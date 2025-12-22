English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  विश्व
  सकाळचा नाश्ता मुंबईत अन् दुपारचं जेवण दुबईत, अरब सागराच्या भुयारीतून धावणार ट्रेन; विमानापेक्षा भारी स्पीड

Underwater Train Project: मुंबईत नाश्ता आणि दुबईत दुपारचे जेवण, हे सर्व फक्त दोन तासांत. भारत आणि युएई दरम्यान प्रस्तावित पाण्याखालील सुपरफास्ट ट्रेन प्रकल्प प्रवास, व्यवसाय आणि भविष्य कसे पूर्णपणे बदलू शकतो याबद्दल सर्व जाणून घ्या.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 22, 2025, 09:06 PM IST
Futistic Underwater Train Project: जर कोणी तुम्हाला सांगितले की मुंबईत नाश्ता आणि दुबईमध्ये फक्त दोन तासांनी दुपारचे जेवण करा, तर ते विज्ञानकथा वाटेल. परंतु एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्प या काल्पनिक गोष्टीला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सज्ज आहे. हा प्रकल्प भारत आणि युएईमधील प्रवास आणि व्यवसाय दोन्ही पूर्णपणे बदलू शकतो.

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका इंस्टाग्राम व्हिडिओमध्ये या प्रकल्पाची झलक दिसते. व्हिडिओनुसार, 'डीप ब्लू एक्सप्रेस' नावाची ही ट्रेन अरबी समुद्राखाली भारत आणि युएईला जोडेल. असे वृत्त आहे की ही ट्रेन ताशी 600 ते 1000 किलोमीटर वेगाने प्रवास करेल, जी अनेक विमानांपेक्षा जास्त आहे.

अंडरवॉटर ट्रेन प्रोजेक्टचे वेगळेपण?

व्हिडिओनुसार, या ट्रेनमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना हायपरसोनिक वेगाचा अनुभव येईल. सर्वात आश्चर्यकारक वैशिष्ट्य म्हणजे बोगद्याच्या भिंतींमध्ये पॅनोरॅमिक खिडक्या बांधल्या जातील. याचा अर्थ असा की प्रवाशांना समुद्राच्या पृष्ठभागाखाली सुमारे २०० मीटर खाली शार्क, व्हेल आणि माशांच्या गटा पोहताना दिसतील. हा प्रवास जगातील सर्वात लांब पाण्याखालील मत्स्यालयासारखा वाटेल.

हा प्रकल्प फक्त प्रवाशांसाठी आहे का?

हा पाण्याखालील बोगदा केवळ प्रवासी गाड्यांसाठी बांधला जात नाही. व्हिडिओनुसार, त्याचा दुसरा प्रमुख उद्देश कच्चे तेल आणि पाण्याची वाहतूक आहे. या बोगद्यातून दुबईहून भारतात कच्चे तेल आणि भारतातून दुबईला गोडे पाणी वाहून नेले जाईल. यामुळे दोन्ही देशांच्या मोठ्या समस्या एकाच वेळी सोडवता येतील. या प्रकल्पाची अंदाजे किंमत $५० अब्ज पेक्षा जास्त असल्याचे म्हटले जाते, ज्यामुळे तो जगातील सर्वात महागड्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी एक बनतो. व्हिडिओनुसार, यामुळे ५०,००० हून अधिक रोजगार निर्माण होतील, मुंबईला जागतिक केंद्र बनण्यास मदत होईल आणि भारत आणि युएईमधील प्रवास खर्च अंदाजे ६० टक्क्यांनी कमी होऊ शकेल.

प्रवासाचा वेळ किती कमी होईल?

सध्या, मुंबई ते दुबईला जाण्यासाठी सरासरी 3 ते 3.5 तास लागतात. एकदा ही पाण्याखालील ट्रेन कार्यान्वित झाली की, तेवढेच अंतर फक्त दोन तासांत पार करता येते. व्हिडिओमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की 2030 पर्यंत हे स्वप्न प्रत्यक्षात येऊ शकते. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये असे म्हटले आहे की, "मुंबई ते दुबई फक्त दोन तासांत, आणि तेही विमानापेक्षाही वेगवान, पाण्याखालील ट्रेनने." लोकांना विचारण्यात आले की उद्या ही ट्रेन सुरू झाली तर त्यांना प्रवास करणारे पहिले व्हायचे आहे का? या प्रश्नामुळे सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू झाली.

पाण्याखालील रेल्वे लिंकची लाँच तारीख अद्याप निश्चित झालेली नसली तरी, या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत भारत आणि युएईमध्ये आधीच चर्चा सुरू झाली आहे. जर हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आला तर तो जगातील सर्वात क्रांतिकारी वाहतूक योजनांपैकी एक ठरू शकतो.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

