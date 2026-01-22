कुठे सापडलं जगातील सर्वात जुनं 'रॉक आर्ट'; 67800 वर्षांपूर्वी एका गुहेत कसा पोहोचलेला मानव?

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Indonesia Cave Revealed First Human Migration : 67800 वर्षांपासून एका गुहेत दडलेलं जगातील आणखी एक आश्चर्य अखेर समोर... त्या काळात इथपर्यंत मानव पोहोचलाच कसा? संशोधकही पडले पेचात...   

सायली पाटील | Updated: Jan 22, 2026, 02:55 PM IST
World News : मानव, आधुनिक संस्कृती आणि एकंदरच या सृष्टीच्या इतिहासात डोकावलं असता काही असे संदर्भ नजरेसमोर येतात, जे क्षणाक्षणाला भारावून सोडतात. संसाधनांचा अभाव असतानाही कैक हजार वर्षांपूर्वीसुद्धा मानव कलासंपन्न होता हेसुद्धा आजवर झालेल्या विविध उत्खननांमधून पाहायला मिळालं आहे. अशाच आणखी एका आश्चर्यकारक आणि भारावणाऱ्या कलाकृतीवरून नुकताच पडदा उचलण्यात आला आहे. 

कुठे सापडली आहे एक दुर्मिळ गोष्ट? 

इंडोनेशियातील सुलावेसीच्या किनारपट्टी भागामध्ये असणाऱ्या एका गुहेमध्ये पुरातत्त्वं विभागानं उत्खनन आणि संशोधन केलं असता समोर आलेले सर्व संदर्भ आणि पुरावे कैक हजार वर्षांपूर्वीच्या रहस्यावरून पडदा उलचत आहेत. पुरातत्त्व विषयातील अभ्यासकांनी केलेल्या या शोधमोहिमेमध्ये एक चुनखडकाची गुहा सापडली असून, या गुहेतील भींतींवर साकारण्यात आलेलं 'रॉक आर्ट' अभ्यासकांच्या चमूलाही थक्क करून गेलं. जगातील अस्तित्वात असणारी ही जगातील सर्वात जुनी कलाकृती असल्याचं म्हटलं जात आहे. 

अभ्यासकांच्या निरीक्षणानुसार मानव पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलियाच्या भागात कशा पद्धतीनं स्थलांतरित झाला, याचीच माहिती यातून समोर येत आहे. इंडोनेशिया आणि ऑस्ट्रेलियातील पुरातत्वंशास्त्र अभ्यासकांच्या या निरीक्षणाच्या आधारे 'नेचर' नियतकालिकामध्ये यासंदर्भातील माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली. ही कलाकृती साधारण 67800 वर्षे जुनी असल्याचं सांगण्यात येत आहे. 

टोकेरी नखांच्या हातांचे लाल रंगांचे स्टेनसिल पाहता या क्षेत्रातून मानवी स्थलांतर कशा पद्धतीनं झालं, याची सविस्तर माहिती देतात. या निरीक्षणाचे सहलेखक आणि ऑस्ट्रेलियातील ग्रिफिथ यूनिवर्सिटीतील मॅक्सिम ऑबर्ट यांच्या माहितीनुसार इंडोनेशियात सापडलेली गुफा अतिशय पुरातन असून, यामुळं गतकाळातील अतिशय पुरातन अशा संस्कृतीचा खुलासा होत आहे. 

हजारो वर्षांपूर्वी इथं कसे पोहोचलेला मानव? 

बराच काळ संशोधकांचं एक पथक या भागात निरीक्षण करत असताना त्यांनी सुलावेसी प्रांतातील मूना बेटावर असणाऱ्या गुहेत जाण्याचा निर्णय घेतला. ग्रिफिथ यांच्या माहितीनुसार या कलाकृतीचं प्रमाण आणि त्याचं आयुर्मान पाहता हे सर्वसाधारण ठिकाण नसून, एक सांस्कृतिक केंद्र होतं. जिथं मानवी उत्पत्तीच्या सुरुवातीच्या काळातील मानवाचा वावर होता. हा मानव प्रवास करायचा, हजारो वर्षांपूर्वी कलेच्या माध्यमातून आपले विचार मांडत होता. 

पुरातत्त्वं विभागाला मिळालेल्या पुराव्यांमध्ये स्टेंसिल स्वरुपात असणारे हातांचे ठसे पाहता त्यामध्ये गेरूचा वापर आढळतो असं म्हटलं जात आहे. दगडावर साकारण्यात आलेल्या या कलाकृती फक्त सुलावेसी इथं पाहायला मिळाल्या आहेत. आश्चर्याची बाब म्णहेज आतापर्यंत अनेक गुहांमध्ये अशी भित्तीचित्र आढळली असून, त्यामध्ये होणारे बदल कलाकृतीचं योग्य आयुर्मान सांगण्यास मदत करत आहेत. तेव्हा आता या उत्खननातून आणखी कोणती माहिती समोर येते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

