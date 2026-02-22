English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कोणत्याही क्षणी सुरु होऊ शकते तिसरे महायुद्ध? अमेरिकेने अर्धे हवाई दल इराणच्या बॉर्डरवर तैनात, युद्धाचा जगावर काय परिणाम होणार?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविरुद्ध कडक भूमिका घेतली आहे. मध्य पूर्वेत मोठ्या प्रमाणात लष्करी उभारणी केली आहे. अरबी समुद्रात सैन्य तैनात केल्याने तणाव वाढला आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Feb 22, 2026, 07:46 PM IST
Iran America War : अनेक तज्ञ तसेच भविष्यवेत्यांनी तिसऱ्या महायुद्धाचे भाकित वर्तवले आहे. अशातच हे भाकित खरे होतेय की अशा प्रकारच्या घडामोडी घडत आहेत.   अमेरिकेने अर्धे हवाई दल इराणच्या बॉर्डरवर तैनात केले आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविरुद्ध  लष्करी कारवाई करण्याची तयारी सुरु केली आहे. अमेरिकन सैन्य पूर्ण सतर्क आहे. या आठवड्याच्या शेवटी हल्ले सुरू होऊ शकतात अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.

अमेरिकेने इराणच्या किनाऱ्याजवळ आपली लष्करी शक्ती लक्षणीय पातळीवर वाढवली आहे. सध्या इराणजवळ अमेरिकेची दोन विमानवाहू जहाजे आणि एक डझन युद्धनौका तैनात आहेत. हवाई दलाची F-35s, F-22s आणि F-16s यासह शेकडो लढाऊ विमाने या प्रदेशात दाखल झाली आहेत. मागील 24 तासांत 150 हून अधिक लष्करी मालवाहू विमानांनी अमेरिकन तळांवर मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे आणि दारूगोळा पोहोचवला आहे. मोठ्या प्रमाणात हवाई हल्ल्यांचे समन्वय साधण्यासाठी जपान, जर्मनी आणि हवाई येथून विशेष ई-३ पूर्वसूचना देणारी विमाने सौदी अरेबियाला पाठवण्यात आली आहेत.  राजनैतिक चर्चेत आलेले अपयश या संभाव्य हल्ल्याचे मुख्य कारण मानले जात आहे. जेरेड कुशनर आणि स्टीव्ह विटकॉफ यांच्या नेतृत्वाखालील वाटाघाटी अयशस्वी झाल्या कारण इराणने ट्रम्पची अणुविकास थांबवण्याची मागणी नाकारली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या कारवाईचा उद्देश केवळ लष्करी तळ नष्ट करणे नसून इराणमध्ये "राजवट बदल" आणणे देखील असू शकते. इस्रायल आणि अमेरिका संयुक्तपणे ही कारवाई करू शकतात.

होर्मुझ सामुद्रधुनी इराणने बंद केली आहे. इराणने लष्करी सरावाच्या नावाखाली जगातील 20 टक्के तेल ज्यातून जाते तो हा महत्त्वाचा जलमार्ग अंशतः बंद केला आहे. इराणी नेतृत्व आणि अयातुल्ला यांनी अमेरिकन सैन्याला लक्ष्य करण्याची धमकी दिली आहे. जर हा मार्ग पूर्णपणे बंद केला तर त्याचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि तेलाच्या किमतींवर विनाशकारी परिणाम होऊ शकतात. जर हा हल्ला झाला तर 2003 च्या इराक युद्धानंतरचा हा सर्वात मोठा आणि सर्वात मोठा लष्करी हल्ला असेल. जगाच्या नजरा आता व्हाईट हाऊसवर आहेत की ट्रम्प शांततेचा मार्ग निवडतील की संपूर्ण युद्धाचा आदेश देतील.

 

