जगातील सर्वात श्रीमंत गाव! प्रत्येकाच्या दारात स्वतःचे विमान; भाजी आणायला जातात जेटने...

World Richest Village : कोण किती श्रीमंत आहे, हे त्याची मालमत्ता, आलिशान घर, जमीन आणि महागड्या गाड्यांचे कलेक्शन त्यासोबत बँक बॅलेन्स यावर ठरतो. घराच्या दारात जितकी महागडी गाडी तितकं त्याचं स्टेट्स मोठं मानलं जातं. पण आज आम्ही तुम्हाला अशा जगातील अशा गावाबद्दल सांगणार आहोत, जिथे प्रत्येक दारासमोर त्यांचं स्वत:चं खाजगी विमान उभं असतं. गंमत म्हणजे साधी चहापत्ती, पाणी किंवा अगदी भाजीपाला आणण्यासाठीही ते जेटने बाजारात जातात.
ज्या गावाबद्दल आम्ही बोलत आहोत, ते म्हणजे जगाच्या पाठीवरील अमेरिकेच्या कॅलिफोर्निया राज्यातील आहे. एल डोराडो काउंटीमधील कॅमेरॉन एअर पार्क व्हिलेज हे जगातील सर्वात श्रीमंत गाव आहे. कारण इथे प्रत्येक घराच्या बाहेर विमान पार्क केलं आहे. हो, महागड्या कार, बाइक्स तर असतात पण या गावात पार्किंगमध्ये विमान आहे. या गावात अंदाजे 124 घरं आहेत. तुम्हाला जाणून आश्चर्य वाटेल की या प्रत्येक म्हणजे 124 घराबाहेर स्वतःचे खाजगी जेट विमान उभं आहे. म्हणून या गावाला जगातील सर्वात श्रीमंत गाव म्हटलं जातं.