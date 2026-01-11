English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
जगात तिसरे महायुद्ध झाले तर कोणता देश कोणाच्या बाजूने असेल, भारताची भूमिका काय असेल? एका ठिणगीने संपूर्ण जग पेटणार!

जग तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर आहे.  जगभरात असंख्य संघर्ष सुरू आहेत. काही ठिकाणी हवाई हल्ले आणि गोळीबार सुरू आहे, तर फक्त एक ठिणगी इतरत्र युद्धाच्या ज्वाळा पेटवू शकते. जग अशा काळातून जात आहे जिथे तणाव कोणत्याही क्षणी युद्धात बदलू शकतो आणि प्रत्येक युद्ध जागतिक संकटात बदलू शकते. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 11, 2026, 05:44 PM IST
World War 3: 2026 च्या सुरुवातीला जगात अशांतता पसरली आहे. अस्थिर भू-राजकीय  घडामोडी घडत आहेत. युद्धस्थिती, विस्तारणारेृी लष्करी युती, तुटलेली शस्त्र नियंत्रण चौकट आणि अमेरिका आणि व्हेनेझुएला यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे जग तिसऱ्या महायुद्धाकडे वाटचाल करत असल्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. जर खरोखर जगात तिसरे महायुद्ध सुरु झाले तर कोणता देश कोणाला पाठिंबा देईल?  भारताची भूमिका काय असेल? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. 

युद्धाचा धोका वाढला?

अधिकृतपणे कोणतेही जागतिक युद्ध सुरू झालेले नसले तरी, सत्ता युती अधिकाधिक स्पष्ट होत आहेत. अनेक संघर्ष एकमेकांना जोडत आहेत आणि त्यांना बळकटी देत ​​आहेत. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे नाटो आणि रशिया थेट संघर्षात अडकले आहेत.  मध्यपूर्वेत, इस्रायल आणि इराणमधील शत्रुत्व आणि इराणच्या अणुकार्यक्रमाबद्दलच्या निराकरण न झालेल्या चिंतांमुळे हा प्रदेश युद्धाकडे ढकलला गेला आहे.  दरम्यान, अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील न्यू स्टार्ट अणुशस्त्र करार फेब्रुवारी २०२६ मध्ये संपत आहे. कोरियन द्वीपकल्पात तणाव कायम आहे आणि भारत-पाकिस्तान सीमेवर लष्करी देखरेख सुरू आहे. दरम्यान, व्हेनेझुएलावरील अमेरिकेच्या दबावामुळे दक्षिण अमेरिकेत एक नवीन भू-राजकीय आघाडी उघडली आहे. 

संभाव्य पाश्चात्य युती 

जर तिसरे महायुद्ध सुरू झाले तर अमेरिका आणि त्याचे मित्र राष्ट्र एका मोठ्या गटाचे नेतृत्व करतील. यामध्ये अमेरिका आणि युके, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि इतर युरोपीय देशांसारखे नाटो देश, जपान, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलियासारखे प्रमुख इंडो-पॅसिफिक सहयोगी देश आणि इस्रायल आणि तैवानसारखे धोरणात्मक भागीदार यांचा समावेश असेल.

युरेशियन किंवा युरेशियन विरोधी गट

दुसऱ्या बाजूला, रशिया-चीनच्या नेतृत्वाखालील युती असण्याची शक्यता आहे. या गटातील मुख्य सदस्यांमध्ये रशिया आणि चीन यांचा समावेश असेल, ज्यांना उत्तर कोरिया, इराण, बेलारूस, सीरिया आणि व्हेनेझुएला यांचा पाठिंबा असेल. चीनशी असलेले खोल धोरणात्मक आणि लष्करी संबंध पाहता पाकिस्तान या गटाकडे झुकू शकतो. 

भारत कोणाच्या बाजूने उभा राहील? 

कोणत्याही जागतिक संघर्षात भारताची भूमिका महत्त्वाची आणि बारकाईने पाहिली जाईल. भारत औपचारिकपणे कोणत्याही लष्करी गटात सामील होण्याची शक्यता कमी आहे. त्याऐवजी, तो धोरणात्मक स्वायत्ततेचे त्याचे दीर्घकालीन धोरण चालू ठेवेल आणि स्वतःला एक तटस्थ परंतु प्रभावशाली शक्ती म्हणून स्थापित करेल. तथापि, याचा अर्थ असा नाही की भारत पूर्णपणे निष्क्रिय होईल. जर चीन किंवा पाकिस्तानने भारताच्या सीमेवर हल्ला केला तर भारत लष्करी पद्धतीने प्रत्युत्तर देईल.

