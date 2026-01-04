तिसऱ्या महायुद्धाची सुरुवात? संपूर्ण जगाला ज्याची भिती आहे तेचं घडतयं? जगातील सर्वात पावरफुल नेत्याच्या महागुरुचा खळबळजनक दावा

World War Three Starts : संपूर्ण जगाला ज्याची भिती आहे तेचं घडतयं की काय अशी भिती निर्माण झाली आहे. जगातील सर्वात पावरफुल नेत्याच्या महागुरु रशियन तत्वज्ञानी अलेक्झांडर डुगिन यांनी व्हेनेझुएलावरील अमेरिकेच्या हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला आहे. अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर केलेला हल्ला म्हणजे तिसऱ्या महायुद्धाची सुरुवात असल्याचे म्हणत खळबळजनक दावा केला आहे.
अमेरिकेच्या या कृत्यामुळे नवीन जागतिक युगात प्रवेश केल्याचे दिसून येते. आंतरराष्ट्रीय कायदा आता जगात अस्तित्वात नाही. प्रमुख शक्तींमधील विजेते आता आंतरराष्ट्रीय कायदा पुन्हा लिहितील असेही डुगिन म्हणाले. डुगिन हे रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचे राजकीय मार्गदर्शक आणि गुरु मानले जातात. त्यामुळे त्यांच्या विधानाला रशियाच्या परराष्ट्र धोरणाशी जोडले जात आहे.
डुगिन यांनी युक्रेन संघर्षाला रशियाचे प्रमुख शक्तींच्या क्लबमध्ये प्रवेशाचे तिकीट म्हणून सादर केले. "जर आमच्याकडे हे तिकीट असेल तर आम्हाला जबाबदार धरले जाईल," डुगिन म्हणाले. "जर नाही तर... आमच्या खर्चाने दुसरा कोणीतरी हा आंतरराष्ट्रीय कायदा स्थापित करेल." व्हेनेझुएलातील अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईनंतर, डुगिन यांनी घोषित केले की या घटनेने पुष्टी केली की आंतरराष्ट्रीय कायदा आता अस्तित्वात नाही आणि "आता प्रत्येकजण स्वतःसाठी आहे.
डुगिन यांनी रशियाला त्यांच्या "युरेशियासाठी मोनरो सिद्धांत" पूर्णपणे स्वीकारण्याचे आवाहन केले. डुगिन यांनी असा युक्तिवाद केला की केवळ स्वतःचे प्रभाव क्षेत्र स्थापित करूनच रशिया इतरांकडून हुकूमशाही टाळू शकतो. "आपल्याला रशियासाठी स्वतःचे मोनरो सिद्धांत तयार करण्याची आवश्यकता आहे... मी 30 वर्षांहून अधिक काळ यावर काम करत आहे," डुगिन म्हणाले.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी घोषणा केली की अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर मोठा हल्ला केला आहे. त्यांनी असेही म्हटले की व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांना पकडण्यात आले आहे आणि देशाबाहेर नेण्यात आले आहे. त्यानंतर लगेचच व्हेनेझुएलाने मादुरो कुठे आहेत हे माहित नसल्याचे नाकारले आणि तो जिवंत असल्याची पुष्टी करण्याची मागणी केली. ट्रम्प यांनी नंतर एक फोटो प्रकाशित केला ज्यामध्ये त्यांनी मादुरो अमेरिकेच्या युद्धनौकेवर असल्याचा दावा केला.