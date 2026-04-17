जगातील सर्वात श्रीमंत गाव! प्रत्येकाच्या दारात स्वतःचे विमान; भाजी आणायला जातात जेटने...

World Richest Village : घराबाहेर गाड्या आणि बाइक्स पार्क करणे ही एक सामान्य बाब आहे. त्यात जेवढी महागडी तेवढं तुमची श्रीमंत मानली जाते. पण आज आम्ही अशा गावाबद्दल सांगणार आहोत, जिथे प्रत्येक घराबाहेर खाजगी विमान उभं आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 17, 2026, 02:49 PM IST
World Richest Village : कोण किती श्रीमंत आहे, हे त्याची मालमत्ता, आलिशान घर, जमीन आणि महागड्या गाड्यांचे कलेक्शन त्यासोबत बँक बॅलेन्स यावर ठरतो. घराच्या दारात जितकी महागडी गाडी तितकं त्याचं स्टेट्‍स मोठं मानलं जातं. पण आज आम्ही तुम्हाला अशा जगातील अशा गावाबद्दल सांगणार आहोत, जिथे प्रत्येक दारासमोर त्यांचं स्वत:चं खाजगी विमान उभं असतं. गंमत म्हणजे साधी चहापत्ती, पाणी किंवा अगदी भाजीपाला आणण्यासाठीही ते जेटने बाजारात जातात. 

जगातील सर्वात श्रीमंत गाव कुठे आहे?

ज्या गावाबद्दल आम्ही बोलत आहोत, ते म्हणजे जगाच्या पाठीवरील अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया राज्यातील आहे. एल डोराडो काउंटीमधील कॅमेरॉन एअर पार्क व्हिलेज हे जगातील सर्वात श्रीमंत गाव आहे. कारण इथे प्रत्येक घराच्या बाहेर विमान पार्क केलं आहे. हो, महागड्या कार, बाइक्स तर असतात पण या गावात पार्किंगमध्ये विमान आहे. या गावात अंदाजे 124 घरं आहेत. तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की या प्रत्येक म्हणजे  124 घराबाहेर स्वतःचे खाजगी जेट विमान उभं आहे. म्हणून या गावाला जगातील सर्वात श्रीमंत गाव म्हटलं जातं. 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

