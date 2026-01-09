English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • विश्व
  समुद्र नव्हे, रहस्यांचा पेटारा! 600 वर्षांपूर्वीचं ते दुमजली इमारतीइतकं मोठं जहाज अखेर सापडलं आणि...

समुद्र नव्हे, रहस्यांचा पेटारा! 600 वर्षांपूर्वीचं 'ते' दुमजली इमारतीइतकं मोठं जहाज अखेर सापडलं आणि...

Ancient Ship Wreck Found : खजिना, सोनंनाणं, गतकाळातील हिरेमाणकं... यांच्या वर्णनानंतर रहस्यमयी गोष्टींबाबत अनेकांचच कुतूहल प्रचंड वाढतं. अशीच एक रहस्यमयी गोष्ट नुकतीच जगासमोर आली आहे....   

सायली पाटील | Updated: Jan 9, 2026, 03:28 PM IST
Ancient Ship Wreck Found : आजवर संपूर्ण जगभरात करण्यात आलेल्या सागरी वाहतुकीमध्ये काही अशा अप्रिय घटना घडल्या, ज्यामध्ये मोठाली जहाजं आणि त्या जहाजांनी प्रवास करणाऱ्यांनाही जलसमाधी मिळाली. काही वर्षांपूर्वी नव्हे, तर कैक शतकांपूर्वीसुद्धा अशा काही घटना घडल्या ज्यांच्या कटू आठवणी आजही कायम आहेत. अशाच गतकाळातील एका घटनेटची साक्ष देणारी घटना एका संशोधनाच्या निमित्तानं समोर आली आहे. 

15 व्या शतकातील एक महाकाय जहाज संशोधकांना सापडलं असून या जहाजाला स्वेलगेट 2 (Svelget 2) असं नाव देण्यात आलं आहे. त्या काळात 'कॉग' या नावानंही जहाजाला संबोधलं जात असे, ज्यामाध्यमातून उत्तर युरोपात व्यापाक केला जात असे. आतापर्यंत आढळलेलं हे सर्वात मोठं कॉग जहाज असून, त्याचा आकार जवळपास 28 मीटर लांब आणि 9 मीटर रुंद असल्याचं सांगण्यात येतं. 6 मीटर उंच अर्थात साधारण एखाद्या दुमजली इमारतीइतकं हे जहाज मोठं असून कोपनहेगनच्या सागरी क्षेत्रात सुरू असणाऱ्या बांधकामादरम्यान पाण्याच्या खाली परीक्षणादरम्यान आढळलं. 

इतकी मोठी जहाजं कशासाठी तयार करण्यात यायची?

इतक्या प्रचंड आकाराच्या जहाजांचा वापर कैक वर्षांपूर्वी सोनं-चांदीच्या वाहतुकीसाठी नव्हे, तर मीठ, खाण्यापिण्याचं सामान, लाकूड यांसारख्या वस्तू वाहून नेण्यासाठी केला जात असे. 600 वर्षांपूर्वी किंवा त्याहूनही आधीपासून युरोपात मोठी शहरं वसवताना अवजड सामानाची ने- आण नेमकी कशी गेली जात होती याचाच पुरावा या जहाजाच्या अवशेषांमुळं मिळाला. 

हेसुद्धा वाचा : बाssssपरे! मुंबईहून दुप्पट मोठा हिमखंड नष्ट होतोय; अवकाशातून Photo टीपत NASA कडून धोक्याचा इशारा जारी 

जहाजाच्या आकारावर व्यवस्थित नजर टाकल्यास त्याचा खालचा भाग हा चपटा असून बाजूच्या संरक्षक भिंती मात्र उंच होत्या असं लक्षात येतं. शिवाय या जहाजांना मोठे शिड असतं. ज्यामुळं वाऱ्याच्या ताकदीनं अवजड सामानही त्याहून सहजपणे वाहणं शक्य होत होतं. या जहाजांची जमेची बाजू म्हणजे, ते चालवण्यासाठी कमीत कमी लोकांची आवश्यकता पडत होती. दरम्यान कोपनहेगनमध्ये सापडलेलं हे जहाज त्या काळातील युरोपाला जोडणारा महत्त्वाचा दुवा होतं असं म्हटलं जात आहे. 

जहाजाबाबतच्या आणखी काही रंजक गोष्टी...

अधिक निरीक्षणातून या जहाजासंदर्भात संशोधकांना आणखीही काही रंजक गोष्टी लक्षात आल्या, ज्यानुसार त्याच्या लाकडाबाबत संशोधन केलं असता जहाजासाठी वापरण्यात आलेलं लाकूड हे विविध देशांतील असल्याचं स्पष्ट झालं. जाहजाचं बाह्यआरवण पोलंडच्या जंगलातील लाकडापासून तयार करण्यात आलं होतं. तर, अंतर्गत भाग नेदलँड्च्या लाकडापासून तयार करण्यात आला होता. समुद्राच्या तळाशी असणारा चिखल आणि मातीच्या जाड थरानं या जहाजाचे अवशेष आजपर्यंत सुक्षित ठेवले असून ते इतकं सुस्थितीत आहे की त्यावर गतकाळाकतील दोरखंडसुद्धा जैसे थे पाहायला मिळत आहेत, ज्यामुळं 6 शकतं मागे जाऊन नेमकं काय घडलं असेल असाच कुतूहलपूर्ण प्रश्न अनेकजण आता उपस्थित करत आहेत. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

