/इराण, अमेरिका नव्हे पाकिस्तानमुळं होणार तिसऱ्या महायुद्धाची सुरुवात? सीमेपल्याड लष्कराचा सर्वदूर वेढा

World War 3 Iran America Pakistan : आखाती देशांमधील तणाव आणि इराण- अमेरिकेमध्ये सुरू असणारा संघर्ष पाहता जग एका भीषण युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभं असल्याचं स्पष्ट होत आहे. पण, यात अचानक पाकिस्तानचं नाव का पुढे येतंय?
World War 3 Iran America Pakistan : अमेरिका आणि इराणमधील संघर्षाचा संपूर्ण जगाला फटका बसला. आर्थिक स्वरुपात झालेल्या नुकसानापासून जीवित हानीचा आकडासुद्धा मोठा होता. अशा या संघर्षामध्येच आता जगात तिसऱ्या महायुद्धाची भीती पाहायला मिळत आहे. कारण ठरतंय ते म्हणजे पाकिस्ताननं घेतलेला एक निर्णय. सध्या आशियाई देशांसह जगभरात भारताच्या या शेजारी राष्ट्राच्या निर्णयानं खळबळ माजल्याचं पाहायला मिळत आहे.
पाकिस्ताननं अचानकत सौदी अरब इथं मोठ्या प्रमाणात लष्कर तैनात केलं आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार पारिस्ताननं एका संरक्षण कराराअंतर्हत सौदी अरब इथं 8000 सैनिक, लढाऊ विमानांचा एक ताफा आणि हवाई संरक्षण यंत्रणा तैनात केली आहे. शेजारी राष्ट्रातील वरिष्ठ लष्करी सूत्रांच्या माहितीनुसार सोमवारी यासंदर्भातील वृत्तावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. पश्चिम आशियामधील वाढता तणाव पाहता सौदी अरब येथील सुरक्षा व्यवस्थेत वाढ करणं हा या निर्णयामागील मुख्य हेतू असल्याचं म्हटलं जात आहे. इथं तंबू ठोकून बसलेलं लष्कर हे पूर्णपणे युद्धात उतरण्यासाठी सक्षम असून, गरज पडल्यास त्यांना थेट लढण्यासाठीसुद्धा पाठवलं जाऊ शकतं अशी माहिती आहे.
पाकिस्ताननं सौदी अरब इथं साधारण 16 लढाऊ विमानांचा ताफा पाठवला असून या विमानांमध्ये बहुतांश चीनची निर्मिती असून, JF-17 या अनुक्रमाची लढाऊ विमानं आहेत. एप्रिलच्या सुरुवातीपासूनच पाकिस्ताच्या सैन्य तुकड्या सौदीमध्ये येण्यास सुरुवाच झाली. याशिवाय पाकनं HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम ही चीनची यंत्रणाही तिथं सज्ज ठेवली असून, या सर्व संसाधनांचं संचलन पाकिस्तानी लष्करातील सैनिक आणि अधिकारी करत आहेत. ज्यामध्ये एका अर्थी त्यांना चीनची साथ असल्याचं स्पष्ट होत आहे. दरम्यान या संपूर्ण कारवाईसाठी लागणारी आर्थिक मदत सौदीकडून पुरवण्यात येत आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार सौदीमध्ये तणाव वाढल्यास पाकिस्तानकडून वाढीव कुमकसुद्धा सीमेपलिकडे पाठवली डाणार आहे. ज्याअंतर्गत 80 हजार सैनिक तैनात केले जाऊ शकतात. सदर अहवालामध्ये पाकिस्तानच्या युद्धनौकांचाही उल्लेख असून, त्या सौदीमध्ये पोहोचल्या की नाहीत, याबाबतची स्पष्टोक्ती मात्र झालेली नाही.
सौदीमधील या सर्व हालचाली एका अशा वेळी होत आहेत जेव्हा इराण आणि अमेरिकेमध्ये मध्यस्थीसाठी प्रयत्न करणारा पाकिस्तानच आता पेचात सापडल्याचं दिसत आहे. गेल्या 6 आठवड्यांपासून सुरू असणाऱ्या संघर्षाला विराम देण्यामध्ये इस्लामाबादहून अनेक हालचाली झाल्या. इराणनं केलेल्या हल्ल्यांमध्ये सौदीमधील विद्युत प्रकल्पांचं मोठं नुकसान झालं होतं, नागरिकांचा मृत्यूही ओढावला होता. त्याच धर्तीवर आता पाकच्या लष्कराची इराणमधील उपस्थिती अनेक चर्चांना वाव देऊन जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते इतकं मोठं पाऊल प्रतिताक्मत नसून याआधीपासूनही अनेक पाकिस्तानी सैनिक सौदीमध्ये हदजर असून, आता नव्यानं कुमक तिथं पाठवण्यात आल्यानं एकच प्रश्न पडतोय, तिसरं महायुद्ध होणार?