Faces Another Round of Layoff: जगातील 5 व्या क्रमाकांच्या सर्वात मोठ्या IT कंपनीत पुन्हा एकदा मोठी कर्मचारी कपात होणार आहे. एका झटक्यात 5,000 लोकांची नोकरी जाणार आहे. अहवालानुसार, कंपनी लवकरच हजारो कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याची तयारी करत आहे. मायक्रोसॉफ्टने अद्याप याची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. ही कर्मचारी कपात का होत आहे? याचा कंपनीच्या कोणत्या विभागातील कर्मचाऱ्यांना फटका बसे जाणून घेऊया.
कंपनीच्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी 2.5 टक्के कर्मचारी कपातीचा निर्णय घेतला जाणार आहे. सध्या, मायक्रोसॉफ्ट कंपनीत जगभरात अंदाजे 2,20,000 क्रमचारी कार्यरत आहेत. अंदाजे 5,500 कर्मचाऱ्यांना आपली नोकरी गमवावी लागू शकते.
अहवालानुसार, या कर्मचारी कपातीचा सर्वाधिक फटका या तीन विभागांना बसण्याची शक्यता आहे. विक्री अर्थात सेल्स टीम, कंसल्टिंग आणि एक्सबॉक्स (गेमिंग विभाग) विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा येणार आहे.
नवीन नेतृत्व पदभार स्वीकारत असल्याने मायक्रोसॉफ्टचा गेमिंग व्यवसाय, एक्सबॉक्स, मोठ्या बदलांची तयारी करत आहे. व्यवसायाला नवीन आकार देण्यासाठी अनेक जुनी पदे रद्द केली जाऊ शकतात आणि संघांची पुनर्रचना केली जाऊ शकते.
मायक्रोसॉफ्ट कंपनीत मोठ्या प्रमाणात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स अर्थात AI तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे. AI चा फटका कर्मचाऱ्यांना बसत आहे. मागील काही वर्षांमध्ये, मायक्रोसॉफ्टने ओपनएआयच्या सहकार्याने एआय डेटा सेंटर आणि कोपायलट सारख्या प्रकल्पांवर अब्जावधी डॉलर्स खर्च केले आहेत. एआयवरील प्रचंड खर्च संतुलित करण्यासाठी, कंपनी इतर ठिकाणांहून आपला परिचालन खर्च कमी करत आहे. परिणामी कंपनी मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कपात करत आहे. कंपन्या आपला व्यवसाय एआयनुसार जुळवून घेत आहेत. जी कामे आता एआय किंवा ऑटोमेशन वापरून केली जाऊ शकतात, त्या कामांसाठी त्या कर्मचारी संख्या कमी केली जात आहे.
मायक्रोसॉफ्टच नाही तर 2026 वर्षाच्या सुरुवाचीपासूनच मेटा, ॲमेझॉन, ओरॅकल आणि लिंक्डइनसारख्या अनेक मोठ्या टेक कंपन्यांनीही कर्मचारी कपात लागू केली आहे. एआय (AI) काम करण्याच्या पद्धतीत वेगाने बदल घडवत आहे आणि भविष्यात कमी कर्मचारी आणि एआयच्या साहाय्याने अधिक काम करता येईल असा दावा या कंपन्या करत आहेत.