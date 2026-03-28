Explained: जगातल्या 5 देशांना कधीच का करावं लागलं नाही युद्ध? अमेरिका-इराणला शिकण्यासारखं बरचं काही!

Peaceful Countries:  युद्धामुळे लोक मरतात, घरं उद्ध्वस्त होतात आणि अर्थव्यवस्था बिघडते. अमेरिका-इराणसारख्या देशांमध्ये तणाव वाढला असून जगावर तेल संकट आलंय आणि सामान्य माणसाचे जीवन बिघडलंय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 28, 2026, 04:29 PM IST
जगातील शांत देश

Peaceful Countries: जगात आज अनेक युद्ध चालू आहेत. युद्धामुळे लोक मरतात, घरं उद्ध्वस्त होतात आणि अर्थव्यवस्था बिघडते. अमेरिका-इराणसारख्या देशांमध्ये तणाव वाढला असून जगावर तेल संकट आलंय आणि सामान्य माणसाचे जीवन बिघडलंय. पण काही देश कधीही युद्धात सामील झाले नाहीत. हे देश लहान असले तरी त्यांची शांतता जगाला प्रेरणा देतात. व्हॅटिकन सिटी, आइसलँड, सॅन मरीनो, वानुआतु आणि ग्रीनलँड हे 5 देश आहेत. यांच्याकडे स्वतःची मोठी सेना नाही किंवा ते युद्ध टाळण्यासाठी खास धोरणे ठेवतात. युद्ध न करणे म्हणजे दुर्बलता नाही, तर शहाणपणा आहे. या देशांनी शांतता राखली म्हणून त्यांचे लोक सुखी आणि सुरक्षित जीवन जगतात. या देशांकडून अमेरिका, इस्त्रायल, इराणसह जगाने काय शिकण्यासारखं आहे? सोप्या भाषेत समजून घेऊया. 

व्हॅटिकन सिटी

व्हॅटिकन सिटी हा जगातील सर्वात लहान देश आहे. तो इटलीतील रोम शहरात घेरलेला आहे. याची क्षेत्रफळ फक्त 44 हेक्टर इतकी आहे आणि येथे फक्त 800 लोक राहतात. हा देश पोप यांचे घर आहे. पोप हे जगभरातील ख्रिश्चन धर्माच्या लोकांचे आध्यात्मिक नेते आहेत. व्हॅटिकन सिटीला स्वतःची सेना नाही. फक्त स्विस गार्ड नावाचे सैनिक औपचारिक कार्यक्रमांसाठी काम करतात. ते रंगीबेरंगी कपडे घालून उभे राहतात. दुसऱ्या महायुद्धात येथे चुकून दोन वेळा बॉम्ब पडले होते, पण व्हॅटिकनने कधीही युद्ध केले नाही. 1929 मध्ये हा देश स्वतंत्र झाला. येथे युद्ध नसल्याने लोक शांतीने प्रार्थना करतात आणि जगाला शांतीचा संदेश देतात. हे उदाहरण दाखवते की लहान देशही मोठ्या शक्तीशिवाय शांत राहू शकतात. 

आइसलँड 

आइसलँड हा उत्तर अटलांटिक महासागरातील एक सुंदर बेट देश आहे. येथे सुमारे 3 लाख 70 हजार लोक राहतात. हा देश 1944 मध्ये स्वतंत्र झाला आणि तेव्हापासून त्याने कधीही युद्ध लढले नाही. आइसलँड हा नाटो संघटनेचा एकमेव सदस्य आहे ज्याच्याकडे स्वतःची आर्मी, नेव्ही किंवा एअरफोर्स नाही. युद्ध टाळण्यासाठी तो अमेरिका आणि नाटो यांच्यावर सुरक्षेची जबाबदारी सोपवतो. येथे ज्वालामुखी, गीझर आणि उत्तरेकडील दिवे (ऑरोरा) यांचे निसर्गरम्य दृश्य आहेत. लोक मुख्यतः मासेमारी आणि पर्यटनावर जगतात. आइसलँडची शांतता धोरणामुळे येथील लोक शिक्षण आणि आरोग्यावर भर देतात. जगात युद्ध चालू असताना हा देश शांतीचा संदेश देतोय.

सॅन मरीनो 

सॅन मरीनो हा इटलीच्या उत्तर-मध्य भागात घेरलेला छोटा देश आहे. तो 301 ईसवी सनात सेंट मरीनस यांनी स्थापन केला होता. म्हणून हा जगातील सर्वात जुना देश मानला जातो. याची लोकसंख्या फक्त 33  हजार 977 इतकी आहे. सॅन मरीनोने आजतागायत कधीही युद्ध केले नाही. तो इटलीमध्ये घेरलेला असल्याने शेजारी देशांशी चांगले संबंध ठेवतो. येथे पर्यटन आणि छोटे उद्योग चालतात. लोक शांतीने जगतात आणि प्राचीन किल्ले, चर्च यांचा आनंद घेतात. वर्ल्ड बँकच्या अहवालानुसार येथील लोकांची संख्या कमी असली तरी त्यांचे जीवन सुखी आहे. सॅन मरीनो दाखवतो की जुनी परंपरा आणि शांतता एकत्र राहू शकतात.

वानुआतु 

वानुआतु हा दक्षिण प्रशांत महासागरातील एक छोटा द्वीपीय देश आहे. यात 80 छोटे-मोठे बेट आहेत. 1980 मध्ये ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या ताब्यातून स्वतंत्र झालेला हा देश कधीही युद्धात सामील झाला नाही. याच्याकडे स्वतःची सेना नाही. येथे सुमारे 3 लाख लोक राहतात. मुख्य व्यवसाय पर्यटन आणि कृषी आहे. सुंदर समुद्रकिनारे, जंगले आणि पारंपरिक संस्कृती येथे पर्यटकांना आकर्षित करतात. वानुआतुचे लोक शांत स्वभावाचे आहेत आणि ते एकमेकांशी प्रेमाने राहतात. युद्ध नसल्याने विकासावर लक्ष केंद्रित होते. बेटांवर राहणारे लोकही शांततेने जगू शकतात, हे या देशाकडून शिकण्यासारखं आहे. 

ग्रीनलँड

ग्रीनलँड हा जगातील सर्वात मोठा बेट देश आहे. तो डेन्मार्कचा भाग आहे पण स्वतंत्र धोरणे ठेवतो. येथे सुमारे 56 हजार लोक राहतात. मुख्यतः इन्युइट लोक आहेत. दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिका आणि जर्मनी यांच्यात हवामान केंद्रांसाठी लढाई झाली होती, पण ग्रीनलँड स्वतः त्या युद्धात सामील झाला नाही. तो कधीही युद्ध लढला नाही. येथे बर्फाच्छादित पर्वते आणि आर्क्टिक प्रदेश आहे. लोक मुख्यतः मासेमारी करतात. ग्रीनलँडची शांतता धोरणामुळे पर्यावरण संरक्षण आणि स्थानिक संस्कृती जपली जाते. मोठे क्षेत्र असले तरी शांत राहता येते, हे हा देश दाखवतो.

शांती हाच खरा विकास

वरील 5 देशांव्यतिरिक्त काही देश युद्ध टाळण्यासाठी खास धोरणे ठेवतात. उदाहरणार्थ, कोस्टा रिका 1949 पासून सेना नाही. स्वित्झर्लंड आणि स्वीडन यांनी २०० वर्षे युद्ध टाळले आहे. हे देश न्यूट्रल धोरणे ठेवतात. शांतता राखणे म्हणजे जगाला सकारात्मक संदेश देणे आहे. युद्ध न करणे शक्य आहे, हे यातून सिद्ध होते. लहान देश मोठ्या शक्तीशिवायही शांत राहू शकतात.शांतता राखली तर शिक्षण, आरोग्य आणि निसर्ग संरक्षण होईल. आज जगाला या देशांकडून शिकायला हवे.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

