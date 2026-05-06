60 मिनिटांत 4 वेळा पुण्याला जाऊन मुंबईला रिटर्न याल! 1000 KM च्या स्पीडने धावणारी जगातील सर्वात सुपरफास्ट ट्रेन

China Flying Train: रेल्वेला वाहतूकीचा स्र्वात जलद आणि सुरक्ष पर्याय आहे. एक्सप्रेस ट्रेन, बुलेट ट्रेन, हायस्पीड ट्रेन यानंतर आता 1000 KM च्या स्पीडने धावणारी जगातील सर्वात सुपरफास्ट ट्रेन येणार आहे. या ट्रेनचा स्पीड इतका आहे की 60 मिनिटांत 4 वेळा पुण्याला जाऊन मुंबईला रिटर्न याल. चीनने वाहतूक क्षेत्रात एक नवीन मैलाचा दगड प्रस्थापित केला आहे. चीनने अति-उच्च-गतीच्या, ट्यूब मध्ये धावणाऱ्या मॅगलेव्ह ट्रेनची ट्रेनची चाचणी यशस्वीरित्या पूर्ण केली आहे. ही ट्रेन विमानाच्या स्पीडने धावणार आहे.
उत्तर चीनमधील शांक्सी प्रांतातील यांगगाओ येथे 2 किलोमीटर लांबीच्या ट्रेनचे चाचणी घेण्यात आली. ट्रेनचे चुंबकीय ट्रायल, ब्रेकिंग प्रणाली, कमाल वेग आणि वाहनाची उंची या सर्वांनी पूर्वनिश्चित मानके पूर्ण केली. सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीने या ट्रेनबाबत माहिती दिली. या यशस्वी चाचणीमुळे प्रणालीची तांत्रिक परिपक्वता आणखी वाढली आहे. या ट्रेनला 'फ्लाइंग ट्रेन' म्हणतात. चीनमधील ही फ्लाइंग ट्रेन केवळ एक अभियांत्रिकी चमत्कारच नाही, तर भविष्यातील वाहतुकीचा एक नमुना (प्रोटोटाइप) देखील आहे.
ही ट्रेन ट्यूबमध्ये धावणार आहे. चुंबकीय निलंबन म्हणजेच मॅगलेव्ह तंत्रज्ञानामुळे ही ट्रेन रेल्वे रुळापासून 10 ते 15 सेंटीमीटर उंचीवर तरंगत धावणार आहे. या ट्रेनचा स्पीड सामान्य हाय-स्पीड ट्रेनपेक्षा जवळपास तिप्पट आहे. तज्ञांच्या अंदाजानुसार भविष्यात ती बीजिंग ते शांघाय सुमारे 1300 किमी हे अंतर केवळ 90 मिनिटांत पार करू शकेल.
हे चिनी तंत्रज्ञान भारतात आणले गेले, तर अनेक प्रमुख शहरांमधील अंतर केवळ एक किंवा दोन तासांपर्यंत कमी होईल. उदाहरणार्थ, दिल्ली आणि मुंबईमधील सुमारे 1,400 किमी अंतर या ट्रेनने 84 मिनिटांत पार होईल. 60 मिनिटांत 4 वेळा पुण्याला जाऊन मुंबईला रिटर्न येता येईल.
हा प्रकल्प चायना एरोस्पेस सायन्स अँड इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन आणि शांक्सी प्रांतीय सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबवला जात आहे. याचे बांधकाम एप्रिल 2022 मध्ये सुरू झाले. हायपरलूप कंपनी 2023 मध्ये बंद झाली. ही ट्रेन हायपरलूपेक्षा वेगळी आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडिओमध्ये ट्रेनची व्हॅक्यूम ट्यूब दाखवण्यात आली आहे आणि तिचा वेग अधोरेखित करण्यात आला आहे. तसेच, अनेक बाबतीत ती विमानापेक्षाही वेगवान असू शकते असा दावाही करण्यात आला आहे.