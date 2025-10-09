जगातील सर्वात खोल खड्ड्यात दडलय भूगर्भीय रहस्य, भूगर्भशास्त्रज्ञांना आश्चर्याचा धक्का!

Worlds Deepest Hole on Earth: गेल्या काही वर्षात मानवाने खूप मोठी क्रांती केलीय. आकाशात भरारी घेत चंद्राला गवसणी घातलीय. यासोबतच मानवी इतिहासातील सर्वात खड्डादेखील सापडलाय. ज्यातून वेगवेगळ्या गोष्टींचा खुलासा होतोय. कसा लागला याचा शोध? सविस्तर जाणून घेऊया.
सोव्हिएत संघाच्या वैज्ञानिक महत्वाकांक्षेने 1970 मध्ये मुर्मान्स्क जवळील कोला द्वीपकल्पात कोला सुपरडीप बोर्होल नावाची मोहीम सुरू केली. हा प्रयत्न पृथ्वीच्या भूपृष्ठाखालील गुप्त रहस्ये उलगडण्यासाठी करण्यात आला होता. त्यांनी 1975 पर्यंत 7 किलोमीटर खोली गाठली , तर 1989 पर्यंत ड्रिलने 12.262 किलोमीटर (40230 फूट) खोली ओलांडली. हा मानवी इतिहासातील सर्वात खोल खड्डा ठरला. ज्याने अमेरिकेच्या प्रयत्नांना मागे टाकले आणि जगभरात वैज्ञानिक क्रांती घडवून आणली.
दुसरीकडे, अमेरिकेने 1961 मध्ये प्रोजेक्ट मोहोल सुरू केला, ज्यात मेक्सिकोच्या किनाऱ्याजवळील पॅसिफिक महासागरात पृथ्वीच्या मँटलपर्यंत पोहोचण्याचा उद्देश होता. मात्र, 12000 फूट पाण्यातून फक्त 601 फूट खोली गाठली गेली. ओक्लाहोमातील बर्था रॉजर्स गॅस विहीर 32000 फूट खोलीपर्यंत पोहोचली, पण वितळलेल्या सल्फरमुळे मोहिम सोडून देण्यात आली. हे अपयश रशियाच्या यशाला अधिक चमकदार बनवले.
खोदकामादरम्यान 12 किमी खोलीवर तापमान 190°C (370°F) पर्यंत पोहोचले, जे अपेक्षेपेक्षा दुप्पट होते. यामुळे खडक प्लास्टिकसारखा वितळू लागला आणि ड्रिल अडकली. 1989 मध्ये प्रकल्प थांबवावा लागला. हा छिद्र जॅक्सन ओलांडून जाणाऱ्या अंतराइतका लांबलचक असून, त्याचा खर्च 100 दशलक्ष डॉलर्स होता, प्रति फूट 2500 डॉलर्स इतका होता.
या खड्ड्यातून भूगर्भशास्त्रज्ञांना आश्चर्यकारक शोध लागले. 6 किमी खोलीवर 20-24 प्राचीन सूक्ष्म जीवाश्म (मायक्रोफॉसिल्स) मिळाले, जे 2 अब्ज वर्ष जुने होते. हायड्रोजन, हिलियम, नायट्रोजन, कार्बन डायऑक्साइडसारखे गॅसेस बाहेर पडले. ग्रॅनाइट खडक 9 किमी खोलीपर्यंत सतत राहिले, बेसाल्ट नव्हता. खडकांमध्ये गरम खनिजयुक्त पाणी आणि अप्रतिम फ्रॅक्चर संरचना आढळल्या, ज्याने प्लेट टेक्टॉनिक्स सिद्धांताला बळकटी दिली.
या रशियन मोहिमेने पृथ्वीच्या कवचाची रचना, उष्णता आणि रासायनिक गुणधर्म समजण्यास मदत केली. होल आता बंद आहे पण त्याचे नमुने आजही अभ्यासले जातात. हा शोध मानवी जिज्ञासेचे प्रतीक मानला जात असून भविष्यातील ड्रिलिंगसाठी प्रेरणा देणारा ठरलाय. पृथ्वीची गहनता उलगडण्यासाठी धैर्य, तंत्रज्ञान आणि निधी आवश्यक असल्याचे यातून कळाले.
