World War 3: तिसरे महायुद्ध झाले तर सर्वात आधी कोणते देश जगाच्या नकाशावरुन कायमचे मिटतील?

World War 3: इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील तीव्र संघर्षामुळे जग तिसऱ्या विश्वयुद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे. इराणने तेल पुरवठा थांबवण्याची आणि होर्मुज सामुद्रधुनी बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय. ज्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था हादरली आहे. इस्रायल इराणच्या अणु केंद्रांवर हल्ला करण्याच्या तयारीत आहे, तर इराण आपल्या सहयोगी संघटनांमार्फत इस्रायलच्या रहिवासी भागांवर हल्ले करतोय. रणनीतिक तज्ज्ञांच्या मते, हा तणाव पूर्ण युद्धात रूपांतरित झाला तर काही देशांचे नकाशे कायमचे पुसले जातील. हे युद्ध केवळ तेल महागाई नाही, तर जगातील तबाहीचा आरंभ आहे.
युक्रेन आधीच रशियाशी युद्धात आहे, पण विश्वयुद्धात रशिया आपले हल्ले तीव्र करेल. युक्रेनबरोबर पोलंड आणि बाल्टिक देश (जसे लात्विया, एस्टोनिया) हे नाटोच्या सैन्याचे केंद्र असल्याने रशियाच्या अणु मिसाइलांचे पहिले लक्ष्य असतील. जर्मनीतील सैन्य तळही उद्ध्वस्त होतील. युरोपचा हा भाग मलब्यात बदलेल, कारण नाटो सैन्य रशियाच्या सीमेत घुसण्याचा प्रयत्न करेल.
आशियात तैवान आणि दक्षिण कोरिया येथून विनाश सुरू होईल. अमेरिका मध्य पूर्वात अडकला तर चीन तैवानवर पूर्ण नियंत्रणासाठी हल्ला करेल. तैवानची भौगोलिक स्थितीमुळे तेथे तासाभरात विनाश होईल. उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया आणि जपानवर मिसाइल हल्ले करेल. सियोल आणि टोकियो सारखी घनदाट लोकसंख्या असलेली शहरे मोठ्या प्रमाणात नुकसान सोसतील.
विश्वयुद्धात कोणताही देश सुरक्षित राहणार नाही. रशियाच्या मिसाइल अमेरिकेतील वॉशिंग्टन, न्यूयॉर्क आणि ब्रिटनमधील लंडनला लक्ष्य करतील. प्रत्युत्तरात अमेरिकेचे अणु बॉम्ब रशियातील मॉस्को आणि सेंट पीटर्सबर्गला भस्म करतील. हे हल्ले उशिरा होऊ शकतात, पण अणु किरणोत्सर्गामुळे दीर्घकाळीन विनाश होईल. नाटोचे मुख्यालय आणि कमांड सेंटर हे पहिले लक्ष्य असतील.
युद्ध केवळ मिसाइलांपुरते मर्यादित नसून, भुकेनेही तबाही होईल. इराणच्या तेल बंदीमुळे जपान आणि युरोपीय देश ऊर्जा संकटात सापडतील, जे पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहेत. वाहतूक थांबल्याने अन्न पुरवठा बंद होईल, ज्यामुळे आफ्रिका आणि आशियातील गरीब देश भुकेने प्रथम उद्ध्वस्त होतील. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत राष्ट्र हे युद्धापूर्वीच भुकेने बळी जातील.
तज्ज्ञ सांगतात की, महासत्ता देशांच्या पहिल्या लक्ष्यावर असलेल्या राष्ट्रांपासून विनाश सुरू होईल. हे युद्ध जगातील अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आणि अन्न पुरवठा यांना हादरवेल. इराण-इस्रायल वादामुळे सुरू झालेला हा संघर्ष रशिया-नाटो आणि चीन-तैवान वादांना जोडेल, ज्यामुळे जगभरातील नकाशे बदलतील. जगाने सावध राहून शांतता प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, अन्यथा मानवजातीला मोठी किंमत चुकवावी लागेल.
तिसरे महायुद्ध सुरू झाल्यास मध्य पूर्व (मिडल ईस्ट) भागात सर्वप्रथम विनाश होईल. इस्रायल आणि इराण हे दोन मुख्य केंद्र असतील. इस्रायलने इराणच्या अणु ठिकाणांवर पहिला हल्ला केला तर इराण इस्रायलच्या शहरांवर रॉकेट हल्ले करेल. तेल कूप आणि रिफायनरींना लागणाऱ्या आगीमुळे संपूर्ण प्रदेश धुराच्या जाळ्यात अडकेल, ज्यातून सुटका अशक्य होईल. हे देश सर्वप्रथम उद्ध्वस्त होतील, कारण ते युद्धाचे मुख्य ध्रुव आहेत.