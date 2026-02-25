'तो भूकंप नव्हे, अण्वस्त्र चाचणी होती'; अमेरिकेनं जगासमोर आणला चीनचा खरा चेहरा

Nuclear Weapons Test Vs US : जागतिक स्तरावर अतिशय तणावाची परिस्थिती निर्माण झालेली असताना आता महासत्ता अमेरिकेनं चीनसंदर्भात खळबळजनक दावा केला आहे. ज्यामुळं या दोन्ही देशांमध्ये अण्वस्त्रांवरून असणाऱ्या तणावात भर पडली आहे. अमेरिकेच्या आरोपांनुसार चीननं 6 वर्षांपूर्व 2020 मध्ये गोपनीयरित्या एक अण्वस्त्र चाचणी केली होती.
अमेरिकी परराष्ट्र विभागाचे सहाय्यक सचिव क्रिस्टोफर येव यांनी सोमवारी जारी केलेल्या माहितीनुसार 22 जून 2020 रोजी चीनच्या पश्चिमी क्षेत्रातील लोप नूर इथं भूमिगत अण्वस्त्र चाचणी केंद्रात एक भयंकर स्फोट झाला होता. हा स्फोट साधारण 2.75 तीव्रतेचा होता. ज्यांसंदर्भातील माहिती कझाकस्तानच्या केंद्रातून मिळाली. येव यांनी हा अण्वस्त्रांचा स्फोट असल्याचं म्हणत तो भूकंपाहून पूर्णपणे वेगला असल्याचं स्पष्ट केलं. चीननं केलेला हा स्फोट एक 'सिंगल फायर एक्सप्लोजन' प्रकारातील असून, हे अणूबॉम्बच्या चाचणीचीच निशाणी असल्याचं म्हटलं.
अमेरिकी अधिकाऱ्यांच्या दाव्यांनुसार चीननं जाणीवपूर्वकरिच्या देशाची अण्वस्त्र ताकद वाढवली असून, 2020 पासून आतापर्यंत चीनच्या अण्वस्त्रसाठ्यात 400नं भर पडली आहे. म्हणजेच आधीचा 200 वरील आकडा आता 600 वर आला आहे. सदर आकडेवारी पाहता 2030 पर्यंत चीनकडे असणाऱ्या अण्वस्त्रांची संख्या 1000 च्याही पलिकडे जाईल असं सांगण्यात येत आहे.
अमेरिकेकडून हा दावा अशा वेळी करण्यात येत आहे, जेव्हा अमेरिका आणि रशियामध्ये असणारा अण्वस्त्र करार संपुष्टात आला असून, हा करार संपण्यासमवेत जगातील दोन मोठ्या परमाणू शक्तिंच्या अण्वस्त्रांवरील मर्यादा आता नाहिशी झाली असून, यामुळं अण्वस्त्रांमध्ये आता मोठ्या प्रमाणात वाढ होणात अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान अमेरिकेचे हे दावे चीननं झुगारून लावले आहेत.
अमेरिकेकडून केले जाणारे आरोप योग् नसल्याचं म्हणत चीनचे राजदूत जियान शेन यांनी देशाच्या वतीनं ही प्रतिक्रिया दिली. अमेरिका दाव्यांच्या माध्यमातून बहाणे करत असून, त्यांना स्वत:ला अण्वस्त्र चाचणी करता यावी यासाठी हे आरोप केले जात आहेत. चीननं कायमच CTBT नियमावलीचं पालन केलं असून, कोणतही चाचणी केलेली नाही. आपल्या देशाचा अण्वस्त्रसाठा अमेरिकेइतका मोठा नसून, चीनची रणनिती अतिशय वेगळी असून, देश फक्त संरक्षणासाठीच अशा मार्गांचा अवलंब करत असल्याचं शेन यांनी स्पष्ट केलं.