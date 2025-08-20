English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
जगातील सर्वात लांब पूल 165 किमी लांबीचा आहे. इतका लांब की एकदा तुम्ही त्यावर चढलात की तुम्ही थेट दुसऱ्या शहरात उतरू शकता. जगातील सर्वात लांब पूल, अभियांत्रिकीचे एक उत्तम उदाहरण आहे. 

| Updated: Aug 20, 2025, 11:51 PM IST
165 KM हवेत धावते ट्रेन! 739912250000 रुपये खर्चून बांधलेला जगातील सर्वात लांब रेल्वे ब्रीज

World Longest Railway Bridge: जगभरात रेल्वे नेटवर्क वेगाने विस्तारत आहे. पर्वतांपासून नद्यांपर्यंत, जंगलांपासून वाळवंटांपर्यंत रेल्वेचे जाळे पसरले आहे. असे असताना रेल्वे प्रकल्पांबाबत चीनने अविश्वसनीय कामगिरी केली आहे. चीनने जगातील सर्वात लांब रेल्वे ब्रीज उभारला आहे. 165 KM पर्यंत ट्रेन हवेत धावते. 

बीजिंग-शांघाय हाय-स्पीड रेल्वे मार्गावर बांधलेला जगातील सर्वात लांब रेल्वे पूल, दानयांग-कुन्शान ग्रँड ब्रिज, बीजिंग-शांघाय हाय-स्पीड रेल्वेचा एक भाग आहे. या रेल्वे पुलाची लांबी 165 किलोमीटर आहे, जी चीनमधील अनेक शहरांना जोडते. हा पूल अशा प्रकारे बांधला गेला आहे की तो भूकंप आणि वादळांना सहज तोंड देऊ शकतो.      

दानयांग-कुन्शान ग्रँड ब्रिज बांधण्यासाठी चार वर्षे लागली. दानयांग-कुन्शान ग्रँड ब्रिजचा सुमारे 9 किलोमीटरचा भाग यांगचेंग तलावावरून जातो. नदीवर बांधलेल्या पुलाच्या या भागात 2000 हून अधिक खांब आहेत. पुलाची उंची 100 फूट आणि रुंदी 260 फूट आहे. त्याचे बांधकाम 18 एप्रिल 2006 रोजी सुरू झाले. 15 नोव्हेंबर 2010 रोजी पूर्ण झाले. हा पूल जून 2011 पासून जनतेसाठी खुला करण्यात आला. या पुलाच्या बांधकामाचा खर्च 8.5 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 7,39,91,22,50,000 रुपये होता. 10000 कामगारांनी 4 वर्षे सतत काम केले.    

लांबीमुळे, 2011 मध्ये  या ब्रीजची गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये त्याचा समावेश करण्यात आला आणि जगातील सर्वात लांब पूल घोषित करण्यात आला. हा पूल चीनमधील अनेक शहरे, नद्या आणि जंगलांमधून जातो. या पुलामुळे केवळ वेळ कमी झाला नाही तर चीनमध्ये व्यापार आणि पर्यटनालाही चालना मिळाली, ज्यामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा फरक दिसून आला आहे.   या रेल्वे पुलामुळे प्रवासाचा वेळ निम्म्याहून अधिक कमी झाला आहे. पूर्वी 18 तासांचा रेल्वे प्रवास आता 5 तासांत पूर्ण होतो. या रेल्वे पुलामुळे बीजिंग-शांघाय हाय स्पीड रेल्वे मार्गाचा प्रवास वेळ कमी झाला आहे.    

 

About the Author

वनिता कांबळे

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनेल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅ, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
World Longest Railway BridgeBeijing-Shanghai high speed railway lineThe world's longest railway bridge built on the Beijing-Shanghai high speed railway lineजगातील लांब रेल्वे पूलचीन हायस्पीड रेल्वे

