/सकाळी झोपेतून उठले आणि नोकरी गेली; जगातील सर्वात मोठ्या कंपनीने 8000 कर्मचाऱ्यांना एकाचवेळी नोकरीवरुन काढले ते पण भयानक पद्धतीने

Meta Layoffs: जगभरात लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. अशातच जगातील सर्वात मोठ्या कंपनीने 8000 कर्मचाऱ्यांना एकाचवेळी नोकरीवरुन काढले आहे. कंपनीने अत्यंत भयानक पद्धतीने ही कर्मचारी कपात केली. सकाळी झोपेतून उठल्यावर कर्मचाऱ्यांनी हातात मोबाईल घेतला आणि त्यांना मोठा धक्का बसला. कंपनीने सकाळी चार वाजताच 8000 कर्मचाऱ्यांना एक ईमेल पाठवला होता. हा मेल पाहून कर्मचाऱ्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली. जाणून घेऊया कोणत्या कंपनीत ही कर्मचारी कपात झाली आहे.
जगातील सर्वात मोठं सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म असलेल्या मार्क झुकरबर्गच्या मेटा कंपनीत ही मोठी कर्मचारी केपात झाली आहे. मेटा कंपनीने कर्मचारी कपातीची नवीन फेरी सुरू केली आहे. एआयमध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याच्या योजनेच्या पार्श्वभूमीवर, कंपनीने 8,000 कर्मचाऱ्यांना ईमेल पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. सिंगापूरमधील टीमला नोकरी गमावल्याची बातमी सर्वात आधी मिळाली.
सिंगापूरमधील कर्मचाऱ्यांना पहाटे 4 वाजता ईमेल आले. वृत्तानुसार, मेटा कंपनीने आपल्या एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी 10 टक्के कर्मचारी कपात करण्याच निर्णय घेतला आहे. दुसरीकडे, कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या क्षेत्रात अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची योजना आखत आहे. ब्लूमबर्गने एका अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.मेटाने नोकरकपातीमुळे प्रभावित झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सिंगापूर वेळेनुसार पहाटे 4 वाजता आणि भारतीय वेळेनुसार पहाटे 1:30 वाजता ईमेल पाठवले. अलीकडेपर्यंत, कंपनीत जगभरात 78,000 कर्मचारी होते, ही संख्या सातत्याने कमी होत आहे.
2026 मध्ये गूगल, मायक्रोसॉफ्ट, ॲमेझॉन आणि ओरॅकल यांसारख्या अनेक बड्या कंपन्यांनी कर्मचारी कपात केली आहे. एआय (AI) तंत्रज्ञाचा वापर वाढवल्याचे कारण देत कंपन्या कर्मचारी कपात करत आहेत. जगातील आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीच्या काही महिन्यांतच 90 हजारांहून अधिक लोकांना कामावरून काढून टाकले आहे.
अहवालानुसार, मेटा ज्या लोकांना काढून टाकणार आहे, त्यांना टाईम झोननुसार वेगवेगळ्या वेळी ईमेल पाठवेल. कंपनीने अमेरिका, ब्रिटन आणि इतर देशांमध्ये काम करणाऱ्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना बुधवारी घरून काम करण्यास सांगितले आहे.
मेटाने 8,000 लोकांना कामावरून कमी करत असल्याचे मेल पाठवले आहेत. आणखी 7,000 कर्मचाऱ्यांना एआय-संबंधित टीममध्ये स्थानांतरित केले जाणार आहे. कंपनी लहान टीममधील व्यवस्थापकीय पदेही कमी करत आहे. या कर्मचारी कपातीचा सर्वात मोठा फटका इंजिनिअरिंग आणि प्रॉडक्ट टीमवर होणार आहे. हा ट्रेंड इथेच थांबणार नाही. येत्या काही महिन्यांत आपल्याला अशा आणखी अनेक कर्मचारी कपाती पाहायला मिळू शकतात. मार्क झुकरबर्ग यांच्या नेतृत्वाखालील कंपनी वैयक्तिकृत एआयकडून एजेंटिक एआयकडे वाटचाल करत आहे. ही कंपनी युजर्सना अगदी सहज वापरता येतील अशा एआय एजंट्सवर काम करत आहे.