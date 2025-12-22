सकाळचा नाश्ता मुंबईत अन् दुपारचं जेवण दुबईत, अरब सागराच्या भुयारीतून धावणार ट्रेन; विमानापेक्षा भारी स्पीड

Futistic Underwater Train Project: जर कोणी तुम्हाला सांगितले की मुंबईत नाश्ता आणि दुबईमध्ये फक्त दोन तासांनी दुपारचे जेवण करा, तर ते विज्ञानकथा वाटेल. परंतु एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्प या काल्पनिक गोष्टीला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सज्ज आहे. हा प्रकल्प भारत आणि युएईमधील प्रवास आणि व्यवसाय दोन्ही पूर्णपणे बदलू शकतो.
सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका इंस्टाग्राम व्हिडिओमध्ये या प्रकल्पाची झलक दिसते. व्हिडिओनुसार, 'डीप ब्लू एक्सप्रेस' नावाची ही ट्रेन अरबी समुद्राखाली भारत आणि युएईला जोडेल. असे वृत्त आहे की ही ट्रेन ताशी 600 ते 1000 किलोमीटर वेगाने प्रवास करेल, जी अनेक विमानांपेक्षा जास्त आहे.
व्हिडिओनुसार, या ट्रेनमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना हायपरसोनिक वेगाचा अनुभव येईल. सर्वात आश्चर्यकारक वैशिष्ट्य म्हणजे बोगद्याच्या भिंतींमध्ये पॅनोरॅमिक खिडक्या बांधल्या जातील. याचा अर्थ असा की प्रवाशांना समुद्राच्या पृष्ठभागाखाली सुमारे २०० मीटर खाली शार्क, व्हेल आणि माशांच्या गटा पोहताना दिसतील. हा प्रवास जगातील सर्वात लांब पाण्याखालील मत्स्यालयासारखा वाटेल.
हा प्रकल्प फक्त प्रवाशांसाठी आहे का?
हा पाण्याखालील बोगदा केवळ प्रवासी गाड्यांसाठी बांधला जात नाही. व्हिडिओनुसार, त्याचा दुसरा प्रमुख उद्देश कच्चे तेल आणि पाण्याची वाहतूक आहे. या बोगद्यातून दुबईहून भारतात कच्चे तेल आणि भारतातून दुबईला गोडे पाणी वाहून नेले जाईल. यामुळे दोन्ही देशांच्या मोठ्या समस्या एकाच वेळी सोडवता येतील. या प्रकल्पाची अंदाजे किंमत $५० अब्ज पेक्षा जास्त असल्याचे म्हटले जाते, ज्यामुळे तो जगातील सर्वात महागड्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी एक बनतो. व्हिडिओनुसार, यामुळे ५०,००० हून अधिक रोजगार निर्माण होतील, मुंबईला जागतिक केंद्र बनण्यास मदत होईल आणि भारत आणि युएईमधील प्रवास खर्च अंदाजे ६० टक्क्यांनी कमी होऊ शकेल.
सध्या, मुंबई ते दुबईला जाण्यासाठी सरासरी 3 ते 3.5 तास लागतात. एकदा ही पाण्याखालील ट्रेन कार्यान्वित झाली की, तेवढेच अंतर फक्त दोन तासांत पार करता येते. व्हिडिओमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की 2030 पर्यंत हे स्वप्न प्रत्यक्षात येऊ शकते. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये असे म्हटले आहे की, "मुंबई ते दुबई फक्त दोन तासांत, आणि तेही विमानापेक्षाही वेगवान, पाण्याखालील ट्रेनने." लोकांना विचारण्यात आले की उद्या ही ट्रेन सुरू झाली तर त्यांना प्रवास करणारे पहिले व्हायचे आहे का? या प्रश्नामुळे सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू झाली.
पाण्याखालील रेल्वे लिंकची लाँच तारीख अद्याप निश्चित झालेली नसली तरी, या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत भारत आणि युएईमध्ये आधीच चर्चा सुरू झाली आहे. जर हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आला तर तो जगातील सर्वात क्रांतिकारी वाहतूक योजनांपैकी एक ठरू शकतो.