थरारक अन् दातखिळी बसवणारा Video; ऑक्सिजनशिवाय 'या' माणसानं सर केला माऊंट एव्हरेस्ट, थरार एकदा पाहाच

Andrzej Bargiel Climb Mount Everest Without Oxyzen: प्रत्येक व्यक्तीचा आवडीचा असा एक छंद असतो. काहींची ही आवड पुढे त्यांना इतकी झपाटून सोडते की अमुक एका गोष्टीच्या वेडापाही मंडळी कैक सीमासुद्धा ओलांडतात. काही नवे पायंडे आणि मैलाचे दगड रचतात. अशाच एका व्यक्तीनं अशक्य अशी गोष्ट शक्य करून दाखवली आहे. जिथं मृत्यू पावलोपावली सापळा रचून उभा असतो अशा जगातील सर्वोच्च शिखर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ठिकाणावर या व्यक्तीनं प्राणवायूशिवाय पाऊल ठेवण्याचं यशस्वी धाडस केलं.
जगभरातील असंख्य गिर्यारोहकांच्या मनात एकदातरी एव्हरेस्टच्या शिखरावरून जग पाहण्याची इच्छा असते. अतिशय आव्हानात्मक अशा या चढाईदरम्यान असंख्य आव्हानं येतात, अनेकांचे मृत्यूही ओढावतात. अशा या परिस्थितीत पोलंडच्या एका गिर्यारोहकानं प्रचंड आत्मविश्वासाच्या बळावर एक अद्वितीय कामगिरी केली आहे. ही कामगिरी म्हणजे, त्यानं ऑक्सिजनसाठ्याशिवायच हे शिखर सर केलं आणि शिखरावरून तो ऑक्सिजनशिवायच उतरलासुद्धा.
रेडबुलनं सोशल मीडिया अकाऊंटच्या माध्यमातून याच थराराचा एक व्हिडीओ शेअर केला. ज्यामध्ये @andrzejbargiel नावाच्या या व्यक्तीनं स्कीइंग आणि Everest Climbing मध्ये ऐतिहासिक कामगिरी केल्याचं सांगितलं. या व्हिडीओमध्ये गिर्यारोहक बर्फाच्छादित शिखरावर प्रचंड आत्मविश्वासानं चालताना दिसत आहे.
'न्यूयॉर्क पोस्ट'च्या माहितीनुसार आंद्रेज बार्गिल नावाच्या या गिर्यारोहकानं नेपाळमधील बेसकॅम्पमधून त्याचा एव्हरेस्टसाठीचा प्रवास सुरू केला. उंचीशी एकरुप होण्यासाठी त्यानं कॅम्प 1, 2 आणि 3 दरम्यान फेऱ्या मारल्या. कॅम्प 4 पासून त्यानं वरील चढाई सुरू केली आणि 16 तासांच्या आत ही मोहिम फत्ते केली. बार्गिल शिखरावर पोहोचल्यानंतर काही क्षणांनीच तिथून खालीसुद्धा उतरू लागला. 5 तासांमध्ये तो कॅम्प 2 मध्ये पोहोचला होता. अंधारामुळं त्याला अर्ध्यावरच तिथं स्किईंग थांबवावं लागलं. दुसऱ्या दिवशी 45 मिनिटांसाठी स्किईंग करत त्यानं कॅम्प गाठला आणि त्याच्या या ऐतिहासिक कामगिरीची माहिती मिळताच जगभरातून त्याचं कौतुक करण्यात आलं.
आंद्रेज बार्गिल कोण आहे आणि त्याने माउंट एव्हरेस्टवर काय धाडसी कामगिरी केली?
आंद्रेज बार्गिल हा 37 वर्षीय पोलिश गिर्यारोहक आणि स्किईंग स्पर्धाकार आहे. त्याने 22 सप्टेंबर 2025 रोजी नेपाळमधील माउंट एव्हरेस्टच्या शिखरावर प्राणवायूशिवाय (ऑक्सिजनशिवाय) चढाई करून पोहोचला आणि पहिल्यांदाच शिखरावरून बेस कॅम्पपर्यंत संपूर्ण स्किईंग केली, तेही ऑक्सिजनशिवाय.
ऑक्सिजनशिवाय एव्हरेस्ट चढाई आणि उतरणे कसे शक्य झाले?
बार्गिलने प्रचंड आत्मविश्वास आणि तयारीच्या बळावर हे केले. 8000 मीटरपेक्षा जास्त उंचीवर ऑक्सिजनशिवाय चढणे अतिशय धोकादायक असते, पण त्याने शारीरिक आणि मानसिक तयारी करून पहिल्यांदाच शिखरावरून स्किईंग केली.
ही कामगिरी का ऐतिहासिक आहे?
बार्गिल पहिला व्यक्ती आहे ज्याने एव्हरेस्टवर ऑक्सिजनशिवाय चढून आणि स्किईंग करून उतरला. पूर्वी 2018 मध्ये त्याने स्किईंग केली होती, पण ऑक्सिजन वापरला होता.