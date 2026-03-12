Iran Vs Israil: युद्धाच्या 13 व्या दिवशी इराणने अमेरिकेसमोर ठेवल्या 3 अटी; पूर्ण केल्या तरच थांबेल विनाश!

Iran War Ceasefire: अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील इराणविरोधी युद्ध 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी सुरू झाले. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर प्रतिबंधात्मक हल्ला केला, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने इस्रायलच्या शहरांवर ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ले केले. जॉर्डन, इराक आणि खाडी देशांतील अमेरिकन लष्करी तळांवरही हल्ले झाले. या युद्धाचा दुसरा आठवडा सुरू असून, मध्य पूर्वात तणाव वाढला आहे. ईरानचे राष्ट्रपती मसूद पेजेशकियन यांनी युद्ध थांबवण्यासाठी तीन प्रमुख अटी ठेवल्या आहेत.
इराणचे राष्ट्रपती मसूद पेजेशकियन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर विधान केले आहे. रशिया आणि पाकिस्तानच्या नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी सांगितले की, इराण क्षेत्रात शांतता इच्छितो, पण अमेरिका आणि इस्रायलच्या कारवायांमुळे युद्ध सुरू झाले. ते म्हणाले, "इराणच्या वैध हक्कांची मान्यता, युद्धातील नुकसानाची भरपाई आणि भविष्यातील हल्ल्यांविरोधात ठोस आंतरराष्ट्रीय हमी मिळाल्यासच युद्ध थांबेल."
पेजेशकियन यांनी सांगितले की, इराणच्या कायदेशीर हक्कांना मान्यता देणे आवश्यक आहे. यात इराणच्या क्षेत्रीय आणि राजकीय हक्कांचा समावेश आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या या हक्कांना धुडकावले असल्याचे ते म्हणाले. या मान्यतेशिवाय शांतता शक्य नाही, असे इराणचे म्हणणे आहे.
युद्धामुळे इराणला झालेल्या आर्थिक आणि लष्करी नुकसानाची भरपाई करणे ही दुसरी अट आहे. हल्ल्यांमुळे इराणच्या शहरांमध्ये विनाश झाला असून, त्याची जबाबदारी अमेरिका आणि इस्रायलवर आहे. पेजेशकियन यांनी सांगितले की, या नुकसानाची भरपाई मिळाल्यास इराण चर्चेसाठी तयार आहे.
भविष्यातील हल्ल्यांविरोधात ठोस आंतरराष्ट्रीय हमी ही तिसरी अट आहे. इराणला विश्वास आहे की, अमेरिका आणि इस्रायल पुन्हा हल्ला करतील, म्हणून संयुक्त राष्ट्र किंवा अन्य आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून हमी आवश्यक आहे. या हमीशिवाय युद्ध थांबवणे शक्य नाही, असे राष्ट्रपतींनी स्पष्ट केले.
या युद्धाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीत तणाव वाढल्याने तेल आणि गॅसच्या किंमती वाढल्या. तेल टँकरांच्या हालचाली प्रभावित झाल्या असून, जागतिक बाजारात महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. ऊर्जा पुरवठ्यावर दबाव वाढला असून, अनेक देशांना त्याचा फटका बसत आहे.
इराण क्षेत्रीय सहयोगी देशांसोबत संपर्कात आहे आणि आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हे युद्ध केवळ लष्करी नाही तर आर्थिकदृष्ट्याही धोकादायक आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील सागरी खाणी आणि तणावामुळे जागतिक ऊर्जा बाजार अस्थिर झाला आहे. इराणच्या अटी मान्य झाल्यास शांतता प्रस्थापित होऊ शकते, अन्यथा युद्ध आणखी गंभीर होईल.