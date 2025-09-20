English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
बापरे! खोदकामात सापडला 450 किलोंचा विध्वंसक जिवंत बॉम्ब; क्षणात रिकामं केलं शहर

World War II Bomb: महायुद्धानं संपूर्ण जगाचा विध्वंस केला आणि या महायुद्धाचे पडसाद आतापर्यंत पाहायला मिळत असून, नुकतंच एक धडकी भरवणारं वृत्त समोर आलं आलं आहे.   

सायली पाटील | Updated: Sep 20, 2025, 03:16 PM IST
बापरे! खोदकामात सापडला 450 किलोंचा विध्वंसक जिवंत बॉम्ब; क्षणात रिकामं केलं शहर
World War II Bomb: जगातील एक अतिशय वर्दळीचं आणि गर्दीचं शहर एका अशा वस्तूमुळं रिकामं करण्यात आलं ज्या वस्तूनं सर्वांनाच धडकी भरली. हाँगकाँगमध्ये ही घटना घडली असून, एका निर्माणाधीन इमारतीच्या खोदकामादरम्यान जवळपास 100 वर्षांपूर्वीचा दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातील बॉम्ब सापडला असून, तो पाहताच बऱ्याचजणांना धडकी भरली आहे. 

प्राथमिक माहितीनुसार या बॉम्बचं वजन 450 किलो असून, त्याची लांबी 1.5 मीटर इतकी सांगण्यात येत आहे. संरक्षण दलांनी हा हा बॉम्ब अतिशय घातल असल्याचं सांगत तातडीनं त्याची विल्हेवाट लावण्याचं काम हाती घेण्यात आलं. बॉम्ब सापडल्याचं वृत्त समोर येताच तातडीनं यंत्रणांनी बचावकार्य हाती घेत हे शहर आणि नजीकचा परिसर रिकामा करून घेतला. ज्यानंतर 6000 नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी पाठवण्यात आलं. 

18 हून अधिक इमारती तातडीनं रिकाम्या करण्यात आल्या आणि दारोदारी जाऊन कोणीही व्यक्ती मागे राहणार नाही याची पुन:पडताळणीसुद्धा केली. या एका बॉम्बमुळं स्थानिकांमध्ये प्रचंड भीतीचं वातावरण पाहायला मिळालं. दरम्यान हाँगकाँग पोलिसांच्या माहितीनुसार बॉम्ब नष्ट करण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान त्याचा स्फोट होण्याचाही धोका असतो. ज्यामुळं या पथकाला प्रचंड साधवगिरीनं हे काम करावं लागलं. 

विश्वयुद्धासमयीचे बॉम्ब आजही प्रचंड धोक्याचे... 

हाँगकाँगच नव्हे, तर जगाच्या बऱ्याच भागांमध्ये स्फोट न झालेले बरेच जिवंत बॉम्ब आजही मोठा धोका निर्माण करत आहेत. जून 2025 मध्ये जर्मनीमध्ये याच युद्धकाळातील तीन बॉम्ब सापडले होते. ज्यामुळं 20000 नागरिकांना सुरक्षित स्थळी तताडीनं स्थलांतरित करण्यात आलं होतं. युरोपच्या डायचे वेलेच्या अहवालानुसार WWII चे बॉम्ब आजही एक मोठं संकट ठरत असून, आशियाई भागात व्हिएतनाम, लाओस यांच्यासह गाझा, युक्रेन यांसारख्या भागांमध्ये जमिनीत दडलेली ही विध्वंसक स्फोटकं अनेकांच्या जीवाला धोका निर्माण करत आहेत. 

FAQ

हाँगकाँगमध्ये कोणत्या प्रकारचा बॉम्ब सापडला?
हाँगकाँगमध्ये दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातील 450 किलो वजनाचा आणि 1.5 मीटर लांबीचा बॉम्ब सापडला. हा बॉम्ब एका निर्माणाधीन इमारतीच्या खोदकामादरम्यान आढळला.

बॉम्ब सापडल्यानंतर काय कारवाई करण्यात आली?
बॉम्ब सापडताच संरक्षण दलांनी आणि पोलिसांनी तातडीने बचावकार्य हाती घेतले. परिसर रिकामा करण्यात आला, 18 हून अधिक इमारती रिकाम्या केल्या गेल्या आणि 6000 नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आलं. बॉम्ब नष्ट करण्याचं काम अत्यंत सावधगिरीने हाती घेण्यात आलं.

हा बॉम्ब किती धोकादायक होता?
हाँगकाँग पोलिसांच्या माहितीनुसार, हा बॉम्ब अत्यंत घातक होता आणि त्याचा स्फोट होण्याचा धोका होता. त्यामुळे त्याची विल्हेवाट लावताना विशेष काळजी घ्यावी लागली.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

