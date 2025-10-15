English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
खळबळ! चीनसाठी हेरगिरी अन् घरात 1000 हून अधिक गोपनीय कागदपत्र; 'या' भारतीयानं उडवली डोनाल्ड ट्रम्प यांची झोप

India America Latest News : जागतिक स्तरावरील राजकारणात मोठी घडामोड... घटनाक्रम एखाद्या थरारपटाहून कमी नाही. पाहा नेमकं काय आणि कसं घडलं... ट्रम्प यांच्यासाठी हा मोठा धक्का... 

सायली पाटील | Updated: Oct 15, 2025, 09:54 AM IST
(प्रतिकात्मक छाया)/ World news Indian origin Ashley Tellis arrested in the US blaming 1000 top secret documents found at home

India America Latest News : जागतिक स्तरावरील राजकीय घडामोडी कमीजास्त प्रमाणात भारताच्या अंतर्गत राजकारवर आणि अर्थकारणावरही परिणाम करतात. अशाच एका मोठ्या घडामोडीनं नुकतंच सर्वांचं लक्ष वेधलं आहे, जिथं अमेरिकेत एका अशा व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे, ज्या व्यक्तीनं चीनसाठी हेरगिरी केल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. कोण आहे ही व्यक्ती ज्यानं ट्रम्प यांना धक्का दिला? जाणून घ्या... 

अॅशले टेलिस...कोण आहे ही व्यक्ती? 

अमेरिकेला भारतीय प्रकरणांसंदर्भात आणि घडामोडींसंदर्भात सल्ला देणाऱ्या विश्वविख्यात तज्ज्ञ Ashley Tellis यांच्यावर अमेरिकेकडून हेरगिरी करण्याचे गंभीर आरोप लावले आहेत. गोपनीय कागदपत्र बाळगणं आणि चीनच्या अधिकाऱ्यांशी भेट घेण्याचे आरोपही त्यांच्यालक करण्यात आले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार 64 वर्षीय अॅश्ले यांच्यावर कारवाई करण्यात आली तेव्हा त्यांच्या घरातून तब्बल 1000 हून अधिक गोपनीय कागदपत्र जप्त करण्यात आली. 

तपास यंत्रणांनी जारी केलेल्या माहितीनुसार टेलिस यांच्या घरातून 1000 हून अधिक महत्त्वाची कागदपत्र ताब्यात घेण्यात आली असून, वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार जेव्हा ते 'अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट'मध्ये विनापगार सल्लागार म्हणून काम करत होते तेव्हा 25 सप्टेंबर रोजी अमेरिकी वायुदलाच्या काही तांत्रिक बाबींसंदर्भातील दस्तऐवजाची प्रिंट काढताना त्यांना पाहिलं गेलं होतं. 

व्हर्जिनियातील फेअरफॅक्स इथं एका रेस्तराँमध्ये सातत्यानं अनेक चिनी अधिकाऱ्यांची भेट घेतल्याचा आरोप टेलिस यांच्यावर आहे. एका डिनरदरम्यान त्यांनी स्वत:सोबत मनीला पाकिट सोबत बाळगलं होतं जेवणानंतर मात्र ते पाकिट त्यांच्याकडे दिसलं नव्हतं. इतर काही मुलाखतींमध्ये त्यांना चीनच्या अधिकाऱ्यांकडून भेट म्हणून बॅग किंवा तत्सम वस्तू मिळाल्याचं पाहायला मिळालं. शनिवार 11 ऑक्टोबर रोजी टेलिस यांना अटक करण्याक आली. हा तोच दिवस होता, जेव्हा ते रोमसाठी रवाना होणार होते. सदर प्रकरणात अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंटकडून अटकेच्या कारवाईवर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं मात्र कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. 

हेसुद्धा वाचा : मुंबईतील ₹3,000,000,000 चा मोठा प्रकल्प रद्द; काम सुरू असतानाच एकाएकी का घेण्यात आला हा निर्णय? 

भारताशी टेलिस यांचं काय नातं?

अॅश्ले टेलिस हे भारतीय वंशाचे असून, सध्या त्यांच्याकडे अमेरिकेचं नागरिकत्वं आहे. ते कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीसमध्ये सिनिअर फेलो असून, राष्ट्रपती जॉर्ज बुश यांच्या कार्यकाळात भारत- अमेरिका आण्विक करारादरम्यान त्यांनी अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. हल्लीच्या काही वर्षांमध्ये त्यांनी अमेरिकेच्या भारताबाबतच्या भूमिकेवर निशाणा साधला होता. शिवाय भारत रशिया आणि इराणसारख्या देशांशी जवळीत जपताना अनेकदा अमेरिकेच्या विरुद्ध वाटेची निवड करतोय अशा त्यांच्या वक्तव्यांनीसुद्धा अनेकांच्याच भुवया उंचावल्या होत्या. 

FAQ

अॅश्ले टेलिस कोण आहेत?
अॅश्ले टेलिस हे भारतीय वंशाचे अमेरिकन नागरिक असून, ते कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस या संस्थेत सिनियर फेलो म्हणून कार्यरत आहेत. ते अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातील तज्ज्ञ असून, भारत-अमेरिका संबंधांवर विशेष लक्ष केंद्रित करतात. 

अॅश्ले टेलिस यांच्यावर कोणते आरोप आहेत?
त्यांच्यावर गोपनीय राष्ट्रीय संरक्षण दस्तऐवज बेकायदेशीररित्या धारण करण्याचे आणि चीनच्या अधिकाऱ्यांशी भेटी घेऊन हेरगिरी करण्याचे गंभीर आरोप आहेत. 

अटक कधी आणि कशी झाली?
64 वर्षीय अॅश्ले टेलिस यांना 11 ऑक्टोबर 2025 रोजी अटक करण्यात आली, जो दिवस त्यांना रोमसाठी रवाना होण्याचा होता. अटकेपूर्वी FBI ने त्यांच्यावर 2022 पासून देखरेख ठेवली होती. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

