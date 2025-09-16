पृथ्वीच्या दिशेनं वेगानं येतंय एक मोठं संकट; सर्वाधिक धोका मुंबईला? अणूबॉम्बहून मोठा स्फोट आणि...

NASA News : अवकाशात पृथ्वीभोवती अनेक गोष्टी घिरट्या घालत असून दुसऱ्या आकाशगंगेतून येणाऱ्या लघुग्रह आणि तत्सम गोष्टीसुद्धा पृथ्वीसाठी धोक्याच्या ठरतात. अशा गोष्टींमध्येच एका लघुग्रहानं संशोधक आणि अवकाश अभ्यासकांच्या चिंतेत भर टाकली आहे. कारण ठरतोय तो म्हणजे 2024 YR4 नावाचा एक लघुग्रह जो पृथ्वीवर धडकण्याच्या शक्यतेत आणखी भर पडली आहे.
काही महिन्यांपूर्वी नासानं ही शक्यतेची टक्केवारी 2.3 टक्के असल्याचं म्हटलं होतं, ज्यानंतर त्यात वाढ झाल्याची बाब समोर आली. धडकी भरवणारी बाब म्हणजे हा लघुग्रह पृथ्वीवर आदळल्यास सर्वाधिक विध्वंस मुंबई आणि कोलकाता या मुख्य शहरांमध्ये होऊ शकतो.
Live Science च्या अहवालानुसार हे संकट काही वर्षे दूर असलं तरीही त्यावर लक्ष ठेवणं ही महत्त्वाची बाब असेल. 2032 मध्ये हा लघुग्रह पृथ्वीजवळून जाण्याची शक्यता असून पृथ्वीवर तो आदळण्याची शक्यता 32 पैकी 1 इतकी सांगण्यात येत आहे. तर, चंद्रावर तो आदळण्याची शक्यता 0.3 टक्के इतकी असल्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
Asteroid 2024 YR4 पृथ्वीवर नेमका कुठं आदळणार हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकलेलं नाही. मात्र हा लघुग्रह पृथ्वीवर आदळल्यास पॅसिफिक महासागार, उत्तर दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक महासागर, आफ्रिका, अरबी समुद्र आणि दक्षिण आशिया या ठिकाणांवर हानी होऊ शकते, ज्यामुळं या संपूर्ण भागाला ‘रिस्क कॉरिडोअर’ म्हणून संबोधलं जात आहे.
सदर लघुग्रहाचं भविष्य अद्याप कळू शकलेलं नाही मात्र तो पृथ्वीवर धडकल्यास भारतातील मुंबई, कोलकाता शहरांसह बांगलादेशमधील ढाकाचंही मोठं नुकसान होऊ शकतं. आफ्रिकेत तो धडकल्यास तिथं अबिदजान , नायजेरियातील लागोस, सूदानची राजधानी खार्तूम या शहरांचंही मोठं नुकसान होऊ शकतं.
प्राथमिक स्वरुपातील माहितीनुसार हा लघुग्रह 177 फूट रुंद असून त्याची टक्कर झाल्यास सूरतसारखं शहर उध्वस्त होऊ शकतं. तो पृथ्वीवर आदळल्यास 8 मेगाटन उर्जा अर्थात अणूबॉम्बच्या स्फोटाहून 500 पट अधिक उर्जा यातून उत्सर्जित होऊ शकते. त्यामुळं आता भविष्यात या लघुग्रहाचं भवितव्यच पृथ्वीचंही भवितव्य ठरवणार असं म्हणायला हरकत नाही.
लघुग्रह 2024 YR4 म्हणजे काय आणि तो कधी शोधला गेला?
2024 YR4 हा एक नियर-अर्थ ऑब्जेक्ट (NEO) असलेला लघुग्रह आहे, जो पृथ्वीला धडकण्याची शक्यता असलेल्या वस्तूंपैकी एक आहे. NASA च्या माहितीनुसार, त्याला 'सिटी-किलर' म्हणून ओळखले जाते.
2024 YR4 ची पृथ्वीवर धडकण्याची शक्यता काय आहे?
NASA आणि ESA च्या नवीनतम माहितीनुसार, 2032 मध्ये पृथ्वीवर धडकण्याची शक्यता आता जवळपास शून्य (0.001% पेक्षा कमी) आहे.
2024 YR4 ची चंद्रावर धडकण्याची शक्यता काय आहे?
22 डिसेंबर 2032 रोजी चंद्रावर धडकण्याची शक्यता सध्या 4.3% आहे, जी James Webb Space Telescope च्या मे 2025 च्या निरीक्षणांनंतर वाढली होती.