Marathi News
  • तो भूकंप नव्हे, अण्वस्त्र चाचणी होती; अमेरिकेनं जगासमोर आणला चीनचा खरा चेहरा

'तो भूकंप नव्हे, अण्वस्त्र चाचणी होती'; अमेरिकेनं जगासमोर आणला चीनचा खरा चेहरा

Nuclear Weapons Test Vs US : चीननं साऱ्या जगाची दिशाभूल केली? अमेरिकेनं सादर केलेल्या पुराव्यांमध्ये लिहिलाय संपूर्ण पाढा.... काय, कसं आणि कधी घडलं? पाहा जागतिक स्तरावरील सर्वात महत्त्वाची बातमी....  

सायली पाटील | Updated: Feb 25, 2026, 08:42 AM IST
'तो भूकंप नव्हे, अण्वस्त्र चाचणी होती'; अमेरिकेनं जगासमोर आणला चीनचा खरा चेहरा
world news China conducts secret nuclear test US presents reels calls on world to stop Beijing bomb build up latest update

Nuclear Weapons Test Vs US : जागतिक स्तरावर अतिशय तणावाची परिस्थिती निर्माण झालेली असताना आता महासत्ता अमेरिकेनं चीनसंदर्भात खळबळजनक दावा केला आहे. ज्यामुळं या दोन्ही देशांमध्ये अण्वस्त्रांवरून असणाऱ्या तणावात भर पडली आहे. अमेरिकेच्या आरोपांनुसार चीननं 6 वर्षांपूर्व 2020 मध्ये गोपनीयरित्या एक अण्वस्त्र चाचणी केली होती. 

अमेरिकी परराष्ट्र विभागाचे सहाय्यक सचिव क्रिस्टोफर येव यांनी सोमवारी जारी केलेल्या माहितीनुसार 22 जून 2020 रोजी चीनच्या पश्चिमी क्षेत्रातील लोप नूर इथं भूमिगत अण्वस्त्र चाचणी केंद्रात एक भयंकर स्फोट झाला होता. हा स्फोट साधारण 2.75 तीव्रतेचा होता. ज्यांसंदर्भातील माहिती कझाकस्तानच्या केंद्रातून मिळाली. येव यांनी हा अण्वस्त्रांचा स्फोट असल्याचं म्हणत तो भूकंपाहून पूर्णपणे वेगला असल्याचं स्पष्ट केलं. चीननं केलेला हा स्फोट एक 'सिंगल फायर एक्सप्लोजन' प्रकारातील असून, हे अणूबॉम्बच्या चाचणीचीच निशाणी असल्याचं म्हटलं. 

चीननं जाणीवपूर्वक केली ही चाचणी? 

अमेरिकी अधिकाऱ्यांच्या दाव्यांनुसार चीननं जाणीवपूर्वकरिच्या देशाची अण्वस्त्र ताकद वाढवली असून, 2020 पासून आतापर्यंत चीनच्या अण्वस्त्रसाठ्यात 400नं भर पडली आहे. म्हणजेच आधीचा 200 वरील आकडा आता 600 वर आला आहे. सदर आकडेवारी पाहता 2030 पर्यंत चीनकडे असणाऱ्या अण्वस्त्रांची संख्या 1000 च्याही पलिकडे जाईल असं सांगण्यात येत आहे. 

हेसुद्धा वाचा : दमट वाऱ्यांनी वाढवला उष्मा; जोरदार सरींसह राज्यातील कोणत्या भागांमध्ये अवकाळीचं सावट? 

अमेरिकेकडून हा दावा अशा वेळी करण्यात येत आहे, जेव्हा अमेरिका आणि रशियामध्ये असणारा अण्वस्त्र करार संपुष्टात आला असून, हा करार संपण्यासमवेत जगातील दोन मोठ्या परमाणू शक्तिंच्या अण्वस्त्रांवरील मर्यादा आता नाहिशी झाली असून, यामुळं अण्वस्त्रांमध्ये आता मोठ्या प्रमाणात वाढ होणात अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान अमेरिकेचे हे दावे चीननं झुगारून लावले आहेत. 

चीनचे प्रतिआरोप अन् दावे काय सांगतात?

अमेरिकेकडून केले जाणारे आरोप योग् नसल्याचं म्हणत चीनचे राजदूत जियान शेन यांनी देशाच्या वतीनं ही प्रतिक्रिया दिली. अमेरिका दाव्यांच्या माध्यमातून बहाणे करत असून, त्यांना स्वत:ला अण्वस्त्र चाचणी करता यावी यासाठी हे आरोप केले जात आहेत. चीननं कायमच CTBT नियमावलीचं पालन केलं असून, कोणतही चाचणी केलेली नाही. आपल्या देशाचा अण्वस्त्रसाठा अमेरिकेइतका मोठा नसून, चीनची रणनिती अतिशय वेगळी असून, देश फक्त संरक्षणासाठीच अशा मार्गांचा अवलंब करत असल्याचं शेन यांनी स्पष्ट केलं. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

