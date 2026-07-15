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700 मीटर खोल समुद्रात सापडली जगातील सर्वात मोठी सोन्याची खाण; भारताच्या सर्वात विश्वासू मित्राला जॅकपॉट लागला

Invisible Gold: 700 मीटर खोल समुद्रात सापडली जगातील सर्वात मोठा सोन्याचा साठा सापडला आहे. समुद्रात असलेली ही जगातील सर्वात मोठी खाण मानली जात आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 15, 2026, 11:00 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:00 PM IST
700 मीटर खोल समुद्रात सापडली जगातील सर्वात मोठी सोन्याची खाण; भारताच्या सर्वात विश्वासू मित्राला जॅकपॉट लागला

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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700 मीटर खोल समुद्रात सापडली जगातील सर्वात मोठी सोन्याची खाण; भारताच्या सर्वात विश्वासू मित्राला जॅकपॉट लागला
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