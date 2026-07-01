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जगातील 5 व्या क्रमाकांच्या सर्वात मोठ्या IT कंपनीत खळबळ! एका झटक्यात 5,500 लोकांची नोकरी जाणार?

जगातील 5 व्या क्रमाकांच्या सर्वात मोठ्या IT कंपनीत मोठी कर्मचारी कपात होणार आहे.  एका झटक्यात 5,500 लोकांची नोकरी जाणार आहे. कर्माचारी कपातीमागे धक्कादायत कारण समोर आले आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 01, 2026, 11:09 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:09 PM IST
जगातील 5 व्या क्रमाकांच्या सर्वात मोठ्या IT कंपनीत खळबळ! एका झटक्यात 5,500 लोकांची नोकरी जाणार?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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