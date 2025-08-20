165 KM हवेत धावते ट्रेन! 739912250000 रुपये खर्चून बांधलेला जगातील सर्वात लांब रेल्वे ब्रीज

World Longest Railway Bridge: जगभरात रेल्वे नेटवर्क वेगाने विस्तारत आहे. पर्वतांपासून नद्यांपर्यंत, जंगलांपासून वाळवंटांपर्यंत रेल्वेचे जाळे पसरले आहे. असे असताना रेल्वे प्रकल्पांबाबत चीनने अविश्वसनीय कामगिरी केली आहे. चीनने जगातील सर्वात लांब रेल्वे ब्रीज उभारला आहे. 165 KM पर्यंत ट्रेन हवेत धावते.
बीजिंग-शांघाय हाय-स्पीड रेल्वे मार्गावर बांधलेला जगातील सर्वात लांब रेल्वे पूल, दानयांग-कुन्शान ग्रँड ब्रिज, बीजिंग-शांघाय हाय-स्पीड रेल्वेचा एक भाग आहे. या रेल्वे पुलाची लांबी 165 किलोमीटर आहे, जी चीनमधील अनेक शहरांना जोडते. हा पूल अशा प्रकारे बांधला गेला आहे की तो भूकंप आणि वादळांना सहज तोंड देऊ शकतो.
दानयांग-कुन्शान ग्रँड ब्रिज बांधण्यासाठी चार वर्षे लागली. दानयांग-कुन्शान ग्रँड ब्रिजचा सुमारे 9 किलोमीटरचा भाग यांगचेंग तलावावरून जातो. नदीवर बांधलेल्या पुलाच्या या भागात 2000 हून अधिक खांब आहेत. पुलाची उंची 100 फूट आणि रुंदी 260 फूट आहे. त्याचे बांधकाम 18 एप्रिल 2006 रोजी सुरू झाले. 15 नोव्हेंबर 2010 रोजी पूर्ण झाले. हा पूल जून 2011 पासून जनतेसाठी खुला करण्यात आला. या पुलाच्या बांधकामाचा खर्च 8.5 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 7,39,91,22,50,000 रुपये होता. 10000 कामगारांनी 4 वर्षे सतत काम केले.
लांबीमुळे, 2011 मध्ये या ब्रीजची गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये त्याचा समावेश करण्यात आला आणि जगातील सर्वात लांब पूल घोषित करण्यात आला. हा पूल चीनमधील अनेक शहरे, नद्या आणि जंगलांमधून जातो. या पुलामुळे केवळ वेळ कमी झाला नाही तर चीनमध्ये व्यापार आणि पर्यटनालाही चालना मिळाली, ज्यामुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा फरक दिसून आला आहे. या रेल्वे पुलामुळे प्रवासाचा वेळ निम्म्याहून अधिक कमी झाला आहे. पूर्वी 18 तासांचा रेल्वे प्रवास आता 5 तासांत पूर्ण होतो. या रेल्वे पुलामुळे बीजिंग-शांघाय हाय स्पीड रेल्वे मार्गाचा प्रवास वेळ कमी झाला आहे.