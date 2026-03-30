  • युद्धामुळे लॉकडाऊन लावण्याचा निर्णय घेणारा जगातील पहिला देश? सरकारचा ड्राफ्ट झाला लीक

युद्धामुळे लॉकडाऊन लावण्याचा निर्णय घेणारा जगातील पहिला देश? सरकारचा ड्राफ्ट झाला लीक

 तेलाच्या संकटावर उपाययोजना करण्यासाठी पाकिस्तानी सरकार स्मार्ट लॉकडाऊन लागू करू शकते. स्मार्ट लॉकडाऊनचा तपशील देणारा एक सरकारी मसुदा लीक झाला आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Mar 30, 2026, 12:26 AM IST
Pakistan Lockdown News: अमेरिका इस्रायल इराण युद्धाचा वणवा पेटला आहे. युद्धामुळे कच्च्या तेलासह, गॅस पुरवठा थांबला आहे. यामुळ ेसंपूर्ण जगावर उर्जा संकटाचे सावट आहे.  तेलाच्या संकटावर उपाययोजना करण्यासाठी पाकिस्तानी सरकार स्मार्ट लॉकडाऊन लागू करू शकते. स्मार्ट लॉकडाऊनचा तपशील देणारा एक सरकारी मसुदा लीक झाला आहे. युद्धामुळे  लॉकडाऊन लावण्याचा निर्णय घेणारा पाकिस्तान हा जगातील पहिला देश ठरु शकतो. 

पाकिस्तान इराण युद्धात शांतता मध्यस्थ म्हणून स्वतःला प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर, दुसरीकडे पाकिस्तानातील परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुटवड्यामुळे पाकिस्तानी सरकारमध्ये 'स्मार्ट लॉकडाऊन'वर चर्चा सुरू झाली आहे. याच संदर्भात, 'स्मार्ट लॉकडाऊन'च्या अधिसूचनेचा मसुदाही आज पाकिस्तानी माध्यमांनी लीक केला आहे. 

दोन दिवसांचा स्मार्ट लॉकडाउन लागू केला जाऊ शकतो. याअंतर्गत, शनिवार मध्यरात्रीपासून रविवार रात्रीपर्यंत, पुढील सूचना मिळेपर्यंत देशभरात दोन दिवसांचा स्मार्ट लॉकडाउन लागू केला जाऊ शकतो. तथापि, पाकिस्तानी सरकारने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, स्मार्ट लॉकडाउनचा अंतिम आदेश अद्याप पारित झालेला नाही आणि पाकिस्तानी माध्यमांनी मसुद्याची प्रत अंतिम आदेश म्हणून प्रसिद्ध करणे चुकीचे आहे.

सरकार सर्वसंमतीने निर्णय घेईल

पाकिस्तानी सरकारने राज्यांना पाठवलेल्या स्मार्ट लॉकडाऊनच्या मसुद्यानुसार, जर सर्व पक्षांनी सहमती दर्शवली, तर  पुढील सूचना मिळेपर्यंत संपूर्ण पाकिस्तानात दोन दिवसांचा स्मार्ट लॉकडाऊन लागू केला जाऊ शकतो. याअंतर्गत, देशभरातील बाजारपेठा, व्यावसायिक आस्थापने, कार्यालये आणि दुकाने पूर्णपणे बंद राहतील. याव्यतिरिक्त, स्मार्ट लॉकडाऊन दरम्यान, पाकिस्तानात विवाह समारंभांसह कोणत्याही प्रकारच्या उत्सवांवरही बंदी घालण्यात येईल. पाकिस्तानी सरकार 4 एप्रिलपासून हा स्मार्ट लॉकडाऊन लागू करण्याचा विचार करत आहे.

सरकारी वाहनांनी करावा लागेल प्रवास 

पाकिस्तानमधील गंभीर परिस्थितीचा अंदाज यावरून येतो की, एका मसुदा प्रस्तावानुसार, पाकिस्तानी सरकार 'स्मार्ट लॉकडाऊन' दरम्यान संपूर्ण पाकिस्तानमधील मोटरवे, आंतरशहरी रस्ते आणि महामार्गही बंद करण्याचा विचार करत आहे. या प्रस्तावानुसार, जर कोणाला एका शहरातून दुसऱ्या शहरात किंवा शहरांतर्गत एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी प्रवास करायचा असेल, तर त्यांना स्वतःच्या खाजगी वाहनाचा वापर करता येणार नाही आणि सरकारी बसने प्रवास करावा लागेल.

तेल, पेट्रोल आणि डिझेल संकट

पाकिस्तान सध्या डिझेल आणि पेट्रोलच्या तीव्र संकटाचा सामना करत आहे, आणि वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमतींमुळे त्याला आवश्यक तेल खरेदी करणे शक्य होत नाहीये. दुसरीकडे, गरिबीने ग्रासलेल्या पाकिस्तानचा दावा आहे की, इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून आपला ध्वज असलेल्या 20 जहाजांना जाण्याची परवानगी देण्याचे मान्य केले आहे. पाकिस्तानी ध्वज असलेली दोन जहाजे दररोज होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाऊ शकतील, पण असेही वृत्त आहे की ही जहाजे अमेरिकेकडे जाणारी असतील. याचा अर्थ असा की, इराणसोबत सुरू असलेल्या अमेरिका-इस्रायल युद्धात पाकिस्तान प्रभावीपणे अमेरिकेच्या शिष्याची भूमिका बजावत आहे. स्वतःची परिस्थिती सुधारण्याऐवजी, पाकिस्तान संपूर्ण देशाला गरिबीच्या खाईत लोटत आहे, आणि स्मार्ट लॉकडाऊनवरील चर्चा हे त्याच दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

World's first country to decide to impose lockdowndraft of the government was leakedIsrael Iran warUS Iran Wardonald trump

