World Tuna Day 2026: जागतिक टूना दिनानिमित्ताने जाणून घ्या समुद्री जीवांवर आधारित चित्रपट जे तुम्हाला घाबरवतील आणि हसवतीलही!

World Tuna Day 2026: सागरी जीव मानवांसाठीही खूप महत्त्वाचे आहेत, परंतु त्यांची झपाट्याने घटणारी संख्या ही एक गंभीर चिंतेची बाब आहे. यासाठी जागतिक टूना दिन 2 मे रोजी जगभरात साजरा केला जातो  

तेजश्री गायकवाड | Updated: May 2, 2026, 06:34 AM IST
World Tuna Day 2026 Special Movie: 'वर्ल्ड ट्यूना डे' म्हणजेच जागतिक ट्यूना दिन दरवर्षी 2 मे रोजी साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्रांनी या दिवसाची सुरुवात केली, ज्यामागचा उद्देश लोकांना ट्यूना माशांचे महत्त्व आणि त्यांचे संरक्षण याबद्दल जागरूक करणे हा आहे. हा केवळ एक औपचारिक दिवस नसून समुद्रातील महत्त्वाच्या जीवसाखळीबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे.  जगातील अनेक देश अन्नसुरक्षा आणि पोषणासाठी ट्यूना माशांवर अवलंबून आहेत. पण समुद्री जीवांची झपाट्याने कमी होत चाललेली संख्या ही मोठी चिंता बनली आहे. 2016 साली संयुक्त राष्ट्र महासभेने या दिवसाची घोषणा केली आणि २०१७ पासून तो प्रत्यक्षात साजरा केला जाऊ लागला. ट्यूना मासा जगभरातील अनेक खाद्यसंस्कृतींमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतो. भारतीय पदार्थांपासून ते पाश्चिमात्य जेवणांपर्यंत, हा मासा चव आणि पोषणमूल्यांमुळे विशेष मानला जातो. मात्र, अलीकडच्या काळात ट्यूना माशांची संख्या झपाट्याने घटत असल्याचे दिसून येत आहे, आणि हीच गोष्ट चिंतेचा विषय बनली आहे. यामुळेच हा दिवस साजरा करून त्याचं महत्त्व अधोरेखित केलं जातं. 

Add Zee News as a Preferred Source

समुद्री जीवनावर आधारित अनेक चित्रपटांनीही लोकांचे लक्ष या विषयाकडे वेधले आहे. काही चित्रपट मजेशीर आहेत, तर काही इतके थरारक की समुद्रात जाण्याआधी दोनदा विचार करायला लावतात. चला अशा सिनेमाची यादी बघुयात... 

शार्क टेल 

उदाहरणार्थ, शार्क टेल हा अॅनिमेटेड चित्रपट हास्य आणि भावनांचा छान मिलाफ आहे. एका शार्क गँगस्टरच्या मुलाच्या मृत्यूनंतर घडणाऱ्या घटनांवर आधारित ही कथा मनोरंजक आहे.

पिरान्हा 3D आणि पिरान्हा 3DD

जर तुम्हाला थरार आणि भीती आवडत असेल, तर पिरान्हा 3D आणि पिरान्हा 3DD  सारखे चित्रपट नक्कीच अंगावर काटा आणतील. या चित्रपटांमध्ये माणसांवर हल्ला करणाऱ्या भयानक माशांची कथा दाखवली आहे. शार्क नाईट हा शार्क हल्ल्यांवर आधारित चित्रपट असून, सुट्टीसाठी गेलेल्या तरुणांच्या गटाला भेडसावणाऱ्या संकटांची कथा सांगतो. तसेच, पिरान्हाहा या मालिकेतील पहिला चित्रपट होता, ज्याने प्रेक्षकांमध्ये वेगळीच उत्सुकता निर्माण केली होती.

2 हेडेड शार्क अटॅक आणि 6 हेडेड शार्क अटॅक

कल्पनाशक्तीला चालना देणारे 2 हेडेड शार्क अटॅक आणि 6 हेडेड शार्क अटॅक  हे चित्रपट थोडे वेगळे आहेत. यात विचित्र, अनेक डोकी असलेल्या शार्क्सची कल्पना दाखवली आहे.

ए फिश कॉल्ड वॉन्डा 

जर तुम्हाला हलकाफुलका मनोरंजन हवा असेल, तर ए फिश कॉल्ड वॉन्डा  हा कॉमेडी चित्रपट उत्तम पर्याय आहे. तसेच मुलांसोबत पाहण्यासाठी A Fish Tale सारखा चित्रपटही योग्य ठरेल.

टॉक्सिक शार्क 

तर टॉक्सिक शार्क  हा चित्रपट एका विषारी शार्कभोवती फिरतो, जो आपल्या आसपासच्या पाण्यालाच धोकादायक बनवतो.

एकूणच, या चित्रपटांमधून मनोरंजनासोबतच समुद्री जीवांचे महत्त्व आणि त्यांच्याशी संबंधित धोकेही समजून येतात. “वर्ल्ड ट्यूना डे” हा केवळ एक दिवस नसून, समुद्रातील जीवसृष्टी जपण्याची आठवण करून देणारा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

