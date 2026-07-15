/700 मीटर खोल समुद्रात सापडली जगातील सर्वात मोठी सोन्याची खाण; भारताच्या सर्वात विश्वासू मित्राला जॅकपॉट लागला

Japan Researchers Discovered Hidden Gold Wrapped : 700 मीटर खोल समुद्रात सापडली जगातील सर्वात मोठी सोन्याची खाण सापडली आहे. जपानच्या आग्नेय किनाऱ्याजवळ संशोधकांनी हा सोन्याचा मोठा साठा शोधला आहे. जपानला मोठा जॅकपॉट लागला आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, हे ठिकाण इतर सागरी भागांपेक्षा कमी खोल आहे, त्यामुळे येथे पोहोचणे सोपे आहे. मात्र, येथे लपलेले सोने काढणे हे एक मोठे आव्हान आहे.
खोल समुद्रात ज्वालामुखीच्या विवरात काळ्या धुराच्या चिमण्या आणि हायड्रोथर्मल ढिगाऱ्यांचा शोध लागला आहे. यात मोठ्या प्रमाणात सोन्याचे कण आहेत. हे हायड्रोथर्मल झरे केवळ सोन्याचे सूक्ष्म कणच बाहेर टाकत नाहीत, तर उघड्या डोळ्यांना किंवा सामान्य सूक्ष्मदर्शकालाही न दिसणारे अदृश्य सोने देखील तयार करत आहेत. हे सोने समुद्राच्या तळावरील पदार्थांमध्ये लपलेले आहे.
समुद्राच्या आत विवरात दडलेला सोन्याचा साठा जगभरात आतापर्यंत नोंदवलेले सर्वात मोठा साठा असल्याचे शास्त्रज्ञ आणि संशोधकांचे म्हणणे आहे आहे. हा शोध एका अहवालात प्रकाशित झाला आहे. जपानच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात 2015 मध्ये हिगाशी-आओगाशिमा झऱ्याचा शोध लागला. तथापि, या जलऔष्णिक क्षेत्रांमध्ये किती सागरी जीव राहतात हे आजपर्यंत अज्ञात आहे. शिझुओका विद्यापीठ, वासेदा विद्यापीठ आणि टोकियो विद्यापीठातील संशोधकांनी टोकियोच्या दक्षिणेला 350 किलोमीटर ( 217 मैल) अंतरावर असलेल्या जलऔष्णिक क्षेत्रांमधील खडकांच्या नमुन्यांचे विश्लेषण केले.
सोन्याचे अल्प प्रमाण शोधण्यासाठी एक संवेदनशील पद्धत असलेल्या सेकंडरी-आयन मास स्पेक्ट्रोमेट्री (SIMS) चा वापर करण्यात आला. उच्च-दर्जाचे, अदृश्य सोन्याचे साठे शोधून काढले. सोन्याचे सूक्ष्म नॅनोकण पायराइटमध्ये अडकलेले असतात. पायराइट हे एक सल्फाइड खनिज आहे, जे समुद्राच्या तळापासून गरम, धातू-समृद्ध द्रव बाहेर पडल्यावर तयार होते. पायराइटला त्याच्या चमकदार स्वरूपामुळे 'फूल गोल्ड' (fool's gold) म्हणून ओळखले जाते .
या पायराइटमध्ये खरे सोने दोन स्वरूपात आढळते: सूक्ष्म नॅनोकण आणि खनिजाच्या स्फटिक रचनेत अंतर्भूत असलेले सोन्याचे स्वतंत्र अणू. ही दोन्ही स्वरूपे हिगाशी-आओगाशिमा कॅल्डेरामध्ये आढळली. संशोधकांच्या मते, पाण्याखालील विवरात सापडलेल्या पायराइटमधील सोन्याचे प्रमाण आतापर्यंत नोंदवलेले सर्वाधिक आहे. जपानमधील इतर हायड्रोथर्मल व्हेंट क्षेत्रांच्या तुलनेत हे ठिकाण तुलनेने उथळ आहे. भविष्यात येथे सोन्याच्या उत्पादनासाठी खाणकाम होऊ शकते.