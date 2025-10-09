English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
जगातील सर्वात खोल खड्ड्यात दडलय भूगर्भीय रहस्य, भूगर्भशास्त्रज्ञांना आश्चर्याचा धक्का!

Worlds Deepest Hole on Earth: मानवी इतिहासातील सर्वात खड्डादेखील सापडलाय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 9, 2025, 05:30 PM IST
जगातील सर्वात खोल खड्ड्यात दडलय भूगर्भीय रहस्य, भूगर्भशास्त्रज्ञांना आश्चर्याचा धक्का!
पृथ्वीवरील मोठा खड्डा

Worlds Deepest Hole on Earth: गेल्या काही वर्षात मानवाने खूप मोठी क्रांती केलीय. आकाशात भरारी घेत चंद्राला गवसणी घातलीय. यासोबतच मानवी इतिहासातील सर्वात खड्डादेखील सापडलाय. ज्यातून वेगवेगळ्या गोष्टींचा खुलासा होतोय. कसा लागला याचा शोध? सविस्तर जाणून घेऊया. 

सोव्हिएत संघाच्या वैज्ञानिक महत्वाकांक्षेने 1970 मध्ये मुर्मान्स्क जवळील कोला द्वीपकल्पात कोला सुपरडीप बोर्होल नावाची मोहीम सुरू केली. हा प्रयत्न पृथ्वीच्या भूपृष्ठाखालील गुप्त रहस्ये उलगडण्यासाठी करण्यात आला होता. त्यांनी 1975 पर्यंत 7 किलोमीटर खोली गाठली , तर 1989 पर्यंत ड्रिलने 12.262 किलोमीटर (40230 फूट) खोली ओलांडली. हा मानवी इतिहासातील सर्वात खोल खड्डा ठरला. ज्याने अमेरिकेच्या प्रयत्नांना मागे टाकले आणि जगभरात वैज्ञानिक क्रांती घडवून आणली.

अमेरिकेचे अपयशी ड्रिलिंग प्रयत्न

दुसरीकडे, अमेरिकेने 1961 मध्ये प्रोजेक्ट मोहोल सुरू केला, ज्यात मेक्सिकोच्या किनाऱ्याजवळील पॅसिफिक महासागरात पृथ्वीच्या मँटलपर्यंत पोहोचण्याचा उद्देश होता. मात्र, 12000 फूट पाण्यातून फक्त 601 फूट खोली गाठली गेली. ओक्लाहोमातील बर्था रॉजर्स गॅस विहीर 32000 फूट खोलीपर्यंत पोहोचली, पण वितळलेल्या सल्फरमुळे मोहिम सोडून देण्यात आली. हे अपयश रशियाच्या यशाला अधिक चमकदार बनवले.

अपेक्षेपेक्षा जास्त उष्णता आणि तांत्रिक अडचणी

खोदकामादरम्यान 12 किमी खोलीवर तापमान 190°C (370°F) पर्यंत पोहोचले, जे अपेक्षेपेक्षा दुप्पट होते. यामुळे खडक प्लास्टिकसारखा वितळू लागला आणि ड्रिल अडकली. 1989 मध्ये प्रकल्प थांबवावा लागला. हा छिद्र जॅक्सन ओलांडून जाणाऱ्या अंतराइतका लांबलचक असून, त्याचा खर्च 100 दशलक्ष डॉलर्स होता, प्रति फूट 2500 डॉलर्स इतका होता.

भूगर्भात आश्चर्यकारक शोध

या खड्ड्यातून भूगर्भशास्त्रज्ञांना आश्चर्यकारक शोध लागले. 6 किमी खोलीवर 20-24 प्राचीन सूक्ष्म जीवाश्म (मायक्रोफॉसिल्स) मिळाले, जे 2 अब्ज वर्ष जुने होते. हायड्रोजन, हिलियम, नायट्रोजन, कार्बन डायऑक्साइडसारखे गॅसेस बाहेर पडले. ग्रॅनाइट खडक 9 किमी खोलीपर्यंत सतत राहिले, बेसाल्ट नव्हता. खडकांमध्ये गरम खनिजयुक्त पाणी आणि अप्रतिम फ्रॅक्चर संरचना आढळल्या, ज्याने प्लेट टेक्टॉनिक्स सिद्धांताला बळकटी दिली. 

वैज्ञानिक क्रांतीतून काय मिळाली शिकवण?

या रशियन मोहिमेने पृथ्वीच्या कवचाची रचना, उष्णता आणि रासायनिक गुणधर्म समजण्यास मदत केली. होल आता बंद आहे पण त्याचे नमुने आजही अभ्यासले जातात. हा शोध मानवी जिज्ञासेचे प्रतीक मानला जात असून भविष्यातील ड्रिलिंगसाठी प्रेरणा देणारा ठरलाय. पृथ्वीची गहनता उलगडण्यासाठी धैर्य, तंत्रज्ञान आणि निधी आवश्यक असल्याचे यातून कळाले.

FAQ 

प्रश्न: कोला सुपरडीप बोर्होल म्हणजे काय आणि त्याची खोली किती आहे?

उत्तर: कोला सुपरडीप बोर्होल हा रशियाच्या मुर्मान्स्क जवळील कोला द्वीपकल्पात १९७० मध्ये सुरू झालेला पृथ्वीच्या भूगर्भातील संशोधन प्रकल्प आहे. हा जगातील सर्वात खोल मानवनिर्मित छिद्र आहे, ज्याने १९८९ पर्यंत १२.२६२ किलोमीटर (४०,२३० फूट) खोली गाठली. पृथ्वीच्या कवचाची रचना समजण्यासाठी हा प्रयत्न केला गेला, ज्याने वैज्ञानिक जगतात खळबळ उडवली.

प्रश्न: कोला बोर्होलमधून कोणते महत्त्वाचे शोध लागले?

उत्तर: कोला बोर्होलमधून ६ किमी खोलीवर २ अब्ज वर्षे जुन्या सूक्ष्म जीवाश्मांचा (मायक्रोफॉसिल्स) शोध लागला. हायड्रोजन, हिलियम, नायट्रोजन आणि कार्बन डायऑक्साइडसारखे गॅसेस बाहेर पडले. ९ किमीपर्यंत ग्रॅनाइट खडक आढळले, बेसाल्ट नाही. गरम खनिजयुक्त पाणी आणि फ्रॅक्चर संरचना सापडल्या, ज्यामुळे प्लेट टेक्टॉनिक्स सिद्धांताला पुष्टी मिळाली.

प्रश्न: कोला बोर्होल प्रकल्प का थांबवण्यात आला?

उत्तर: १९८९ मध्ये कोला बोर्होल १२.२६२ किमी खोलीवर पोहोचला तेव्हा तापमान १९०°C (३७०°F) पर्यंत वाढले, जे अपेक्षेपेक्षा दुप्पट होते. यामुळे खडक प्लास्टिकसारखा वितळू लागला आणि ड्रिल अडकले. तांत्रिक अडचणी आणि १०० दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्चामुळे हा प्रकल्प बंद करण्यात आला.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

